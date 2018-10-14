«Противоречит европейским ценностям»: к чему может привести дискриминация русского языка в украинских СМИ

13 октября на Украине в полной мере начал действовать закон о языковых квотах на телевидении. Теперь каналы обязаны большую часть программ транслировать на государственном языке, иначе им грозят внушительные штрафы. Собеседник RT в Нацсовете по теле- и радиовещанию утверждает, что ведомство будет жёстко контролировать исполнение директивы, а в украинских масс-медиа прогнозируют дальнейшее сокращение аудитории. При этом эксперты сомневаются, что ограничения будут способствовать росту популярности официального языка, ведь население страны, особенно её восточных регионов, всё равно продолжит смотреть фильмы и передачи российского производства через интернет.

Национальные телеканалы Украины теперь обязаны 75% фильмов и передач, которые выходят в эфир с 7:00 до 22:00, транслировать на украинском языке. Для региональных и местных вещателей квота ниже — около 60%. При этом допускается, что в новостных программах реплики приглашённых экспертов могут звучать на русском, но ведущие и репортёры обязаны говорить и задавать вопросы на украинском.

Киноленты на иностранных языках, в которых не предусмотрен дублированный перевод (речь идёт в основном о советских фильмах, снятых до 1991 года), должны демонстрироваться с украинскими субтитрами, а все без исключения мультфильмы необходимо перевести на государственный язык. Квоты не распространяются на передачи, транслируемые в ночное время.

«Люди плохо знают украинский»

За нарушение этих требований предусмотрены санкции в размере 5% от суммы лицензионного сбора, размер которого для каждого канала устанавливается индивидуально. Однако для крупных вещателей размер штрафа может доходить до 800 тыс. грн. ($28,4 тыс.).

Закон о языковых квотах на телевидении Верховная рада приняла ещё в мае прошлого года, документ вступил в силу 13 октября 2017-го с переходным периодом в один год.

Как отметил источник RT в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, эти 12 месяцев предоставлялись телеканалам для подготовки к новым требованиям.

«Теперь мы начинаем мониторить выполнение требований законодательства, — подчеркнул собеседник RT. — Жёстко выполнение этой нормы не контролировалось, поэтому некоторые телеканалы в прайм-тайм ставили передачи на русском, а в ночное время — на украинском. Сейчас это уже невозможно».

Студия одного из украинских телеканалов

Reuters

© Valentyn Ogirenko

О том, что Нацсовет намерен усиленно следить за исполнением этого закона, свидетельствует опыт радиостанций. С ноября 2016 года они обязаны транслировать 35% от общего количества песен на украинском в период с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. В общей сложности не менее 60% передач в сутки, включая музыкальные программы, должно выходить на государственном языке. За те два года, что действует закон, радиостанции республики были оштрафованы на 1,4 млн грн. ($49,6 тыс.). Рекордное взыскание на сумму 328 тыс. грн. ($11,6 тыс.) получило «Радио «Пятница» в марте этого года.

«Киевское руководство решило «выжигать» русский язык из уст и голов людей, — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — Это противоречит европейским ценностям, которые якобы пропагандирует Украина. Но это мало кого волнует».

По данным ведущих украинских социологических компаний (КМИС, «Рейтинг», СОЦИС, а также Центра имени Разумкова), в июне прошлого года около 48% украинцев регулярно использовали русский язык для общения.

«С тех пор ничего не изменилось. Закрытые социологические исследования показывают, что на востоке страны больше 50% населения говорит исключительно на русском, а на юге — 33%. Они плохо знают украинский, люди просто ничего не поймут из того, о чём им хотят сообщить», — говорит источник RT в партии «Народный фронт».

«Включат российские каналы»

«К нам приходит очень много писем, особенно от жителей восточных регионов Украины, которые просят увеличить число программ на русском», — рассказывает RT источник в Inter Media Group (в неё входят телеканалы «Интер», «К1», «К2», НТН и другие).

Собеседник RT подчеркнул, что медиагруппа не может показывать все последние сериалы и новинки кино, которые снимаются в России.

«Во-первых, большинство из них по непонятным для нас причинам под запретом для трансляции на территории Украины. Во-вторых, дублировать их на украинский — это дорогое удовольствие, поэтому мы берём гораздо меньше новых продуктов, чем ранее», — пояснил он.

Основная масса телеканалов демонстрирует фильмы советского производства, которые были сняты до 1 августа 1991 года: по закону их не нужно дублировать на украинский язык, достаточно только поставить субтитры. Но зрителям интересен и современный контент, однако это теперь учитывается всё реже. Так, по данным исследовательской компании Nielsen, в 2017 году сократилась аудитория практически всех украинских каналов. Например, «1+1» и «Новый» потеряли 9% зрителей, СТБ — 11%, а «Интер» — 6%.

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«В этом году ситуация ухудшится, поскольку вариантов для показа остаётся ещё меньше. Снимать сериалы, рассчитанные исключительно на местную аудиторию, невыгодно, а кто за границей купит продукт на украинском языке?» — говорит источник RT в Inter Media Group.

По его словам, с дефицитом контента телеканалы столкнулись ещё во время новогодних праздников, когда ставить развлекательные передачи российского производства в эфир было запрещено, а свои были гораздо беднее и по оформлению, и по сюжетному наполнению. В итоге украинцы смотрели российский «Голубой огонёк» по интернету.

Аудитория украинских телеканалов сокращается в первую очередь за счёт жителей юго-востока, рассказывает RT источник в StarLightMedia (в неё входят телеканалы СТБ, ICTV, «Новый канал»).

«Выбор передач на общенациональных телеканалах сузился, а многим комфортно смотреть сериалы или фильмы на русском. Фактически власти подталкивают население к установке «тарелок» или к просмотру российских телеканалов через интернет», — говорит собеседник RT.

Украинские газеты

AFP

© Sergei Gapon

«Не учитывает опыт соседей»

Как рассказал в беседе с RT источник в правительстве Украины, власти планируют «украинизацию» и других масс-медиа.

«Теперь настанет очередь газет, журналов и интернет-порталов, которые обязаны будут публиковать всю информацию исключительно на государственном языке. Мне кажется, что все эти нормы очень жёсткие, поскольку украинцы начнут читать российские онлайн-ресурсы», — прогнозирует собеседник RT.

По его словам, Украина идёт по пути Латвии, где по закону, принятому ещё в 1998 году, 75% передач также должно было транслироваться только на государственном языке. Но в 2003 году Конституционный суд Латвии признал эту норму нарушением прав национальных меньшинств, и она была отменена.

«К сожалению, Украина не хочет учитывать опыт своих соседей. «Языковой вопрос» может быть негативно воспринят населением и ещё больше разделить страну. Что плохого в том, что люди посмотрят фильм или передачу на том языке, на котором им удобно? Государство может предоставлять льготы для съёмок интересных фильмов, печати книг на украинском, и это будет более эффективно, чем простой запрет. Если люди не захотят смотреть унылые передачи по местному телевидению, они установят тарелки и включат российские телеканалы. Руководству страны уже давно пора понять, что в современном мире практически невозможно ограничить доступ к информации», — говорит источник RT в партии «Батькивщина».

Аналогичной точки зрения придерживается Андрей Кошкин.

«Население будет пассивно сопротивляться и всё равно смотреть передачи на русском, — полагает эксперт. — Народных выступлений по этому поводу ждать не стоит, поскольку власти показывают свою готовность бороться с протестами при помощи силовиков и националистов».