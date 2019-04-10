Медведчук оценил сообщения о своём возможном исключении из переговоров по Донбассу
- РИА Новости
«Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не её президента. Поэтому вывести меня из «переговорного процесса» априори невозможно», — написал политик на сайте партии, уточнив, что «никаких официальных назначений не было».
Медведчук также добавил, что ему сложно представить, как члены команды Владимира Зеленского намерены осуществлять в том числе внешнюю политику страны, если «они не имеют даже малейшего представления о том, о чём говорят».
Ранее СМИ передавали, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах «намерен исключить из переговорного процесса по Донбассу» Виктора Медведчука.