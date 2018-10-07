Вопрос «Согласия»: как изменится политика Латвии после поражения правящей коалиции и победы «пророссийской» партии

На парламентских выборах в Латвии одержала победу партия «Согласие» (19,8%), которую поддерживает русскоязычное население страны. Правящая коалиция блоков «Единство» (6,7%), «Союз зелёных и крестьян» (9,9%) и «Всё для Латвии» (11%) существенно сдала позиции и потеряет большинство в сейме. Между тем эксперты отмечают, что, несмотря на победу, «Согласие» вряд ли будет представлено в правительстве, поскольку остальные партии не захотят формировать коалицию с «пророссийской» политической силой. Кроме того, по мнению аналитиков, попытки других партий заключить союз могут провалиться, и в Латвии придётся проводить новые выборы.

Социал-демократическая партия «Согласие» получила наибольшее число голосов на парламентских выборах, состоявшихся накануне в Латвии. По последним подсчётам Центризбиркома страны, партия мэра Риги Нила Ушакова, которую на выборы вёл экс-министр образования страны Вячеслав Домбровский, получила поддержку почти 20% избирателей.

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На втором месте — популистская партия «Кому принадлежит государство» (KPV LV) актёра Артуса Кайминьша с 14,25%. На третьем — националистическая Новая консервативная партия с 13,59% голосов, представленная раньше только в Рижской думе.

Четвёртое место заняло также ранее не получавшее места в сейме либеральное объединение «Для развития / За!» с 12,04%. В его избирательных списках значатся экс-министр финансов страны Даниэль Павлютс, исполнительный директор фонда Сороса в Латвии Вита Анда Терауда и автор эротических романов Даце Рукшане-Шчипчинска.

На пятой позиции — Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» с 11,01%. На шестой — Союз зелёных и крестьян действующего президента Раймондса Вейониса и премьер-министра Мариса Кучинскиса с 9,91%. Замыкает список политических сил, преодолевших 5%-ный барьер, партия «Новое единство» с 6,69% голосов.

«Запрос на перемены»

Три последние партии находятся в коалиции, управляющей Латвией с 2014 года. Их популярность существенно снизилась по сравнению с предыдущими выборами.

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Наибольшую потерю поддержки избирателей ощутило «Новое единство» — на прошлых выборах у него было 21,87% голосов. Не лучше ситуация и с Союзом зелёных и крестьян, популярность которого сократилась почти в два раза, если брать в расчёт результаты выборов 2014 года. Чуть лучше дела у Национального объединения, которое потеряло «лишь» треть голосов — в 2014 году за него проголосовали 16% латвийцев.

В состоявшихся 6 октября выборах в латвийский парламент приняли участие 16 политических партий и блоков. Явка составила более 54%. Поскольку Латвия — парламентская республика, итоги выборов в сейм имеют принципиальное значение для политического курса страны. Однопалатный парламент, в который входят 100 депутатов, утверждает премьер-министра и выбирает президента Латвии.

Как отметил в интервью RT научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислав Воротников, поражение правящей коалиции связано с тем, что латвийское общество недовольно результатами работы властей за последние четыре года.

«Ситуация в Латвии такова, что в обществе существует значительный запрос на перемены. Если смотреть на данные соцопросов, то доверие к властным институтам очень низкое, — заявил RT Воротников. — Поэтому сформировались ряд новых партий, которые представляют себя как выступающие против истеблишмента, как более евроскептические. Сейчас они показали хорошие результаты на волне общего недовольства деятельностью правящей коалиции».

Эксперт отметил, что в последние годы макроэкономические показатели в Латвии достаточно неплохие. Темпы роста ВВП в 2017-м и вовсе стали рекордными за последние 6 лет — 4,5%. Однако на уровне жизни простых граждан это практически не сказывается. Растёт и эмиграция из страны. В 2016 году Латвия и Литва возглавили список стран ЕС, которые теряют наибольший процент населения ежегодно.

«Результаты голосования — это оценка курса правящей коалиции как провала, — заявил RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич. — Даже те избиратели, которые не голосовали за «Согласие», считали, например, идиотским решение Латвии отказаться от российского транзита».

Портрет победителя

Получившая наибольшее количество голосов избирателей партия «Согласие» традиционно пользуется поддержкой русскоязычного населения Латвии. На открытых в России избирательных участках она набрала от 36% (в Пскове) до 58% (в Калининграде) голосов. 33% она получила в Риге, где проживает значительная доля русскоязычных граждан.

Reuters

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«Согласие» считается более умеренной партией, чем не прошедший в этот раз 5%-ный барьер Русский союз Латвии депутата Европарламента Татьяны Жданок. В частности, партия Нила Ушакова поддерживает членство страны в НАТО и ЕС. Хотя в 2014 году она была единственной латвийской партией, отказавшейся подписывать декларацию, осуждавшую воссоединение Крыма с Россией, позже представители партии неоднократно заявляли, что считают полуостров частью Украины. В 2009 году «Согласие» заключило договор о сотрудничестве с «Единой Россией», но в 2017-м Нил Ушаков сообщил, что он больше не действует.

«Согласие» по большому счёту выступает за евро-атлантический курс, но, в отличие от остальных партий, пытается сделать его более сбалансированным, — отмечает Владислав Воротников. — Её позиция более сбалансированная и по вопросам отношений латышей и русских, проблеме русских школ, перевода образования на латышский язык. Но маловероятно, что она будет представлена в правительстве».

Эксперты напомнили, что в 2014 году «Согласие» также победило на выборах в сейм и получило 23% голосов избирателей, но другие партии отказались создавать с ним правящую коалицию, обвиняя в сотрудничестве с Россией.

Однако, по словам Николая Межевича, если аналогичная ситуация повторится по итогам выборов 2018 года, то это поставит под вопрос их результаты.

«Встанет вопрос, не будут ли назначены новые выборы, ведь без «Согласия» сформировать правительство будет сложно», — подчеркнул эксперт.

«Чудовищная коалиция»

Ранее представители правящей коалиции, включая президента Вейониса, отвергали возможность союза с «прокремлёвской» партией. По итогам выборов лидер Новой консервативной партии Янис Борданс заявил, что претендует на пост премьера и готов к сотрудничеству со всеми партиями, кроме «Согласия». В Национальном объединении также отметили, что не будут создавать альянс с «Согласием». Кроме того, кандидат от блока «Для развития / За!» на пост премьер-министра Артис Пабрикс подчеркнул, что выступает против приглашения членов «Согласия» в правительство.

Латвийский актёр и политик Артус Кайминьш

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Накануне парламентских выборов латвийские эксперты говорили о возможности союза между «Согласием» и KPV LV, поскольку Артус Кайминьш не опровергал публично такую идею. Однако количества депутатских мандатов, которые могут получить эти политические силы, не хватит для создания правительственной коалиции. А остальные партии и блоки, как отмечают эксперты, на союз с партией Ушакова вряд ли пойдут.

С другой стороны, у действующей правительственной коалиции суммарно голосов чуть больше, чем у «Согласия», и ей также нужно искать политических союзников. Поэтому эксперты ожидают формирования широкого альянса, в который могут войти не менее пяти из семи прошедших в сейм политических сил.

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Как отметил Владислав Воротников, в Прибалтике правительственные кризисы и смена кабинетов министров — частое явление. Так, в Латвии новый кабмин будет 15-м за 28 лет независимости. Поэтому, по словам эксперта, стоит ожидать серьёзных внутрикоалиционных разногласий и в дальнейшем.

«Однако в силу того, что по ряду вопросов, стоящих сейчас перед страной, таких как «мешки КГБ» (раскрытие архивов КГБ Латвийской ССР. — RT) или сюжеты, связанные с наращиванием оборонных расходов, существует консенсус, есть шанс, что на первых порах вероятность кризиса будет не столь высока», — отметил политолог.

При этом Николай Межевич подчёркивает, что для создания устойчивого альянса без «Согласия» правым партиям может потребоваться поддержка популистов из KPV LV. Однако тогда будет создана «чудовищная коалиция» непримиримых политических противников. Сложно представить в одной команде ратующих за традиционную семью «новых консерваторов» и «поддерживающих все типы брака» либералов из блока «Для развития / За!». Свои проблемы существуют и в отношениях между «новыми реформаторами» и Союзом зелёных и крестьян.

«Полгода я этой коалиции даю, а затем всё развалится, и будут новые выборы», — утверждает Николай Межевич.

Внешнеполитический консенсус

Тем не менее эксперты отмечают, что, к каким бы внутриполитическим последствиям ни привели нынешние выборы в латвийский сейм, внешнеполитический курс страны вряд ли изменится.

«Никакой альтернативы на сегодняшний день внешней политике стран Прибалтики нет, — отмечает Владислав Воротников. — У партий, которые, скорее всего, составят правящую коалицию, есть консенсус по вопросам внешней политики, предполагающий укрепление евро-атлантической интеграции, увеличение оборонных расходов, инвестиций в военную инфраструктуру, укрепление связей с США».

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Такого же мнения придерживается и Николай Межевич.

«Даже «Согласие» — это вовсе не пророссийская партия, — подчёркивает эксперт. — Просто из-за того, что они трезво воспринимают ситуацию в Европе, на общем дико правом фоне они производят положительное впечатление».

Однако, по словам Межевича, результаты выборов в сейм дают надежду, что в дальнейшем возможна медленная эволюция латвийской политики на российском направлении в более прагматичном ключе.