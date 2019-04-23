В штабе Зеленского поблагодарили украинцев за поддержку на выборах

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В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского поблагодарили жителей страны за поддержку кандидата в ходе голосования.
В штабе Зеленского поблагодарили украинцев за поддержку на выборах
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице штаба в социальной сети Facebook.

Представители Зеленского отметили, что ЦИК Украины к настоящему времени подсчитал 100% протоколов.

Согласно опубликованным данным, шоумен обошёл действующего лидера Петра Порошенко почти на 50%.

«Спасибо всем и каждому!» — говорится в тексте.

Ранее в ЦИК сообщили, что после обработки 100% протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

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