Медведчук готов поддержать Зеленского в его стремлении к миру

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский «действительно хочет мира», то партия политика готова поддержать его действия.

«Порошенко не хочет мира. Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия», — сказал он в беседе с изданием Financial Times.

Ранее СМИ передавали, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах «намерен исключить из переговорного процесса по Донбассу» Виктора Медведчука.

В свою очередь, Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров.