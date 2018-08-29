«Карт-бланш для восстановления Речи Посполитой»: к чему привело решение Советской России признать независимость Польши

100 лет назад Совет народных комиссаров РСФСР своим декретом отменил действие международных договоров Российской империи с Пруссией и Австрией. В частности, были аннулированы соглашения, касавшиеся разделов Речи Посполитой. Таким образом советская власть отказалась от любых претензий на территорию Польши и признала её независимость. Однако польские власти попытались восстановить некогда существовавшую империю, захватив западные регионы Украины и Белоруссии. Почему большевики «отпустили» Польшу и к каким последствиям привело это решение — в материале RT.

Отношения России и Польши всегда складывались непросто. Уже в Х веке между Древнерусским и Древнепольским государствами происходили пограничные конфликты, а в XI столетии походы на Киев предпринимали польские короли Болеслав I и Болеслав II Смелый. После установления монголо-татарского ига поляки в XIV—XVI веках сначала овладели Галицией, а затем — через унию с Литвой — и всей остальной территорией бывших юго-западных русских княжеств.

Со второй половины XVI столетия Польша, объединившись с Литвой в Речь Посполитую, вступила в прямое военное противоборство уже с государством Российским. Воспользовавшись Смутой, польские магнаты в начале XVII века приняли участие в авантюре Лжедмитрия. В 1610 году, сыграв на противоречиях среди русской знати, поляки заняли Москву и вошли в Кремль, откуда их выдворило народное ополчение в 1612-м.

Отдельных ситуативных преимуществ поляки смогли добиться в ходе Смоленской войны 1632—1634 годов, однако стратегического успеха она им не принесла. После этого военная удача окончательно отвернулась от поляков. Из-за жёстких религиозных, социально-экономических и политических притеснений в XVII веке ряд восстаний против польского господства подняло население Поднепровья (территория современной Украины).

Расцвет Польши под пятой России

Начавшаяся в 1648 году национально-освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого была успешной и позволила отбросить поляков далеко на запад.

В 1654-м Войско Запорожское передало все подконтрольные ему земли в состав России. Начавшаяся после этого новая война закрепила под властью Москвы всё левобережье Днепра и Киев. Совокупность внешних и внутренних проблем стала резко ослаблять Польшу.

Берестецкая битва

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В 1772—1795 годах на фоне попыток польской шляхты развязать новые конфликты с Москвой произошло три раздела Речи Посполитой, итоги которых с небольшими коррективами были зафиксированы на Венском конгрессе 1815 года (в исторической литературе его иногда называют четвёртым разделом). В результате данных процессов России отошли большая часть бывших земель юго-западных княжеств Древнерусского государства (кроме Галичины и прилегающих к ней карпатских регионов) и Восточная Польша вместе с Варшавой. Остальные территории Речи Посполитой были поделены между Пруссией и Австрией.

Если земли Юго-Западной Руси (современные Западная Украина и Белоруссия) были присоединены непосредственно к Российской империи, то в Польше Александр I образовал отдельное царство Польское, связанное с Россией только личной унией и пользовавшееся широчайшими правами и привилегиями.

Оно получило собственные органы власти (правительство и парламент), конституцию, армию и валютную систему. Россия создавала в Польше транспортную инфраструктуру и строила промышленные предприятия, открывала образовательные и финансовые учреждения. Население Польши стало быстро расти. Однако, несмотря на всё это, польская шляхта мечтала о восстановлении Речи Посполитой и поднимала одно неудачное восстание за другим. Из-за неспокойной обстановки автономные права Польши были постепенно ограничены.

Польская Республика

В ходе Первой мировой войны на территории Польши и прилегающих к ней земель развернулся один из важнейших театров военных действий. Около 2 млн поляков были мобилизованы в воюющие армии.

«В России живо обсуждался вопрос расширения польской автономии и создания федеративного объединения славянских народов под российским скипетром. С обращением к полякам, в котором шла речь о предоставлении им самоуправления, выступил в 1914 году российский главнокомандующий великий князь Николай Николаевич», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук, профессор МПГУ Василий Цветков.

Немецкая кавалерия входит в Варшаву 5 августа 1915 года

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В 1915 году земли царства Польского были полностью оккупированы Германией. Немцы установили в Польше режим военной диктатуры, вывозили из неё материальные ценности и квалифицированных специалистов. В ноябре 1916-го Австро-Венгрия и Германия договорились о создании марионеточного королевства Польского на занятых их войсками территориях. После Февральской революции в России Временное правительство выпустило обращение к полякам, в котором пообещало им независимость при условии заключения военного союза и проведения политических границ по этническому признаку. Летом 1917-го в Швейцарии и Франции начал действовать Польский национальный комитет.

29 августа 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об отказе от договоров, заключённых Российской империей с Австрией и Пруссией, в том числе касающихся разделов Польши, как противоречащих «принципу самоопределения наций и революционному правосознанию русского народа». 6 октября 1918 года Регентским советом Польши было провозглашено независимое государство.

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Историки по-разному смотрят на причины издания декрета Совнаркома, а также на то, какую роль он сыграл в становлении польской государственности.

«Во-первых, принцип самоопределения наций был изначально закреплён в программе у большевиков — и Польша не была исключением. Во-вторых, де-факто на территории Польши к этому времени уже давно находились немецкие войска. Советское правительство, по сути, расписалось в том, что Польша была уже не их», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Вадим Волобуев.

По мнению эксперта, ведущую роль в становлении польской государственности сыграл не декрет, а другие факторы. «Гораздо больше, чем декрет Совнаркома, на ситуацию повлияли события Первой мировой войны, наличие у поляков сильных сепаратистских устремлений, а затем и Версальский мир», — подчеркнул он.

В свою очередь, Василий Цветков считает, что декрет Совнаркома сыграл существенную роль в истории. «Большевики демонстрировали таким образом отсутствие преемственности по отношению к царским властям, подчёркивали свой демократизм. Этот жест доброй воли с их стороны всё же пошёл на пользу Польше. Он показал полякам и международному сообществу, что у России нет к Польше никаких претензий. Правда, для Варшавы это стало своего рода карт-бланшем для начала продвижения идей восстановления Речи Посполитой, в состав которой входили бы Украина и Белоруссия. На такое развитие событий большевики явно не рассчитывали», — заявил эксперт.

Линия Керзона

В ноябре 1918 года Регентский совет Польши назначил начальником государства Юзефа Пилсудского. Тот быстро укрепил свою власть и включил в состав национального войска боевые отряды поляков из так называемого Комитета защиты восточных окраин, действовавшего на территории Литвы и Белоруссии. Пилсудский даже не скрывал, что преследовал цель восстановления Речи Посполитой от Балтийского до Чёрного моря.

Пилсудский и Рыдз-Смиглы

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19 декабря 1918 года он отдал польской армии приказ занять Вильно. 6 января 1919-го произошло первое столкновение польских войск с бойцами Красной армии. Представители Советов пытались начать переговоры с Варшавой относительно проведения государственной границы, но Пилсудский от них уклонялся. Вместо этого он отдавал приказы об оккупации новых территорий Украины и Белоруссии.

8 декабря 1919 года Верховный совет Антанты издал рекомендации относительно оптимальной польской границы, которые были закреплены в ноте министра иностранных дел Великобритании лорда Джорджа Натаниела Керзона.

Линия Керзона была проведена исходя из того, какое население преобладало на той или иной территории. Польше предлагалось забрать земли, на которых жили преимущественно поляки, и отказаться от претензий на территории с украинским и белорусским населением. Пилсудский эту идею изначально проигнорировал. Однако в 1920 году началось масштабное советское контрнаступление — и официальная Варшава, опасаясь утраты государственности, приняла предложения Антанты.

«Если бы Польша сама не развернула агрессию и не двинулась на Минск, Москва бы войну явно развязывать не стала. Большевики хотели видеть Польшу советской, но максимум, что они собирались делать, — это оказывать выгодное влияние, помогая местным коммунистам укрепиться в самой Польше. Идея привести в Варшаву альтернативное советское правительство родилась уже по ходу боевых действий», — рассказал Цветков.

Впрочем, как только военная удача под Варшавой снова улыбнулась полякам, они опять забыли о взятых на себя обязательствах и принудили большевиков к подписанию Рижского мирного договора, проведя границу значительно восточнее обещанного: Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

Военнопленные на марше в лагерь Рембертув

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Во время и после завершения войны в польских лагерях погибли десятки тысяч советских военнопленных (по разным оценкам, от 20 до 90 тыс. человек). В Польше причиной их смерти называют инфекционные заболевания, однако многие историки склонны считать, что часть пленных были расстреляны, а остальные погибли из-за невыносимых условий, созданных в лагерях.

Отношения между Польшей и Советским Союзом в 20—30-е годы ХХ столетия были прохладными. Не лучшим образом на них сказалось и сближение Польши с гитлеровской Германией, начавшееся с 1933 года, а также её участие в разделе Чехословакии по итогам Мюнхенского сговора 1938 года вместе с Третьим рейхом. Однако уже менее чем через год Адольф Гитлер стал шантажировать своих польских партнёров, выдвигая им неприемлемые требования вроде отказа от суверенитета над частью своей территории.

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1 сентября 1939 года германские войска атаковали Польшу, оказавшуюся неспособной противостоять вермахту. Когда война уже была практически проиграна официальной Варшавой и Польша де-факто утратила свою государственность, Советский Союз ввёл свои войска на территорию Западной Украины и Белоруссии.

Официальные представители Великобритании, помня о своём посредничестве в 1920 году, отказались осуждать действия Москвы. Уинстон Черчилль, являвшийся на тот момент первым лордом адмиралтейства, в своём выступлении по радио 1 октября 1939 года поддержал Советский Союз. И хотя его заявление не охладило пыл немецкого командования, оно подтвердило союзнические позиции Великобритании и СССР перед началом Великой Отечественной войны.

«То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия существует, и создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится атаковать. Когда господин Риббентроп на прошлой неделе был вызван в Москву, ему пришлось узнать и принять тот факт, что осуществление нацистских планов по отношению к прибалтийским странам и Украине должно быть окончательно остановлено», — заявил Черчилль.