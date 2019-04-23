Волкер поддержал идею прямых переговоров Путина и Зеленского

Короткая ссылка
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в программе NewsHour на PBS выступил в поддержку идеи прямых переговоров между победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Волкер поддержал идею прямых переговоров Путина и Зеленского
  • © usembassykyiv / Flickr

«Прямые переговоры между Украиной и Россией необходимы, поэтому я считаю, что его (Зеленского. — RT) желание поговорить с Путиным — это хорошая, а не плохая вещь», — цитирует Интерфакс-Украина дипломата.

По словам Волкера, смена президента на Украине может создать новую возможность для диалога с российской стороной.

«Можно надеяться на это, поскольку есть новый президент, как на возможность для нового старта диалога», — добавил он.

7 апреля Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным. В Кремле, комментируя его слова, отметили, что российский лидер с самого начала был и остаётся серьёзным сторонником такого диалога.

При этом там подчеркнули, что Путин неоднократно говорил: для урегулирования конфликта в Донбассе «главное — это не диалог с Москвой». 

По данным ЦИК Украины, Зеленский одержал победу на выборах президента, набрав 73,22% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить