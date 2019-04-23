В штабе Зеленского поблагодарили украинцев за поддержку на выборах
- © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщается на странице штаба в социальной сети Facebook.
Представители Зеленского отметили, что ЦИК Украины к настоящему времени подсчитал 100% протоколов.
Согласно опубликованным данным, шоумен обошёл действующего лидера Петра Порошенко почти на 50%.
«Спасибо всем и каждому!» — говорится в тексте.
Ранее в ЦИК сообщили, что после обработки 100% протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.