«Украинский — это идеологический маркер»: почему Киев намерен запретить русскоязычную рекламу

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект, предполагающий запрет в стране русскоязычной рекламы. Депутаты утверждают, что они якобы приводят национальное законодательство в соответствие с решением Конституционного суда. 28 февраля КС отменил закон «Об основах государственной языковой политики», дающий право национальным меньшинствам использовать свои языки во всех сферах общественной жизни. Однако эксперты подчёркивают, что новый законопроект специально прописан так, чтобы не оставить шансов никакому другому языку, кроме украинского.

Законопроект № 8522 о внесении изменений в закон «О рекламе» был направлен в украинский парламент представителями всех основных прозападных фракций: «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомощи» и «Батькивщины». Поэтому интриги относительно его будущего нет: голосов для принятия нового закона должно хватить. Тезис, который продвигают депутаты, звучит безапелляционно: «Языком рекламы на Украине является государственный (украинский. — RT)».

До этого момента «языковая» шестая статья нормативного акта отсылала к закону об основах государственной языковой политики, согласно которому рекламодатель имел право самостоятельно определять язык рекламы и маркировки товаров. Теперь эта ситуация может измениться.

В пояснительной записке авторы законопроекта утверждают, что лишь убрали ссылку на закон, который ранее был признан неконституционным. Но здесь, очевидно, речь не о простой формальности. Суть статьи можно было сохранить, откорректировав формулировку, однако вместо этого народные избранники настаивают, что реклама должна быть исключительно украиноязычной.

Атака на русский язык

Эксперты видят в этом законопроекте проявление политического курса, который проводит официальный Киев. «Наступление на русский язык на самом деле идёт уже давно, ещё с 1991 года. И время от времени оно форсируется», — отметил в интервью RT заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Украинский язык стал единственным государственным в Украинской ССР еще 28 октября 1989 года, когда республиканский верховный совет принял закон «О языках». Но на практике украинский стал активно вытеснять русский после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Президент Украины Леонид Кучма (1994 г.)

РИА Новости

© Александр Макаров

Перед президентскими выборами 1994 года предоставить русскому языку статус второго государственного в случае своей победы пообещал Леонид Кучма, но обещание не сдержал. Напротив, при нём в 1996 году была принята новая украинская Конституция, в которой единственным государственным языком был назван украинский. Правда, эта же Конституция гарантировала свободное развитие русскому и другим языкам национальных меньшинств.

Но, несмотря на эти гарантии, сфера использования русского языка уверенно сужалась. Если в 1991 году в 54% школ Украины шло преподавание на русском языке, то уже в 2003-м таковых осталось менее 24%.

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С 2004 года была прекращена регистрация средств массовой информации, которые использовали негосударственный язык. Правда, для СМИ была оставлена «лазейка»: те, кто вещал на территорию компактного проживания нацменьшинств, получили 50%-ную квоту на вещание на соответствующем языке. Кроме того, русскоязычные фильмы и передачи было разрешено просто сопровождать украинскими субтитрами.

Тему защиты прав русскоязычного населения в политической борьбе активно использовала Коммунистическая партия Украины, Прогрессивная социалистическая партия Украины и с 2004 года — Партия регионов во главе с Виктором Януковичем.

Однако когда Янукович в 2010 году стал президентом, свои обещания о придании русскому статуса второго государственного он выполнять не спешил. Эксперты связывают его позицию с желанием завоевать поддержку электората на Западной Украине. В 2012 году «регионалы» пошли по «промежуточному» пути и законом «Об основах государственной языковой политики» разрешили придавать русскому официальный статус на региональном уровне, не делая его вторым государственным. Однако даже эта уступка русскоязычному населению вызвала сильное раздражение у националистических сил, и сразу после событий на Майдане одним из первых решений «новой власти» стала отмена языкового закона 2012 года.

«В результате вопрос языка стал одной из причин ухода Крыма и восстания в Донбассе», — отметил Богдан Безпалько.

Увидев реакцию народа, исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов не подписал тогда отмену языкового закона, но было уже поздно — новой власти никто не верил.

Пётр Порошенко сразу после избрания на пост президента пообещал, что права русскоязычных ограничивать не будет, однако своё обещание также не сдержал. При активной поддержке Блока Петра Порошенко парламент принял новый закон «Об образовании», установивший полную монополию украинского языка в образовательной сфере, была введена 75%-ная квота на украинский язык на телевидении и обязательное украинское дублирование кинопродукции. А в феврале 2018 года Конституционный суд Украины отменил закон «Об основах государственной языковой политики», сделав украинский единственным официальным языком на всей территории страны.

К началу 2018 года только 7% детей на Украине получали образование на русском языке. А когда с 2019 года вступят в действие нормы закона «Об образовании», русский язык будет вытеснен из образовательного процесса окончательно. Реклама оставалась единственной сферой общественной жизни, где вопросы языка не были регламентированы, теперь украинские власти решили это изменить.

«Идеологический маркер»

«Парадокс заключается в том, что, несмотря на борьбу, развёрнутую официальным Киевом с русским языком, он остается основным на Украине. Согласно социологическому исследованию Института Гэллапа, на нём пока что разговаривают 83% жителей страны. На нём же общаются в обычной жизни президент, чиновники и журналисты», — подчеркнул Безпалько.

Однако эксперт считает, что, несмотря на это, требования по «украинизации» рекламы будут воплощены в жизнь.

Реклама работы в Польше, Львов, Украина

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«Реакция будет примерно такой же, как с украинизацией СМИ и кинематографа. Понятно, что реклама на том языке, который используется в быту, более эффективна. Но её всё равно придётся переводить. Те, кто будут против, уйдут пока работать в интернет», — отметил эксперт.

Вместе с тем протекающие сегодня на Украине процессы Богдан Безпалько не считает реальной защитой украинского языка.

«В УССР для развития украинского языка делалось гораздо больше. На современной Украине он является в первую очередь не средством коммуникации, а идеологическим маркером. Там живёт достаточно большое количество людей, которые сами разговаривают исключительно по-русски, думают по-русски, читают по-русски, но при этом выступают за украинизацию из политических соображений. Получается парадокс: граждане ради неких идеологических установок выступают за нарушение собственных прав», — заявил эксперт.

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Топ-менеджер крупного украинского телеканала рассказал RT, что реклама на русском занимает примерно половину украинского телеэфира, билбордов, ситилайтов и прочих рекламных площадок. «На востоке и на юге Украины большая часть населения говорит на русском, им так удобно. Рекламодатели подстраиваются под их требования. То, что происходит сейчас, — это насильственная украинизация населения, которая ему не нравится. Представители рекламной отрасли будут выступать против такого решения, поскольку оно приведёт к падению доходов. Население будет обращать меньше внимания на такую рекламу», — подчеркнул он.

Депутат от партии «Народный фронт» в разговоре с RT отметил, что языковая политика официального Киева может оттолкнуть от него избирателей.

«Украинизировать страну можно, но на это понадобятся десятилетия и стимулы для людей учить родной язык. Из-под палки ничего не получится. Посмотрите на примере Киева: все рестораны напечатали меню на украинском, но наиболее востребованным всё равно остается русскоязычное», — отметил украинский парламентарий.

Источник RT в партии «Батькивщина» усмотрел в происходящем элемент предвыборной стратегии националистических партий, направленный на борьбу с оппонентами.

«Мне кажется, это политическая борьба. Депутаты от Блока Петра Порошенко хотят сделать так, чтобы кандидаты в первую очередь от Оппозиционного блока не смогли обратиться к своим избирателям на русском языке во время рекламы. И это приведёт к падению их рейтингов, на что, наверное, и рассчитывает команда главы государства. Не секрет, что поддержка у каждого кандидата очень низкая и значение имеет буквально каждый голос. Особенно это важно в том случае, если во второй тур выборов президента выйдет Пётр Порошенко и глава Оппозиционного блока Юрий Бойко», — предположил он.

РИА Новости

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин видит в инициативе депутатов Верховной рады очередное нарушение украинскими властями прав человека.

«Происходящее в очередной раз доказывает, что понятие «европейские ценности» украинские политики воспринимают исключительно буквально — только как получаемую из Брюсселя материальную помощь. Декларируемые Европой демократические ценности в Киеве воспринимать не хотят. А Европа, в свою очередь, делает вид, что она этого не замечает так же, как она не замечает запрета на русский язык, введённого в латвийских школах, что тоже является прямым нарушением прав человека. Мы лишний раз убеждаемся, что на Украине все разговоры о верности демократическим ценностям в Европе являются на самом деле пустыми декларациями», — подытожил эксперт.