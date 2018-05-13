Мастер интриг или жертва обстоятельств: какую роль Борис Годунов сыграл в истории России
- Борис Годунов
- globallookpress.com
- © Vladimir Boiko/Russian Look
Приближённый Ивана Грозного
Борис Годунов родился в 1552 году в семье помещика Фёдора Годунова, которому принадлежали земли под Вязьмой и Костромой. Согласно семейной легенде XVII столетия, род происходит от татарского князя Чета (после крещения — Захарии), осевшего на Руси при Иване Калите. Однако исследователи больше склоняются к тому, что Годуновы — потомки либо старого рода костромских бояр, либо приближённого к Даниилу Галицкому боярина Захарии, перебравшегося в Кострому в конце XIII века.
Когда Борису было около 16 лет, его отец умер, и воспитанием молодого человека занялся его дядя Дмитрий. В ходе реформ Ивана Грозного земли Годуновых стали частью опричных владений, а сам Дмитрий, род которого не считался особо знатным, был принят в опричный корпус и получил довольно высокую должность главы Постельного приказа. В его обязанности входило управление всеми делами двора — развлечения и повседневный быт царя (включая заботу о его гардеробе), хранение царской печати, обеспечение безопасности главы государства.
В 1570 году опричником стал и Борис, а в 1571-м он женился на Марии, дочери одного из руководителей опричнины Малюты Скуратова (Григория Скуратова-Бельского). Причём, по мнению ряда историков, инициатором брака выступил сам Скуратов, желавший породниться через Бориса с главой Постельного приказа и упрочить таким образом своё положение во властных кругах. В 1575 году Иван Грозный выдал сестру Бориса Ирину замуж за своего сына Фёдора, а самого Годунова сделал боярином и царским кравчим.
- Иван Грозный и Малюта Скуратов
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Незадолго до смерти Ивана IV Борис стал одним из самых приближённых к царю людей. Именно Годунов вместе с Богданом Бельским находились при монархе в момент его кончины и объявили о ней народу.
Глава правительства
После коронации наследника престола Фёдора Иоанновича Борис Годунов получил звание ближнего великого боярина, должность конюшего и наместничества в Казани и Астрахани. Официально при Фёдоре существовал регентский совет из Бельского, Юрьева, Мстиславского и Шуйского, однако за год все его члены либо умерли, либо подверглись опале, и Годунов стал единоличным правителем России при слабом здоровьем, добром и кротком, «блаженном» царе Фёдоре. С этого момента начался новый расцвет Московского царства.
- Белгородская крепость. XVII век. Реконструкция А. И. Ильина
- © Wikimedia Commons
«И в дореволюционной, и в советской, и постсоветской историографии Борис Годунов как правитель и государственный деятель почти всегда высоко оценивался историками. Отмечали его проницательный ум, гибкость политика, настойчивость и целеустремлённость, широту кругозора. В его активе — утверждение патриаршества в 1589 году, начало освоения Дикого поля (строительство городов-крепостей) и связанное с этим процессом колонизации юга укрепление границ, а также успешная война со Швецией, позволившая вернуть часть территорий, потерянных в ходе Ливонской войны», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГПУ, писатель Игорь Андреев.
Под руководством Годунова были возведены крепости Воронеж и Липны, города Самара, Царицын (современный Волгоград), Саратов, Белгород и Борисов, восстановлен Елец. В 1596 году началось строительство Смоленской крепостной стены, считающейся сегодня самым грандиозным сооружением допетровской России.
- Авраамиевская башня Смоленской крепости
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
В Кремле появился водопровод, а у Москвы в целом — новые укрепления. Подошедшее в 1591 году к столице России татарское войско даже не стало пытаться штурмовать её каменные стены. А русские полки нанесли отступающим татарам огромный ущерб.
В 1590 году началась новая русско-шведская война. И, несмотря на то что российские войска одновременно воевали с татарами, шведы несли одно поражение за другим. В 1595 году война завершилась и был заключён Тявзинский мир, согласно которому Эстляндия и внутренняя Финляндия отходили Швеции, а Кексгольм, Ям, Ивангород, Копорье, Орешек и Ладога — России. Так Годунов практически полностью нивелировал итоги неудачной для России Ливонской войны.
В 1591 году при не выясненных до конца обстоятельствах в Угличе погиб младший сын Ивана Грозного Дмитрий. Как утверждается в выводах расследования, проведённого боярином Шуйским, мальчик случайно заколол себя ножом во время игры. Во времена царствования Романовых было принято обвинять в его смерти Дмитрия Годунова, однако в XIX—XX столетиях в этой версии усомнились: обнаруженные в архиве документы, составленные комиссией под руководством Шуйского, убедительно доказывали, что смерть царевича стала результатом именно несчастного случая. И всё же к единому мнению о причастности Годунова историки так и не пришли.
Царский трон
17 января 1598 года царь Фёдор Иоаннович скончался, не оставив наследников. Согласно свидетельствам некоторых современников, Годунов якобы каким-то образом «поспособствовал» смерти царя. Однако никаких убедительных доказательств этому нет.
Со смертью Фёдора прервалась мужская линия московского рода Рюриковичей. На девятый день после смерти мужа вдова Фёдора и сестра Годунова Ирина заявила, что она отрекается от престола и удаляется в монастырь. Это оказалось неожиданностью даже для противников Бориса, которые планировали отстранить его от власти, если воцарится Ирина.
В народе, который остался без государя в принципе, начались волнения. В это время сторонники Годунова развернули «подрывную» деятельность: в народе активно распространялись слухи о многочисленных достоинствах Бориса, в частности, о его скромности и отсутствии всяческого желания занимать царский престол. Расчёт оправдался — вскоре люди думали не о том, насколько законны права шурина покойного монарха на царство, а о том, как бы упросить Годунова принять на себя ответственность за государство.
От предложений занять трон Борис некоторое время отказывался, утверждая, что ни о чём подобном никогда даже не думал, что ещё больше подогрело желание народа видеть на престоле именно его. В итоге 17 февраля патриаршие посланники созвали Земский собор, который избрал Бориса царём. Но Годунов занимать трон не торопился.
«Высшая аристократия считала Годуновых безродными выскочками», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Вадим Волобуев.
Чтобы не выглядеть властолюбцем, Годунов ещё два месяца пробыл с сестрой в монастыре, и только в начале мая, после многочисленных просьб москвичей, он вернулся в столицу. 13 мая 1598 года он получил благословение от Патриарха и занял вместе со своей семьёй Кремль.
Всё лето окружение Годунова собирало подписи российской знати под документами в поддержку царя Бориса, и лишь 11 сентября 1598 года он венчался на царство.
«Став царём, Годунов активизировал реформы, начатые им ещё при Фёдоре Иоанновиче. Он отправлял недорослей учиться в Европу, активизировал дипломатическую работу, развил деятельность по созданию в России университета, продолжил укрепление границ государства», — подчеркнул Волобуев.
По словам эксперта, в Россию при царе Годунове стала проникать европейская бытовая культура. Параллельно шло освоение восточных границ страны — в 1603 году был основан Томск.
«Годунов был весьма жёстким правителем, хотя, конечно, не таким, как Иван IV. Он подверг репрессиям строившую против него заговоры аристократию. Но это было в духе того времени», — рассказал историк.
При этом эксперты часто отмечают, что нравственные качества Годунова далеко не всегда получали положительную историческую оценку.
«Борис был человеком, которому пришлось пройти через горнило царствования Ивана Грозного. А здесь, чтобы уцелеть, надо было уметь интриговать, лицемерить, хитрить. В этом Годунов стал виртуозом, что и помогло ему сначала удержаться у трона царя Фёдора, а затем даже занять его», — отметил Андреев.
Тем не менее, в начале XVII века внутриполитическая обстановка в стране была далека от спокойной. В 1601—1603 годах Русское государство накрыл Великий голод, основной причиной которого стали плохие погодные условия и неурожай.
«Однако люди были склонны видеть в этом некий высший замысел. Поползли слухи, что таким образом русский народ наказан за то, что избрал себе незаконного царя, не имевшего права на престол. Годунов старался помочь людям, раздавая деньги и хлеб, но это не решило проблему. По некоторым данным, тогда вымерла чуть ли не треть страны, и вера народа в царя пошатнулась», — рассказал в беседе с RT Волобуев.
На фоне народного недовольства за Годуновым закрепилось нелестное прозвище — рабоцарь. В 1604 году по стране стала распространяться информация, что царевич Дмитрий якобы выжил и находится среди казаков.
Начало Смуты
Осенью 1604 года о своих правах на престол заявил некий человек, объявивший себя Дмитрием, сыном Ивана Грозного. В исторической науке за ним закрепилось прозвище Лжедмитрий I. О том, кем он был на самом деле, историки спорят до сих пор. Версии звучат самые разнообразные — от беглого монаха Григория Отрепьева до внебрачного сына Стефана Батория или даже настоящего царевича Дмитрия.
«Многие почему-то считают, что Лжедмитрий был «проектом» польских властей. Это совсем не так. Лжедмитрия поддержали польско-литовские магнаты — Мнишек, Сапега, Вишневецкий, но король и официальные власти в целом изначально были против этой авантюры, и до определенного момента соблюдали условия мира с Россией. Да и набранный в Речи Посполитой отряд, сопровождавший Лжедмитрия, был относительно невелик, большую часть его войска составляли донские казаки. Это изначально была внутрироссийская история. Польские власти в неё активно вмешались значительно позднее, и преследовали в ней свои цели», — отметил Волобуев.
В начале 1605 года российские правительственные войска легко разбили отряд Лжедмитрия, и он бежал в Путивль. Но уже весной всё в корне изменилось.
13 апреля Борису Годунову неожиданно стало плохо. Промучившись два часа и успев принять иноческий чин, царь скончался. Согласно одной из версий, он был отравлен своими политическими оппонентами, однако большинство историков склоняются к тому, что Борис умер в результате какой-то болезни — он в принципе не обладал крепким здоровьем.
Царём вместо своего отца стал молодой Фёдор Годунов.
«Это был умный и прекрасно образованный юноша. Еще до вступления на престол он успел лично составить первую в истории географическую карту России. Однако, будучи легальным царём, он, тем не менее, не пользовался поддержкой народа», — подчеркнул Волобуев.
Фёдор должен был жениться на дочери карталинского царя Георгия X Елене и присоединить Картли к России, но не успел.
Часть российских дворян выступила против Годунова-младшего и объявила царём Лжедмитрия. 11 июня в Москве поднялся бунт. Фёдор был низложен и арестован вместе с семьёй. 20 июня последний представитель династии Годуновых погиб вместе с матерью от рук подосланных убийц. Сестра Фёдора Ксения осталась в живых. По некоторым данным, она стала наложницей Лжедмитрия, а затем вплоть до 1622 года жила в монастыре.
Россия тем временем начала погружаться в Смуту, затянувшуюся на восемь лет и нанёсшую стране колоссальный урон.
- © Эрнест Лисснер. «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году»
«Начало Смуты не зависело от личности Годуновых. Пресечение династий в ту эпоху автоматически означало начало Гражданской войны. Похожие события имели место в Англии, Франции и других государствах. Кто бы ни пришел к власти после Рюриковичей, ситуация, скорее всего, была бы похожей. Напротив, Годуновы были грамотными правителями, проводившими нужные реформы. Удержись они при власти подольше — и петровские реформы были бы не нужны. А так обстоятельства оказались сильнее людей», — считает Волобуев.
Некоторые историки полагают, что если бы Борис Годунов прожил ещё несколько лет, ему, возможно, удалось бы упрочить положение новой династии и преодолеть кризисные явления.
«Но Годунов скоропостижно скончался, и это усугубило и без того острую ситуацию. Кризис стал разрастаться, приобрёл характер общенационального. Анализ ситуации, сложившейся в России в конце XVI—начале XVII века, позволяет говорить об узости и ограниченности того политического пространства, в котором оказался Годунов и трагизме его положения, предопределявшем будущность династии и всего дела жизни», — резюмировал Андреев.