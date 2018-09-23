Дань безопасности: готовы ли страны НАТО платить за размещение военных баз США на своей территории

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Александр Бовдунов
США считают предложение Польши оплатить размещение на своей территории американской военной базы «нормальной практикой». Об этом заявила постоянный представитель Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Ранее Варшава сообщила о намерении выделить $2 млрд на создание в стране постоянной военной базы Соединённых Штатов. Однако эксперты называют эту инициативу «редчайшим случаем» для Европы, объясняя предложение Польши лишь её стремлением к доминированию в регионе. По оценкам специалистов, сейчас далеко не все участники блока готовы выполнять требования Вашингтона и наращивать расходы даже на собственную оборону, не говоря уже о том, чтобы дополнительно финансировать содержание иностранных военных.
Дань безопасности: готовы ли страны НАТО платить за размещение военных баз США на своей территории
  • Военнослужащие армии США
  • Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон накануне заявила в интервью британскому телеканалу Sky News, что, хотя предложение Польши оплатить размещение в стране постоянной военной базы США само по себе и ново, это является одним из уже опробованных в международной практике форматов межгосударственных отношений.

«Это новый тип предложения, но это не ново, когда страна, которую мы называем страной-хозяйкой, платит за присутствие определённой численности военнослужащих и за (военные. — RT) операции. Это не столь уж необычно. Это происходит во многих районах мира», — цитирует американского дипломата ТАСС.

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой
  • globallookpress.com
  • © Donald Trump/Twitter.com

18 сентября в ходе визита в США польского президента Анджея Дуды глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил ранее циркулировавшую информацию, что Польша готова заплатить более $2 млрд за размещение на своей территории американской военной базы.

«Президент также публично заявил, что заплатит Соединённым Штатам, — а значит, Польша выделит миллиарды долларов на базу, — подчеркнул Трамп. — Это всё больше наводит нас на мысль, что мы защищаем по-настоящему богатые страны и не получаем каких-либо компенсаций или выплат».

В духе Трампа

Как отмечают эксперты, реакция американской стороны на польское предложение вполне отвечает подходу президента США Дональда Трампа к взаимоотношениям с союзниками по НАТО. На июльском саммите Североатлантического альянса в Брюсселе американский лидер потребовал, чтобы партнёры увеличили расходы на оборону до 4%. Сейчас, согласно достигнутым ранее договорённостям, страны — участницы НАТО должны тратить на эти цели 2% ВВП, однако это условие выполняют лишь восемь входящих в блок государств. 

Такое положение дел американский лидер считает несправедливым, особенно когда речь идёт о союзниках вроде Германии — странах, активно пользующихся американской военной защитой и в то же время составляющих конкуренцию США в ряде отраслей экономики.

«Инициатива Варшавы соответствует подходу нынешнего американского президента, который, будучи бизнесменом, умеет считать деньги и полагает, что многие союзники по НАТО — не партнёры, а «халявщики» и являются не производителями, а потребителями безопасности», — заявил в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Северная Атлантика — не единственное направление, на котором США намерены провести переоценку своих отношений с союзниками. Так, сейчас Вашингтон и Сеул обсуждают перезаключение соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Корея о специальных мерах 1990 года, которое регламентирует присутствие на юге Корейского полуострова 28-тысячного контингента американских войск. Срок его действия истекает в конце года.

Согласно действующей версии документа, южнокорейцы ежегодно перечисляют США порядка $856 млн, оплачивая расходы на зарплату военным, строительные работы и материально-техническое обеспечение. Однако в новой редакции договора американцы собираются обязать южнокорейских союзников дополнительно финансировать «оперативную поддержку» — размещение в стране стратегических бомбардировщиков, ядерных подлодок и авианосцев.

  • Американский комплекс ПВО Patriot в Японии
  • Reuters
  • © Issei Kato

Оплачивает размещение американских войск на своей территории и соседняя Япония. Согласно новой версии Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 2015 года, Токио ежегодно тратит на функционирование американских военных баз от $1,65 млрд до $1,95 млрд (конкретная цифра зависит от курса йены по отношению к доллару США).

При этом во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Токио наряду с Сеулом недостаточно платит за американское военное присутствие. По мнению экспертов, к 2020 году, когда нужно будет перезаключать соглашение о военном сотрудничестве между США и Японией, американская сторона может поднять этот вопрос.

Как отметил журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман, 6 сентября Дональд Трамп во время их беседы заявил, что поддерживает хорошие отношения с Японией, добавив: «Конечно, это всё закончится, как только я скажу им, как много они должны платить».

Взяли в заложники

Накануне встречи с американским президентом Анджей Дуда предложил назвать американскую военную базу, которую планируется разместить в Польше, в его честь — «Форт Трамп». 21 сентября глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью радио RMF FM сообщил, что, скорее всего, она будет расположена на востоке страны. Варшава сейчас усиливает своё военное присутствие на этом направлении. Недавно было заявлено о создании новой механизированной дивизии к востоку от Вислы.

Закон об оборонном бюджете США на 2019 год, уже подписанный американским президентом, также касается строительства базы. В марте будущего года администрация Трампа должна представить конгрессу обоснования размещения в Польше ударной бригадной группы войск США (около 4,5 тыс. человек) на постоянной основе.

В стране уже присутствует более 3 тыс. американских военных на ротационной основе. Ещё тысяча американцев входят в состав расположенной в Польше многонациональной боевой группы НАТО.

  • Войска США в Польше
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

По мнению экспертов, желание Польши получить на своей территории постоянную американскую военную базу связано со стремлением Варшавы изменить баланс сил в Европе в свою пользу.

«Американские войска на польской территории — это своего рода заложники. Ведь в случае возможного вооружённого конфликта американцы своих не бросят и обязательно придут на помощь», — отмечает Владимир Батюк.

В свою очередь, Иван Коновалов напомнил, что в марте этого года Варшава объявила о готовности потратить $4,75 млрд на приобретение американских комплексов ПВО и ПРО Patriot. В 2016 году Варшава отказалась от контракта на сумму $3,14 млрд по поставке в страну 50 французских многоцелевых вертолётов Caracal в пользу американских UH-60 Black Hawk.

«Польша идёт на любые ухищрения, чтобы привязать к себе США, — подчёркивает политолог. — Главная внешнеполитическая задача Варшавы — добиться статуса союзника США номер один в Восточной Европе, а впоследствии стать доминирующей страной в Европе и европейской части НАТО, опираясь на Соединённые Штаты».

По мнению эксперта, данная стратегия направлена не только против России, но и против Германии, которую Польша считает своим геополитическим соперником.

Пример не заразителен

«Это редчайший случай, чтобы страна НАТО сама платила за создание американской базы на своей территории, да ещё и сама выступала с такой инициативой», — считает Коновалов.

По его словам, в таких случаях обычно хотя бы часть расходов на себя берёт американская сторона.

Условия присутствия американских войск за рубежом различаются в разных странах и определяются соглашениями между Вашингтоном и государством, согласным принять американские базы. Так, например, в последние годы за размещение своих войск на авиабазе Манас в Киргизии Вашингтон выделяет Бишкеку $150 млн ежегодно. До сих пор американцы платили арендную плату и Великобритании за размещение военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и даже пытаются ежегодно платить Кубе $2 тыс. за базу в Гуантанамо, несмотря на то что Гавана настаивает на выводе американских войск с острова.

  • Авиабаза США Эль-Удейд в Катаре
  • AFP
  • © RABIH MOGHRABI

Есть и пример, когда страна за свой счёт строила базу для войск США, — это Катар. На возведение крупнейшей американской авиабазы на Ближнем Востоке «Эль-Удейд» в 1996 году нефтегазовая монархия потратила более $1 млрд собственных средств. Однако в Европе таких инициатив не наблюдалось со времён окончания холодной войны.

«Некоторые американские союзники из числа наиболее экономически развитых стран вносят свою лепту в поддержание американских войск на своей территории: речь идёт, например о ФРГ, — отмечает Батюк. — Но для таких небогатых стран, как Польша, это действительно что-то новое».

В 2013 году американский исследовательский центр RAND опубликовал информацию о вкладе союзников США по НАТО в общую безопасность. Основываясь на данных Пентагона, аналитики подсчитали, что на поддержание американского военного присутствия на своей земле европейские члены НАТО тратили $2,5 млрд ежегодно. Однако, как подчёркивает исследовательский центр, в публичном доступе содержится крайне мало информации на этот счёт, и большую часть суммы составляют «непрямые расходы», то есть средства, сэкономленные Вашингтоном на аренде помещений, выплате налогов и т. п.

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«В настоящее время позиция официального Вашингтона заключается в том, что союзники США по НАТО должны расходовать как минимум 2% ВВП на военные нужды», — отмечает Батюк.

По мнению эксперта, это требование, по сути, нацелено на то, чтобы субсидировать за европейский счёт ВПК США, обеспечивающий большую часть военных заказов союзников.

«Американцы сохраняют абсолютное военно-техническое доминирование в НАТО», — подчеркнул Батюк.

Однако, как полагает Коновалов, в Европе вряд ли кто-то ещё, кроме Польши, решит оплачивать из своего бюджета американское военное присутствие. Страны Западной Европы не были замечены в инициативах такого рода. Более того, в Германии, где находится самый крупный военный контингент США в Европе, согласно опубликованному в июле опросу YouGov, за вывод американских войск выступает 42% населения, а за их сохранение — лишь 37%.

«В Восточной Европе нет такой страны в экономическом, военном и промышленном плане, как Польша, которая бы могла себе позволить оплатить создание американской базы, — отмечает Коновалов. — Серьёзные амбиции у Венгрии, но у них другая установка — они делают ставку на повышение собственной самостоятельности в ЕС и НАТО. У других стран нет ни равных польским амбиций, ни ресурсов».

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