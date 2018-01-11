«Брал мечи татарские и сёк ими»: кем на самом деле был легендарный защитник Руси от монголов Евпатий Коловрат

11 января 1238 года, согласно легенде, был торжественно похоронен герой сопротивления монголо-татарскому нашествию Евпатий Коловрат. О бесстрашном и могучем воине, который 780 лет назад погиб в битве с пришедшими на Русь ордынцами, нам известно из «Повести о разорении Рязани Батыем». По одной исторической гипотезе, рязанский богатырь — собирательный образ, олицетворяющий героическую борьбу русского народа с Золотой Ордой, по другой — в основе предания лежит подвиг реального человека. Как в истории о Евпатии Коловрате переплелись миф и реальность, разбирался RT.

О Евпатии Коловрате известно только из одного источника — «Повести о разорении Рязани Батыем». Согласно этому произведению древнерусской литературы, после взятия монголами Рязани в декабре 1237 года Коловрат возглавил сопротивление захватчикам, сплотив вокруг себя 1,7 тыс. воинов.

Если верить хронологии описываемых в «Повести» событий, Коловрат погиб в бою в первой трети января 1238 года. По одной из версий этого литературного произведения, торжественные похороны Евпатия состоялись 11 января.

Согласно другой точке зрения, которая основывается на сведениях об участии рязанцев в боях с монголами, Коловрат (или воин, ставший его прообразом) мог воевать с захватчиками до весны. Предполагается, что Евпатий погиб в битве на реке Сить 4 марта 1238 года, сражаясь в составе войска владимирского князя Юрия Всеволодовича, и был похоронен на левом берегу реки Вожа. Однако его могила так и не была обнаружена.

Не прекращаются споры историков и о происхождении имени героя «Повести». Евпатий — это изменённое греческое имя Ипатий, достаточно распространённое в древней Руси. С прозвищем Коловрат история несколько сложнее. Прозвище на Руси, как правило, давалось по роду занятий человека. Наиболее популярная в среде учёных гипотеза такова: богатырь Евпатий стал известен как Коловрат за ловкость в бою («коло» — круг, «врат» — вращение).

«И была сеча зла и ужасна»

В 1237—1238 годах Русское государство подверглось масштабному вторжению Золотой Орды. Историки по-разному оценивают численность монголо-татарского войска (от 60 тыс. до 150 тыс.), но достоверно известно, что захватчики намного превосходили по мощи дружины русских князей.

Из-за феодальной раздробленности Русь не могла выступить единым войском, что облегчило ордынцам завоевание княжеств. Нашествие возглавлял внук Чингисхана, правитель улуса Джучи (Золотой Орды) хан Батый. Первым городом, который подвергся разорению, стала Рязань, южная окраина северо-восточной Руси.

«Повесть о разорении Рязани» — один из основных источников информации о трагедии, которая произошла в декабре 1237 года с богатым городом на правом берегу Оки. Предчувствуя неминуемую гибель, рязанский князь Юрий пытался откупиться от Батыя. Но правитель Золотой Орды заявил о своих претензиях на «всю русскую землю» и потребовал «у князей рязанских дочерей и сестёр к себе на ложе». Рязанская знать собрала войско и приняла неравный бой неподалёку от города.

Диорама «Взятие Старой Рязани Батыем»

© Фрагмент диорамы «Оборона старой Рязани в 1237 году»

«И напали на него, и стали биться с ним крепко и мужественно, и была сеча зла и ужасна. Много сильных полков Батыевых пало. И увидел царь Батый, что сила рязанская бьётся крепко и мужественно, и испугался. Но против гнева Божия кто постоит! Батыевы же силы велики были и непреоборимы: один рязанец бился с тысячей, а два — с десятью тысячами», — говорится в «Повести».

После победы Батый уничтожил окружавшие Рязань сёла и завладел столицей княжества. «Повесть о разорении Рязани Батыем» и данные археологических раскопок свидетельствуют, что монголы практически стёрли с лица Земли Рязань и вырезали всех уцелевших горожан. В конце декабря 1237 года полчища Батыя двинулись покорять Суздальское княжество.

Весть о нашествии на Рязань дошла до одного из «вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат», который в тот момент находился в Чернигове. «С малою дружиною» боярин «помчался быстро» в Рязанское княжество.

«И приехал в землю Рязанскую, и увидел её опустевшую — города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался в город Рязань, и увидел город разорённый, государей убитых и множество народа полегшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены», — сообщает «Повесть».

«Смешалися все полки татарские»

Евпатий собрал небольшую дружину численностью около 1,7 тыс. человек и внезапно напал «на станы Батыевы» уже на территории расположенного к северу от Рязани Суздальского княжества.

«И начали сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими. Почудилось татарам, что мёртвые восстали. Евпатий же, насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их нещадно. И ездил средь полков татарских так храбро и мужественно, что и сам царь устрашился», — говорится в «Повести о разорении Рязани Батыем».

Батый отправил на истребление русских своего «шурича» (сына шурина) Хостоврула, который пообещал привезти Коловрата живым. Войско Евпатия было окружено самыми боеспособными монгольскими отрядами. Хостоврул вызвал рязанского боярина на поединок и погиб в схватке Коловратом.

«И стал (Коловрат) сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекал, а других до сёдла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него множество пороков (осадных орудий), и стали бить по нему из бесчисленных пороков, и едва убили его», — так «Повесть» рассказывает о последнем бое Коловрата.

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате» (2017)

© Кадр из фильма «Легенда о Коловрате» (2017)

Батый был восхищён мужеством Коловрата. Глядя на тело мёртвого боярина, он сказал: «Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня — держал бы его у самого сердца своего».

Хан повелел отпустить оставшихся в живых русских воинов и отдал им тело Коловрата. Если верить «Повести», герой сопротивления монголо-татарскому нашествию был похоронен в Рязани вместе с погибшими князьями и боярами.

Таинственный Коловрат

У историков вызывает множество сомнений достоверность событий, описываемых в «Повести о разорении Рязани Батыем», которая была создана не раньше конца XIV века. Например, в произведении утверждается, что Коловрат и другие погибшие представители знати были отпеты и похоронены в Рязани, хотя она после захвата была полностью разрушена.

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Исследователи обратили внимание, что «Повесть» рассказывает о князьях, которых в 1237 года уже не было в живых. В частности, упоминаются Давид Муромский (умер в 1228 году) и Всеволод Пронский (умер в 1208 году).

В тексте также утверждается, что в боях с монголами участвует князь Ингварь Ингваревич, дискуссия о существовании которого до сих пор продолжается. Есть предположения, что Ингварь Ингваревич — это рязанский князь Ингварь Игоревич, правивший с 1217 года. Однако он умер в 1235 году — за два года до монгольского нашествия.

Под сомнение ставится и факт существования Коловрата, о котором ничего не сообщается в других произведениях и письменных документах Древней Руси. К тому же «Повесть» не уточняет происхождение Евпатия и его место во властной иерархии Рязанского княжества.

О Коловрате рассказывается, как об одарённом полководце, мужественном и профессиональном воине, обладающем невероятной физической мощью. Евпатия принято представлять коренастым мужчиной крепкого телосложения, а по характеру рязанский боярин представлен как храбрый и патриотичный русский воин. Такое описание роднит Коловрата с героями русского эпоса — богатырями Ильёй Муромцем, Алёшей Поповичем и Добрыней Никитичем.

Скульптура Евпатия Коловрата (2009), созданная Иваном Коржевым

© i-korzhev.ru

Доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе Анатолий Дёмин подчеркнул в беседе с RT, что прозвище Коловрат никак не связано с символом Солнца, славянской свастикой или иными языческими символами.

Дёмин отметил, что Коловрат выделяется своей человечностью на фоне типичных богатырей из русских былин. По его словам, несмотря на определённую гиперболизацию, Евпатий показан в целом обычным человеком, стремившимся защитить свою землю от захватчиков.

Народный герой

Рязанский боярин — достаточно популярный персонаж отечественных произведений искусства.

Подвиги Коловрата, в частности, воспел уроженец Рязанской губернии Сергей Есенин. В «Сказании о Евпатии Коловрате, о хане Батые, Цвете Троеручице, о Чёрном Идолище и Спасе нашем Иисусе Христе» (1912) он описывал богатыря как необычайно сильного человека, который двумя пальцами «вытягивал» «пешнёвые угорины» (раскалённые ломы). При этом Коловрат в стихотворении Есенина предстаёт не вельможей, как в «Повести», а кузнецом — человеком из народа.

Советские писатели обращались к Коловрату как к символу народного сопротивления захватчикам. Всплеск популярности рязанского богатыря произошёл в период Великой Отечественной войны. Евпатий стал героем произведений Сергея Маркова (1941) и Василия Яна (1942).

После распада СССР Коловрат также упоминался во множестве художественных произведений. В 2007 году в Рязани ему был установлен памятник.

Памятник Евпатию Коловрату на Почтовой площади в Рязани

© Wikimedia Commons

Ещё два памятника Евпатию появились в Шилово и деревне Фролово.

В 2009 году заслуженный художник России Иван Коржев создал скульптуру Коловрата из литьевого камня. Евпатий сидит в задумчивой позе, легко придерживая правой рукой огромную секиру. В этом же году появился масляный холст Максимильяна Преснякова. На нём израненный стрелами Коловрат держит в руках два меча, пытаясь подняться, чтобы продолжить бой с монголами.

В ноябре 2017 года на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Легенда о Коловрате» режиссёра Джаника Файзиева. По сюжету в декабре 1237 года Евпатий был отправлен на переговоры с другими князьями, чтобы оказать совместное сопротивление нашествию монголов. Однако Рязань была сожжена, и Коловрат, собрав отряд мстителей, начал героическую борьбу с захватчиками.

Быль или легенда

Значительная часть историков считает, что в «Повести» переплетены вымысел и реальные события, а Коловрат является собирательным образом русских воинов, сражавшихся с ордынцами.

«То, что мы видим в этой повести, характеризует восприятие древнерусского человека не XIII века. Евпатий описан достаточно достоверно, мотивы его воинов вполне оправданы. Всё остальное, в частности вохвалиение Батыем русских воинов , напоминает сконструированную более позднюю легенду, созданную в XV—XVI веках. Поэтому специалисты относятся к этому памятнику, скорее, как к литературному, а не документальному», — пояснил в интервью RT доктор исторических наук, профессор кафедры Истории и теории культуры РГГУ Константин Ерусалимский.

Историк-медиевист Клим Жуков придерживается такой же позиции. Он полагает, что большая часть событий «Повести о разорении Рязани Батыем», включая рассказ о Коловрате, не соответствуют действительности.

«К Коловрату стоит относиться как к легендарному былинному герою. Есть ещё несколько персонажей, в чьих судьбах присутствует практически аналогичный сюжет героической борьбы с захватчиками. Один из них — Меркурий Смоленский, описание подвига которого относится к историческим памятникам литературы XV века», — отметил в беседе с RT Жуков.

Однако существует и альтернативная точка зрения. Её суть заключается в том, что Коловрат был реальным воином, который сплотил вокруг себя небольшой отряд, но «Повесть» приписала ему некоторые качества былинных персонажей.

Этот подход основан на фактах, свидетельствующих об упорном сопротивлении монгольским туменам (тактическая единица монгольского войска), которое продолжили оказывать рязанцы после падения города.

«Многие исследователи считают, что памятник основан на реальных событиях, и ряд имен в нём абсолютно достоверен», — подчеркнул Ерусалимский.

Согласно летописям, Батый действительно разорил Рязанское княжество, но один из выживших князей Роман Ингваревич смог собрать ратников и принял бой с захватчикам на территории Суздальского княжества.

Также известно, что в первой половине января 1238 года произошло крупное сражение с монголами вблизи Коломны (к северу от Рязани). В битве принял участие великий князь Юрий Всеволодович, опасавшийся, что Владимирское княжество повторит участь Рязанской земли. В его войско влились рязанские дружинники.

Предполагается, что на момент гибели Коловрату было около 35 лет, хотя достоверные сведения о том, когда и где он родился, отсутствуют. Есть версия о том, что Евпатий родился в деревне Фролово (нынешний Шиловский район Рязанской области) приблизительно в 1200 году.

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Историк–фольклорист, доктор филологических наук Борис Путилов (1919—1997) в своих научных трудах утверждал, что «Повесть о разорении Рязани» не стоит рассматривать как исключительно литературное произведение с вымышленными персонажами. Таким образом он опровергал принятый в советский период подход к легенде о Коловрате как «выдумке» автора «Повести».

«Рассказ о Евпатии Коловрате в сюжетном отношении далеко не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Для народной песни этот сюжет очень сложен, в нём много эпизодов (или «мотивов»), которые легко развиваются в рамках воинской повести, но которые значительно труднее развить в рамках народной песни», — говорится в статье Путилова «Песня о Евпатии Коловрате».

По мнению историка, рассказ о Коловрате характеризуется резкими поворотами сюжета и быстрой переменой театра действия. Отсутствие картинных зарисовок, свойственных былинному жанру, позволяет сделать вывод о наличии в «Повести» элементов документалистики. Соответственно и сам рассказ о Коловрате мог иметь реальную основу.