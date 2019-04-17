Медведчук оценил потери Украины после ухода российских инвесторов

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев потерял $20 млрд в экспортном потенциале с уходом российских инвестиций.

«Всё ещё в интересах нашей страны, чтобы Россия инвестировала и развивала бизнес на Украине. Теперь этого нет», — сказал Медведчук в беседе с изданием Financial Times, добавив, что Киев потерял $20 млрд в экспортном потенциале.

В августе сообщалось, что за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в экономику Украины.

Как отмечалось, Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы зарубежных вложений в украинскую экономику.