За первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину

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В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны. 

Отмечается, что в период с января по июнь Украина получила $1,259 млрд прямых иностранных инвестиций.

По информации ведомства, Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы.

Также сообщается, что другие инвестиции в украинскую экономику поступили в том числе с Кипра ($219 млн), из Нидерландов ($208 млн) и Австрии ($59 млн).

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что прекращение торговли с Россией уничтожит украинскую экономику.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Рабиновича.

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