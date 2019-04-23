Пашинян посоветовал Зеленскому быть с Путиным прямым и честным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал Владимиру Зеленскому быть честным в ходе возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Пашинян посоветовал Зеленскому быть с Путиным прямым и честным
  • Reuters

«Я не думаю, что ему будет сложно (общаться с Путиным. — RT)... Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться», — цитирует его РБК.

По словам Пашиняна, подобный подход является верным в любых отношениях.

7 апреля Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным.

В Кремле, комментируя инициативу лидера второго тура выборов главы государства на Украине, отметили, что президент России изначально был сторонником подобного диалога.

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