Медведчук оценил потери Украины после ухода российских инвесторов

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Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев потерял $20 млрд в экспортном потенциале с уходом российских инвестиций.
Медведчук оценил потери Украины после ухода российских инвесторов
  • © Алексей Дружинин

«Всё ещё в интересах нашей страны, чтобы Россия инвестировала и развивала бизнес на Украине. Теперь этого нет», —  сказал Медведчук в беседе с изданием Financial Times, добавив, что Киев потерял $20 млрд в экспортном потенциале.

В августе сообщалось, что за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в экономику Украины.

Как отмечалось, Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы зарубежных вложений в украинскую экономику.

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