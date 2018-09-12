«Попытка изменить паритет сил»: зачем Польша создаёт новую дивизию на границе с Украиной и Белоруссией

Новая дивизия польских вооружённых сил разместится вблизи границ с Украиной и Белоруссией. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Штаб нового тактического соединения будет расположен в городе Седльце. По мнению экспертов, решение Варшавы является попыткой использовать риторику угрозы с Востока, чтобы «оседлать милитаристскую волну внутри НАТО» и выбить дополнительные средства на оборону, а также призвано обезопасить страну от неконтролируемой миграции, радикалов и криминала со стороны Украины. О перспективах развёртывания польских сухопутных войск на восточном направлении — в материале RT.

Помощь союзникам и защита территории Республики Польша станут главными целями новой дивизии польской армии, которая разместится на востоке страны. Об этом заявил накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Её название — 18-я механизированная дивизия — не должно вводить в заблуждение. Это почётное наименование, присвоенное в честь 18-й пехотной дивизии польской армии, сыгравшей значительную роль в отражении наступления Красной армии на Варшаву в ходе Советско-польской войны в 1920 году.

Новая дивизия станет четвёртой по счёту в составе польских Сухопутных сил. Ранее, с 2011 года, когда была расформирована 1-я Варшавская механизированная дивизия имени Тадеуша Костюшко, Сухопутные войска Республики Польша состояли из трёх дивизий общей численностью до 80 тыс. человек. В составе новой дивизии 15 тыс. солдат.

Это соединение будет состоять из трёх бригад. Две из них — танковая, расположенная в Варшаве, и стрелковая со штаб-квартирой в городе Жешув на юго-востоке страны — будут выделены из состава уже существующих дивизий, и лишь одна — создана путём соединения батальонов из состава других бригад.

Штаб-квартира 18-й механизированной дивизии расположится в городе Седльце в Мазовецком воеводстве в непосредственной близости от границ Украины и Белоруссии. 17 сентября бригадный генерал Ярослав Громадзинский примет командование над новосозданной дивизией.

В марте 2018 года Блащак заявлял о необходимости разместить новую дивизию на востоке от Вислы.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

globallookpress.com

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15 августа начальник генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак подтвердил существование таких планов. Однако никаких подробностей относительно состава и расположения частей дивизии польское военное командование до сих пор не раскрывало.

Угроза с Востока

Эксперты отмечают, что новая «восточная» дивизия польской армии существенно меняет территориальную структуру сухопутных войск страны. Штабы трёх остальных дивизий расположены на западе — в городах Жагань, Щецин (оба находятся около границы с Германией) — и на севере — в городе Эльблонг (неподалёку от границы с Калининградской областью России). И если дивизии на западе страны можно считать наследием времён Варшавского договора, когда вторжения врага ожидали именно со стороны капиталистического запада, то сосредоточение сил на границе с Калининградом польские власти объясняют военной угрозой со стороны Москвы. Похожие аргументы звучат и сейчас, только располагаться новая дивизия будет гораздо южнее Калининграда, в отдалении от границ с РФ.

В марте 2018 года, комментируя необходимость создания новой дивизии на востоке Польши, президент республики Анджей Дуда отметил, что Варшава рассматривает российскую угрозу как приоритетную, напомнив, что на совместных российско-белорусских учениях «Запад—2017» отрабатывалась война с западным противником.

Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017

РИА Новости

В ходе дискуссии, развернувшейся в рамках польской оборонной выставки MSPO 2018 в городе Кельце, в присутствии министра обороны страны польские военные эксперты продемонстрировали итоги моделирования применения четвёртой дивизии. Все они рассматривали в качестве главного противника вооружённые силы России и Белоруссии, сосредоточенные в Брестской области.

Игра мускулами

«Размещение новой польской дивизии в городе Седльце является попыткой изменить паритет сил в белорусско-польском пограничье, ведь этот город находится в ста с лишним километрах о Бреста», — отметил в интервью RT научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Республики Беларусь Пётр Петровский.

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Эксперт подчёркивает, что польское руководство и силовики всегда рассматривали белорусскую армию как одну из самых боеспособных в регионе. Особое беспокойство вызвало создание в Белоруссии совместно с КНР систем залпового огня «Полонез». В радиус их поражения входит территория восточной и центральной Польши, включая столицу страны, что достаточно сильно нервирует польских силовиков. Кроме того, Варшава рассматривает белорусские и российские войска на западном направлении как часть единой группировки Союзного государства.

По мнению Петровского, риторика «угрозы с Востока» используется, чтобы «оседлать милитаристскую волну внутри НАТО», где Польша наряду с балтийскими республиками выступает одним из главных сторонников антироссийской политики и даже призывает создать постоянную военную базу США на своей территории. Кроме того, напоминание об опасности со стороны России содействует масштабному освоению средств польским Минобороны, отмечает эксперт.

Так, Польша — одна из немногих стран НАТО, которая тратит на нужды национальной обороны более 2% ВВП. Оборонный бюджет страны неуклонно рос в последние годы и в 2018 году составил 40 млрд злотых или более $10 млрд (в 2017 году — 37 млрд злотых). За последние три года общая численность вооружённых сил Польши выросла со 100 тыс. до 130 тыс. человек и к 2025 году, по планам командования, должна составить 200 тыс., почти догнав ВС Украины.

Однако, по словам Петровского, сейчас 65-тысячные вооруженные силы Белоруссии вкупе с 120-тысячными войсками территориальной обороны, которые будут действовать в рамках солидарной оборонной политики с Россией, способны эффективно дать отпор любому агрессору.

«Республика Беларусь и Российская Федерация готовы ответить на потенциальную агрессию стран НАТО мобильно и оперативно, а главное — солидарно и целостно», — утверждает эксперт.

Особые мотивы

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, сейчас боеспособность польских вооружённых сил, несмотря на кампанию модернизации, оставляет желать лучшего.

«Говорить о том, что польский военный контингент — это серьёзная сила, не приходится. Достаточно посмотреть, какую роль польские войска играют в совместных операциях НАТО в Афганистане или Ираке. Это, как правило, силы обеспечения, — подчёркивает эксперт. — Поэтому эта мера скорее вызвана внутриполитическим причинами».

Польшу уже в октябре ждут местные выборы, а в 2019-м поляки будут избирать новый парламент страны.

Правящая партия «Право и Справедливость» ожидаемо эксплуатирует страхи поляков как перед российской угрозой, так и в целом опасения дестабилизации на восточных границах, отмечают эксперты.

Асафов считает, что появление новой дивизии близ украинской границы стоит рассматривать и в контексте общих мер по усилению Варшавой безопасности на границе с Украиной. Так, ещё в 2014 году Варшава, по словам тогдашнего министра внутренних дел Польши Бартоломея Сенкевича, «на всякий случай» усилила пограничную охрану на польско-украинской границе. Сообщения об усилении пограничного и таможенного контроля на границе двух стран приходят регулярно.

Год назад правительство Польши даже предлагало построить ограждение на польско-украинской границе — формально для предотвращения миграции диких кабанов, больных африканской чумой свиней.

Подготовка к распаду

22 мая 2018 года замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что в Ровенской, Волынской и Житомирской областях существуют фактически не контролируемые официальным Киевом властями зоны.

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Речь идёт о так называемых «янтарных республиках» — территориях незаконной добычи янтаря, охраняемых боевиками из бывших участников АТО.

«Несмотря на всю политическую риторику конструктивного отношения Польши к политическому руководству Украины, фактор безопасности в отношениях двух стран продолжает играть важную роль, — отмечает Асафов. — Это и контрабанда оружия, и наличие с украинской стороны границы незаконных вооружённых формирований. А сейчас в предвыборном угаре раздувается националистическая риторика, содержащая и откровенные антипольские элементы».

Петровский, в свою очередь, подчеркнул, что наличие «серых зон» на Волыни в 2015 году «уже ставило под сомнение обеспечение безопасности в районе демаркации украино-белорусской границы».

Незаконная добыча янтаря на западе Украины

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Вкупе с усилением украинского военного присутствия вдоль границы с Белоруссией после учений «Запад—2017» это требует и от Минска дополнительных мер по укреплению границы в этом районе, где присутствие силовиков гораздо слабее, чем вдоль рубежей НАТО, отмечает эксперт. Ещё в начале текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить охрану госграницы на прибалтийском и украинском направлениях.

По мнению Асафова, схожие опасения в Варшаве могут частично объяснять усиление военного присутствия на востоке от Вислы.

«Распад государства на Украине происходит так, что официальные институты перестают функционировать на её окраинах, и власть переходит к криминалу, который может иметь радикально патриотический окрас, — отмечает Асафов. — Поэтому укрепление военной компоненты вдоль границы с Украиной для Польши выглядит как логичный шаг в обеспечении собственной безопасности».

Однако эксперты отмечают, что формально курс на военное союзничество Варшавы с Киевом не прекратится.

«Конечно, этому шагу официально будет дано объяснение в общем для НАТО векторе усиления вдоль границ с Россией, хотя до российских границ там далеко», — подытожил Асафов.