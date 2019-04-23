Волкер поддержал идею прямых переговоров Путина и Зеленского

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в программе NewsHour на PBS выступил в поддержку идеи прямых переговоров между победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

«Прямые переговоры между Украиной и Россией необходимы, поэтому я считаю, что его (Зеленского. — RT) желание поговорить с Путиным — это хорошая, а не плохая вещь», — цитирует Интерфакс-Украина дипломата.

По словам Волкера, смена президента на Украине может создать новую возможность для диалога с российской стороной.

«Можно надеяться на это, поскольку есть новый президент, как на возможность для нового старта диалога», — добавил он.

7 апреля Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным. В Кремле, комментируя его слова, отметили, что российский лидер с самого начала был и остаётся серьёзным сторонником такого диалога.

При этом там подчеркнули, что Путин неоднократно говорил: для урегулирования конфликта в Донбассе «главное — это не диалог с Москвой».

По данным ЦИК Украины, Зеленский одержал победу на выборах президента, набрав 73,22% голосов.