Дань безопасности: готовы ли страны НАТО платить за размещение военных баз США на своей территории

США считают предложение Польши оплатить размещение на своей территории американской военной базы «нормальной практикой». Об этом заявила постоянный представитель Вашингтона при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Ранее Варшава сообщила о намерении выделить $2 млрд на создание в стране постоянной военной базы Соединённых Штатов. Однако эксперты называют эту инициативу «редчайшим случаем» для Европы, объясняя предложение Польши лишь её стремлением к доминированию в регионе. По оценкам специалистов, сейчас далеко не все участники блока готовы выполнять требования Вашингтона и наращивать расходы даже на собственную оборону, не говоря уже о том, чтобы дополнительно финансировать содержание иностранных военных.

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон накануне заявила в интервью британскому телеканалу Sky News, что, хотя предложение Польши оплатить размещение в стране постоянной военной базы США само по себе и ново, это является одним из уже опробованных в международной практике форматов межгосударственных отношений.

«Это новый тип предложения, но это не ново, когда страна, которую мы называем страной-хозяйкой, платит за присутствие определённой численности военнослужащих и за (военные. — RT) операции. Это не столь уж необычно. Это происходит во многих районах мира», — цитирует американского дипломата ТАСС.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой

globallookpress.com

© Donald Trump/Twitter.com

18 сентября в ходе визита в США польского президента Анджея Дуды глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил ранее циркулировавшую информацию, что Польша готова заплатить более $2 млрд за размещение на своей территории американской военной базы.

«Президент также публично заявил, что заплатит Соединённым Штатам, — а значит, Польша выделит миллиарды долларов на базу, — подчеркнул Трамп. — Это всё больше наводит нас на мысль, что мы защищаем по-настоящему богатые страны и не получаем каких-либо компенсаций или выплат».

В духе Трампа

Как отмечают эксперты, реакция американской стороны на польское предложение вполне отвечает подходу президента США Дональда Трампа к взаимоотношениям с союзниками по НАТО. На июльском саммите Североатлантического альянса в Брюсселе американский лидер потребовал, чтобы партнёры увеличили расходы на оборону до 4%. Сейчас, согласно достигнутым ранее договорённостям, страны — участницы НАТО должны тратить на эти цели 2% ВВП, однако это условие выполняют лишь восемь входящих в блок государств.

Такое положение дел американский лидер считает несправедливым, особенно когда речь идёт о союзниках вроде Германии — странах, активно пользующихся американской военной защитой и в то же время составляющих конкуренцию США в ряде отраслей экономики.

«Инициатива Варшавы соответствует подходу нынешнего американского президента, который, будучи бизнесменом, умеет считать деньги и полагает, что многие союзники по НАТО — не партнёры, а «халявщики» и являются не производителями, а потребителями безопасности», — заявил в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Северная Атлантика — не единственное направление, на котором США намерены провести переоценку своих отношений с союзниками. Так, сейчас Вашингтон и Сеул обсуждают перезаключение соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Корея о специальных мерах 1990 года, которое регламентирует присутствие на юге Корейского полуострова 28-тысячного контингента американских войск. Срок его действия истекает в конце года.

Согласно действующей версии документа, южнокорейцы ежегодно перечисляют США порядка $856 млн, оплачивая расходы на зарплату военным, строительные работы и материально-техническое обеспечение. Однако в новой редакции договора американцы собираются обязать южнокорейских союзников дополнительно финансировать «оперативную поддержку» — размещение в стране стратегических бомбардировщиков, ядерных подлодок и авианосцев.

Американский комплекс ПВО Patriot в Японии

Reuters

© Issei Kato

Оплачивает размещение американских войск на своей территории и соседняя Япония. Согласно новой версии Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 2015 года, Токио ежегодно тратит на функционирование американских военных баз от $1,65 млрд до $1,95 млрд (конкретная цифра зависит от курса йены по отношению к доллару США).

При этом во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Токио наряду с Сеулом недостаточно платит за американское военное присутствие. По мнению экспертов, к 2020 году, когда нужно будет перезаключать соглашение о военном сотрудничестве между США и Японией, американская сторона может поднять этот вопрос.

Как отметил журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман, 6 сентября Дональд Трамп во время их беседы заявил, что поддерживает хорошие отношения с Японией, добавив: «Конечно, это всё закончится, как только я скажу им, как много они должны платить».

Взяли в заложники

Накануне встречи с американским президентом Анджей Дуда предложил назвать американскую военную базу, которую планируется разместить в Польше, в его честь — «Форт Трамп». 21 сентября глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью радио RMF FM сообщил, что, скорее всего, она будет расположена на востоке страны. Варшава сейчас усиливает своё военное присутствие на этом направлении. Недавно было заявлено о создании новой механизированной дивизии к востоку от Вислы.

Закон об оборонном бюджете США на 2019 год, уже подписанный американским президентом, также касается строительства базы. В марте будущего года администрация Трампа должна представить конгрессу обоснования размещения в Польше ударной бригадной группы войск США (около 4,5 тыс. человек) на постоянной основе.

В стране уже присутствует более 3 тыс. американских военных на ротационной основе. Ещё тысяча американцев входят в состав расположенной в Польше многонациональной боевой группы НАТО.

Войска США в Польше

Reuters

© Kacper Pempel

По мнению экспертов, желание Польши получить на своей территории постоянную американскую военную базу связано со стремлением Варшавы изменить баланс сил в Европе в свою пользу.

«Американские войска на польской территории — это своего рода заложники. Ведь в случае возможного вооружённого конфликта американцы своих не бросят и обязательно придут на помощь», — отмечает Владимир Батюк.

В свою очередь, Иван Коновалов напомнил, что в марте этого года Варшава объявила о готовности потратить $4,75 млрд на приобретение американских комплексов ПВО и ПРО Patriot. В 2016 году Варшава отказалась от контракта на сумму $3,14 млрд по поставке в страну 50 французских многоцелевых вертолётов Caracal в пользу американских UH-60 Black Hawk.

«Польша идёт на любые ухищрения, чтобы привязать к себе США, — подчёркивает политолог. — Главная внешнеполитическая задача Варшавы — добиться статуса союзника США номер один в Восточной Европе, а впоследствии стать доминирующей страной в Европе и европейской части НАТО, опираясь на Соединённые Штаты».

По мнению эксперта, данная стратегия направлена не только против России, но и против Германии, которую Польша считает своим геополитическим соперником.

Пример не заразителен

«Это редчайший случай, чтобы страна НАТО сама платила за создание американской базы на своей территории, да ещё и сама выступала с такой инициативой», — считает Коновалов.

По его словам, в таких случаях обычно хотя бы часть расходов на себя берёт американская сторона.

Условия присутствия американских войск за рубежом различаются в разных странах и определяются соглашениями между Вашингтоном и государством, согласным принять американские базы. Так, например, в последние годы за размещение своих войск на авиабазе Манас в Киргизии Вашингтон выделяет Бишкеку $150 млн ежегодно. До сих пор американцы платили арендную плату и Великобритании за размещение военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и даже пытаются ежегодно платить Кубе $2 тыс. за базу в Гуантанамо, несмотря на то что Гавана настаивает на выводе американских войск с острова.

Авиабаза США Эль-Удейд в Катаре

AFP

© RABIH MOGHRABI

Есть и пример, когда страна за свой счёт строила базу для войск США, — это Катар. На возведение крупнейшей американской авиабазы на Ближнем Востоке «Эль-Удейд» в 1996 году нефтегазовая монархия потратила более $1 млрд собственных средств. Однако в Европе таких инициатив не наблюдалось со времён окончания холодной войны.

«Некоторые американские союзники из числа наиболее экономически развитых стран вносят свою лепту в поддержание американских войск на своей территории: речь идёт, например о ФРГ, — отмечает Батюк. — Но для таких небогатых стран, как Польша, это действительно что-то новое».

В 2013 году американский исследовательский центр RAND опубликовал информацию о вкладе союзников США по НАТО в общую безопасность. Основываясь на данных Пентагона, аналитики подсчитали, что на поддержание американского военного присутствия на своей земле европейские члены НАТО тратили $2,5 млрд ежегодно. Однако, как подчёркивает исследовательский центр, в публичном доступе содержится крайне мало информации на этот счёт, и большую часть суммы составляют «непрямые расходы», то есть средства, сэкономленные Вашингтоном на аренде помещений, выплате налогов и т. п.

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«В настоящее время позиция официального Вашингтона заключается в том, что союзники США по НАТО должны расходовать как минимум 2% ВВП на военные нужды», — отмечает Батюк.

По мнению эксперта, это требование, по сути, нацелено на то, чтобы субсидировать за европейский счёт ВПК США, обеспечивающий большую часть военных заказов союзников.

«Американцы сохраняют абсолютное военно-техническое доминирование в НАТО», — подчеркнул Батюк.

Однако, как полагает Коновалов, в Европе вряд ли кто-то ещё, кроме Польши, решит оплачивать из своего бюджета американское военное присутствие. Страны Западной Европы не были замечены в инициативах такого рода. Более того, в Германии, где находится самый крупный военный контингент США в Европе, согласно опубликованному в июле опросу YouGov, за вывод американских войск выступает 42% населения, а за их сохранение — лишь 37%.

«В Восточной Европе нет такой страны в экономическом, военном и промышленном плане, как Польша, которая бы могла себе позволить оплатить создание американской базы, — отмечает Коновалов. — Серьёзные амбиции у Венгрии, но у них другая установка — они делают ставку на повышение собственной самостоятельности в ЕС и НАТО. У других стран нет ни равных польским амбиций, ни ресурсов».