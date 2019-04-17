Медведчук оценил потери Украины после ухода российских инвесторов
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«Всё ещё в интересах нашей страны, чтобы Россия инвестировала и развивала бизнес на Украине. Теперь этого нет», — сказал Медведчук в беседе с изданием Financial Times, добавив, что Киев потерял $20 млрд в экспортном потенциале.
В августе сообщалось, что за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в экономику Украины.
Как отмечалось, Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы зарубежных вложений в украинскую экономику.