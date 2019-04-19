Медведчук посоветовал новому президенту Украины заключить «сделку с Москвой»

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью Reuters выразил мнение, что следующему президенту страны следует пойти на «сделку с Москвой».

Как отмечает агентство, данное решение необходимо принять в том числе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Кроме того, Медведчук призвал к нормализации экономических отношений двух стран.

«Мы не говорим, что (Москва и Киев. — RT) должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — уточнил политик.

Ранее Медведчук заявил, что украинская экономика потеряла $20 млрд в экспортном потенциале с уходом российских инвестиций.

Также, по данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский существенно опережает своего оппонента, действующего лидера страны Петра Порошенко.

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