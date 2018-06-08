«Силы войска были на исходе»: как запорожские казаки стали подданными русского царя

8 июня 1648 года гетман Богдан Хмельницкий от имени всего запорожского казачества написал письмо русскому царю Алексею Михайловичу Романову, где просил его стать их государем. Однако Россия согласилась далеко не сразу. Для того чтобы земли Войска Запорожского вошли в её состав, потребовались ещё две челобитные и пять лет переговоров. Почему запорожцы добивались покровительства Москвы — в материале RT.

Непокорные русины

Ещё в XIII столетии судьба северо-восточных и юго-западных княжеств некогда единого Древнерусского государства складывалась совершенно по-разному.

Северо-восточные земли, куда ещё в XII веке начал смещаться экономический и политический центр Руси, оказались в даннической зависимости от Золотой Орды, но при этом они решительно противостояли попыткам экспансии со стороны католической Европы. На юго-западе центр из Киева сместился в Галицию. Её князья пытались лавировать между Западом и Востоком. Они присягали на верность ордынским ханам и фактически одновременно принимали корону из рук папы римского.

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Однако внешнеполитические метания Галиции были непродолжительными. Уже в XIV веке западная ветвь династии Рюриковичей пресеклась и большую часть земель юго-западной Руси захватила Литва. Но учитывая то, что местные русские (в то время — русины) находились на более высоком уровне культурного и социально-экономического развития, чем литовская элита, представители западного государства не стали пытаться ассимилировать славян, а даровали им достаточно широкие права. Более того, знатные литовцы стали массово учить русский язык и принимать православную веру.

Наблюдая за тем, как стремительно крепнет Москва, литовские князья опасались, что российские Рюриковичи рано или поздно вспомнят о своих династических юго-западных землях. В конце XIV столетия литовский князь Ягайло сделал попытку предотвратить возможный конфликт и договориться с Дмитрием Донским, попросив руки его дочери и пообещав признать верховную власть Москвы над всей Литвой. Однако своего слова Ягайло не сдержал — год спустя он женился на польской принцессе Ядвиге и заключил Кревскую унию с Польшей.

Ян Матейко «Люблинская уния» (1869 г.)

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Свободный межгосударственный союз между Литвой и Польшей существовал почти два столетия, пока в 1569 году Великое княжество Литовское, находясь под угрозой военного поражения от России, не подписало с Польшей Люблинскую унию о создании единого государства Речи Посполитой, главенствующую роль в котором играла польская элита. Бывшие юго-западные княжества Руси были напрямую переподчинены Кракову.

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Поляки оказались по отношению к русинам совсем не так лояльны, как литовцы. Местное население подверглось жестокому закрепощению. В 1596 году, после того как была подписана Брестская уния, согласно которой местные церковные приходы переподчинялись Риму, православие оказалось фактически под запретом, что возмутило русское население.

По свидетельствам историков, русинов подвергали жестоким притеснениям. Как писал украинский учёный Дмитрий Яворницкий, поляки заставляли православных работать на себя по шесть дней в неделю, непокорным рубили головы или пытали.

Главными защитниками русского православного населения в Речи Посполитой стали запорожские казаки.

Происхождение казачества на сегодняшний день доподлинно не установлено. Однако известно, что в 1550-е годы находившийся на службе у Ивана Грозного литовско-русский дворянин Дмитрий Вишневецкий основал в районе днепровских порогов крепость, ставшую первой Запорожской Сечью. Вокруг Сечей со временем возникло и Войско Запорожское, оформившееся в единую военно-политическую систему.

Дмитрий Вишневецкий

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Запорожцы формально признали власть польского короля, но в ответ на притеснения православных русинов со стороны шляхты, магнатов и католической церкви регулярно поднимали восстания, которые заканчивались то поражениями казаков и жестокими казнями, то мелкими уступками со стороны властей Речи Посполитой.

«Батько Хмель»

«Жестоким притеснениям подвергались в Речи Посполитой не только малороссийские простолюдины, но и местная знать. Однажды мелкие польские дворяне разграбили поместье сотника Богдана Хмельницкого и избили его домочадцев, нанеся ему тем самым тяжкую личную обиду», — рассказал в интервью RT профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

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Отец Хмельницкого был чигиринским подстаростой, сам Богдан получил прекрасное для своего времени образование, а в ходе войн с Турцией дослужился до чина сотника и некоторое время занимал одну из высших казацких должностей — был генеральным писарем. За личную храбрость польский король ему якобы даже вручил золотую саблю. По некоторым данным, Хмельницкий одно время руководил отрядом наёмников на службе у французского кардинала Мазарини и принимал личное участие в осаде Дюнкерка.

Однако ни происхождение, ни заслуги не помогли Хмельницкому отстоять честь в споре с польскими дворянами. А когда он потребовал от короля справедливого суда, Богдана сначала высмеяли, а потом обвинили в заговоре и заключили в тюрьму.

Выйдя на свободу благодаря помощи друзей, Хмельницкий отбыл в Запорожье и поднял там восстание против поляков, заключив предварительно военный союз с крымскими татарами.

«Хмельницкий транслировал личную обиду в обиду всех малороссиян. Он стал выразителем воли всего народа», — подчеркнул Перевезенцев.

Поляки, помня о своих предыдущих победах над запорожцами, сначала не восприняли восстание всерьёз, но вскоре за это поплатились.

Юлиуш Коссак «Встреча Хмельницкого с Тугай-беем» (1885 г.)

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Под Жёлтыми Водами казаки Хмельницкого нанесли поражение польскому войску под руководством сына коронного гетмана Николая Потоцкого — Стефана. Сам Стефан получил в бою смертельное ранение, а всё его окружение попало в плен.

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Под Корсунем Хмельницкий в конце мая 1648 года заманил в ловушку и разгромил армию под руководством Потоцкого-старшего. Регулярные войска Речи Посполитой таким образом были практически полностью уничтожены.

По словам Сергея Перевезенцева, победы казаков были предопределены сразу несколькими факторами. Во-первых, в самой Речи Посполитой в середине XVII века наблюдались сильные центробежные тенденции, что значительно ослабило государство. Во-вторых, против поляков поднялись в этот раз не только казаки, но и весь малороссийский народ — от холопов до старшины.

8 июня 1648 года Богдан Хмельницкий от имени всего Войска Запорожского написал письмо российскому царю Алексею Михайловичу, в котором рассказал о своих победах и заявил о намерении присоединить занятые им земли к России, подчеркнув, что именно русского монарха малороссияне видят своим государем.

«Выбор в пользу Москвы был связан с двумя основными факторами. Главным было то, что Московское государство, по сути, оставалось единственной независимой православной страной, на которую могли опереться казаки. И Хмельницкий обращался к российскому царю уже как к своему православному государю. Кроме того, Хмельницкий прекрасно понимал, что силы его войска не бесконечны и что поляки не смирятся с поражением, продолжат войну», — отметил Перевезенцев.

Долгий путь к единству

«На момент первого обращения Хмельницкого к царю Россию охватила серия городских восстаний. Поэтому российским властям в тот момент было не до казаков. Кроме того, Москва ещё видела в Польше союзника, с которым можно было вместе защищать свои южные рубежи, а перспективы восстания Хмельницкого были не совсем понятны. Поэтому запорожцы в тот раз не получили от царя согласия на перевод отношений на новый уровень», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент МГПУ, писатель Игорь Андреев.

Впрочем, одновременно Хмельницкий писал и королю Речи Посполитой, которому объяснял, что казаки выступили не против него лично, а против беззакония со стороны польских магнатов и шляхты. Однако эти доводы услышаны не были.

В сентябре против повстанцев было брошено войско, состоявшее из ополчения и наёмников, но оно потерпело поражение в сражении под Пилявцами. Поляки в панике бежали. Хмельницкий осадил Львов и Замостье, но, понимая, что силы его армии на исходе, ограничился контрибуциями и отступил.

В декабре гетман торжественно вступил в Киев. Вскоре к нему прибыло польское посольство. Однако поляки не были готовы идти на серьёзные уступки, к тому же в Европе завершилась Тридцатилетняя война, и Речь Посполитая могла теперь прибегнуть к услугам множества наёмников.

Летом 1649 года польская армия снова попыталась перейти в наступление, но её остановили казаки. В результате в августе польская корона согласилась создать казацкую автономию с центром в Чигирине во главе с выборным гетманом. Однако для шляхты это стало жестоким оскорблением, и в 1651 году против Хмельницкого было брошено новое войско, действовавшее более успешно, чем предыдущие. Казаки вынуждены были заключить перемирие на невыгодных для себя условиях, но год спустя разорвали его и сами атаковали Польшу.

В 1653 году, после очередной челобитной в адрес русского царя, Москва решилась всё-таки откликнуться на просьбу Хмельницкого.

«За пять лет многое изменилось. Москва и так всегда считала земли, которые предлагал Хмельницкий, незаконно у неё отторгнутыми. А тут российские власти как раз разобрались со своими внутренними проблемами. Сам Алексей Михайлович чувствовал себя более уверенно. Его личные политические амбиции во многом были связаны с религией. И Россия пожелала выступить в роли защитника всех православных христиан», — отметил Андреев.

Михаил Хмелько «Навеки с Москвой, навеки с русским народом» (1951 г.)

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1 октября 1653 года Земский собор принял решение удовлетворить просьбу Богдана Хмельницкого и Войска Запорожского. И уже через три месяца, в январе 1654-го, казаки принесли присягу царю на Переяславской раде. Впрочем, путь к окончательному воссоединению Малороссии с Россией оказался тернистым. Москву ждала измена части казацкой старшины и десятилетия войны с Польшей. В результате в XVII веке воссоединилось с Россией только Левобережье Днепра. Правобережье вернулось под власть российских царей лишь в конце XVIII столетия, а Западная Украина так и не стала частью Российской империи, присоединившись только в 1939 году к Советскому Союзу.