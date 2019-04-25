В Раду внесли два постановления об отмене закона об украинском языке

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RT
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали два постановления об отмене закона об исключительном использовании украинского языка. Оба проекта были переданы в соответствующие комитеты Рады.
В Раду внесли два постановления об отмене закона об украинском языке
  • РИА Новости

Отмечается, что инициаторами первого постановления — №5670-д-П — выступили депутаты Вадим Новинский и Александр Вилкул, а второго, №5670-д-П1, — Юрий Бойко и группа ещё из пяти парламентариев.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что документ будет проанализирован на соответствие Конституции страны. 

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