Лавров: Россия надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путём неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — сказал Лавров, выступая на открытии Московской международной конференции по безопасности.

23 апреля ЦИК Украины сообщила, что Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

При этом уточняется, что за шоумена свои голоса отдали чуть более 13,5 млн украинцев, за действующего лидера — 4,5 млн.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.