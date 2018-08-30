За первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину

В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны.

Отмечается, что в период с января по июнь Украина получила $1,259 млрд прямых иностранных инвестиций.

По информации ведомства, Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы.

Также сообщается, что другие инвестиции в украинскую экономику поступили в том числе с Кипра ($219 млн), из Нидерландов ($208 млн) и Австрии ($59 млн).

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что прекращение торговли с Россией уничтожит украинскую экономику.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Рабиновича.