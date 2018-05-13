Мастер интриг или жертва обстоятельств: какую роль Борис Годунов сыграл в истории России

420 лет назад Бориса Годунова благословили на царствование. Несмотря на то что одним из итогов этого правления стала Смута, историки высоко оценивают его как правителя. Более того, некоторые специалисты уверены, что если бы династии Годуновых удалось удержаться у власти, Россия в XVII веке развивалась более динамично. О вкладе царя в историю Российского государства — в материале RT.

Приближённый Ивана Грозного

Борис Годунов родился в 1552 году в семье помещика Фёдора Годунова, которому принадлежали земли под Вязьмой и Костромой. Согласно семейной легенде XVII столетия, род происходит от татарского князя Чета (после крещения — Захарии), осевшего на Руси при Иване Калите. Однако исследователи больше склоняются к тому, что Годуновы — потомки либо старого рода костромских бояр, либо приближённого к Даниилу Галицкому боярина Захарии, перебравшегося в Кострому в конце XIII века.

Когда Борису было около 16 лет, его отец умер, и воспитанием молодого человека занялся его дядя Дмитрий. В ходе реформ Ивана Грозного земли Годуновых стали частью опричных владений, а сам Дмитрий, род которого не считался особо знатным, был принят в опричный корпус и получил довольно высокую должность главы Постельного приказа. В его обязанности входило управление всеми делами двора — развлечения и повседневный быт царя (включая заботу о его гардеробе), хранение царской печати, обеспечение безопасности главы государства.

В 1570 году опричником стал и Борис, а в 1571-м он женился на Марии, дочери одного из руководителей опричнины Малюты Скуратова (Григория Скуратова-Бельского). Причём, по мнению ряда историков, инициатором брака выступил сам Скуратов, желавший породниться через Бориса с главой Постельного приказа и упрочить таким образом своё положение во властных кругах. В 1575 году Иван Грозный выдал сестру Бориса Ирину замуж за своего сына Фёдора, а самого Годунова сделал боярином и царским кравчим.

Иван Грозный и Малюта Скуратов

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Незадолго до смерти Ивана IV Борис стал одним из самых приближённых к царю людей. Именно Годунов вместе с Богданом Бельским находились при монархе в момент его кончины и объявили о ней народу.

Глава правительства

После коронации наследника престола Фёдора Иоанновича Борис Годунов получил звание ближнего великого боярина, должность конюшего и наместничества в Казани и Астрахани. Официально при Фёдоре существовал регентский совет из Бельского, Юрьева, Мстиславского и Шуйского, однако за год все его члены либо умерли, либо подверглись опале, и Годунов стал единоличным правителем России при слабом здоровьем, добром и кротком, «блаженном» царе Фёдоре. С этого момента начался новый расцвет Московского царства.

Белгородская крепость. XVII век. Реконструкция А. И. Ильина

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«И в дореволюционной, и в советской, и постсоветской историографии Борис Годунов как правитель и государственный деятель почти всегда высоко оценивался историками. Отмечали его проницательный ум, гибкость политика, настойчивость и целеустремлённость, широту кругозора. В его активе — утверждение патриаршества в 1589 году, начало освоения Дикого поля (строительство городов-крепостей) и связанное с этим процессом колонизации юга укрепление границ, а также успешная война со Швецией, позволившая вернуть часть территорий, потерянных в ходе Ливонской войны», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГПУ, писатель Игорь Андреев.

Под руководством Годунова были возведены крепости Воронеж и Липны, города Самара, Царицын (современный Волгоград), Саратов, Белгород и Борисов, восстановлен Елец. В 1596 году началось строительство Смоленской крепостной стены, считающейся сегодня самым грандиозным сооружением допетровской России.

Авраамиевская башня Смоленской крепости

РИА Новости

© Алексей Куденко

В Кремле появился водопровод, а у Москвы в целом — новые укрепления. Подошедшее в 1591 году к столице России татарское войско даже не стало пытаться штурмовать её каменные стены. А русские полки нанесли отступающим татарам огромный ущерб.

В 1590 году началась новая русско-шведская война. И, несмотря на то что российские войска одновременно воевали с татарами, шведы несли одно поражение за другим. В 1595 году война завершилась и был заключён Тявзинский мир, согласно которому Эстляндия и внутренняя Финляндия отходили Швеции, а Кексгольм, Ям, Ивангород, Копорье, Орешек и Ладога — России. Так Годунов практически полностью нивелировал итоги неудачной для России Ливонской войны.

В 1591 году при не выясненных до конца обстоятельствах в Угличе погиб младший сын Ивана Грозного Дмитрий. Как утверждается в выводах расследования, проведённого боярином Шуйским, мальчик случайно заколол себя ножом во время игры. Во времена царствования Романовых было принято обвинять в его смерти Дмитрия Годунова, однако в XIX—XX столетиях в этой версии усомнились: обнаруженные в архиве документы, составленные комиссией под руководством Шуйского, убедительно доказывали, что смерть царевича стала результатом именно несчастного случая. И всё же к единому мнению о причастности Годунова историки так и не пришли.

Царский трон

17 января 1598 года царь Фёдор Иоаннович скончался, не оставив наследников. Согласно свидетельствам некоторых современников, Годунов якобы каким-то образом «поспособствовал» смерти царя. Однако никаких убедительных доказательств этому нет.

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Со смертью Фёдора прервалась мужская линия московского рода Рюриковичей. На девятый день после смерти мужа вдова Фёдора и сестра Годунова Ирина заявила, что она отрекается от престола и удаляется в монастырь. Это оказалось неожиданностью даже для противников Бориса, которые планировали отстранить его от власти, если воцарится Ирина.

В народе, который остался без государя в принципе, начались волнения. В это время сторонники Годунова развернули «подрывную» деятельность: в народе активно распространялись слухи о многочисленных достоинствах Бориса, в частности, о его скромности и отсутствии всяческого желания занимать царский престол. Расчёт оправдался — вскоре люди думали не о том, насколько законны права шурина покойного монарха на царство, а о том, как бы упросить Годунова принять на себя ответственность за государство.

От предложений занять трон Борис некоторое время отказывался, утверждая, что ни о чём подобном никогда даже не думал, что ещё больше подогрело желание народа видеть на престоле именно его. В итоге 17 февраля патриаршие посланники созвали Земский собор, который избрал Бориса царём. Но Годунов занимать трон не торопился.

«Высшая аристократия считала Годуновых безродными выскочками», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Вадим Волобуев.

Чтобы не выглядеть властолюбцем, Годунов ещё два месяца пробыл с сестрой в монастыре, и только в начале мая, после многочисленных просьб москвичей, он вернулся в столицу. 13 мая 1598 года он получил благословение от Патриарха и занял вместе со своей семьёй Кремль.

Всё лето окружение Годунова собирало подписи российской знати под документами в поддержку царя Бориса, и лишь 11 сентября 1598 года он венчался на царство.

«Став царём, Годунов активизировал реформы, начатые им ещё при Фёдоре Иоанновиче. Он отправлял недорослей учиться в Европу, активизировал дипломатическую работу, развил деятельность по созданию в России университета, продолжил укрепление границ государства», — подчеркнул Волобуев.

По словам эксперта, в Россию при царе Годунове стала проникать европейская бытовая культура. Параллельно шло освоение восточных границ страны — в 1603 году был основан Томск.

«Годунов был весьма жёстким правителем, хотя, конечно, не таким, как Иван IV. Он подверг репрессиям строившую против него заговоры аристократию. Но это было в духе того времени», — рассказал историк.

При этом эксперты часто отмечают, что нравственные качества Годунова далеко не всегда получали положительную историческую оценку.

«Борис был человеком, которому пришлось пройти через горнило царствования Ивана Грозного. А здесь, чтобы уцелеть, надо было уметь интриговать, лицемерить, хитрить. В этом Годунов стал виртуозом, что и помогло ему сначала удержаться у трона царя Фёдора, а затем даже занять его», — отметил Андреев.

Тем не менее, в начале XVII века внутриполитическая обстановка в стране была далека от спокойной. В 1601—1603 годах Русское государство накрыл Великий голод, основной причиной которого стали плохие погодные условия и неурожай.

«Однако люди были склонны видеть в этом некий высший замысел. Поползли слухи, что таким образом русский народ наказан за то, что избрал себе незаконного царя, не имевшего права на престол. Годунов старался помочь людям, раздавая деньги и хлеб, но это не решило проблему. По некоторым данным, тогда вымерла чуть ли не треть страны, и вера народа в царя пошатнулась», — рассказал в беседе с RT Волобуев.

На фоне народного недовольства за Годуновым закрепилось нелестное прозвище — рабоцарь. В 1604 году по стране стала распространяться информация, что царевич Дмитрий якобы выжил и находится среди казаков.

Начало Смуты

Осенью 1604 года о своих правах на престол заявил некий человек, объявивший себя Дмитрием, сыном Ивана Грозного. В исторической науке за ним закрепилось прозвище Лжедмитрий I. О том, кем он был на самом деле, историки спорят до сих пор. Версии звучат самые разнообразные — от беглого монаха Григория Отрепьева до внебрачного сына Стефана Батория или даже настоящего царевича Дмитрия.

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«Многие почему-то считают, что Лжедмитрий был «проектом» польских властей. Это совсем не так. Лжедмитрия поддержали польско-литовские магнаты — Мнишек, Сапега, Вишневецкий, но король и официальные власти в целом изначально были против этой авантюры, и до определенного момента соблюдали условия мира с Россией. Да и набранный в Речи Посполитой отряд, сопровождавший Лжедмитрия, был относительно невелик, большую часть его войска составляли донские казаки. Это изначально была внутрироссийская история. Польские власти в неё активно вмешались значительно позднее, и преследовали в ней свои цели», — отметил Волобуев.

В начале 1605 года российские правительственные войска легко разбили отряд Лжедмитрия, и он бежал в Путивль. Но уже весной всё в корне изменилось.

13 апреля Борису Годунову неожиданно стало плохо. Промучившись два часа и успев принять иноческий чин, царь скончался. Согласно одной из версий, он был отравлен своими политическими оппонентами, однако большинство историков склоняются к тому, что Борис умер в результате какой-то болезни — он в принципе не обладал крепким здоровьем.

Царём вместо своего отца стал молодой Фёдор Годунов.

«Это был умный и прекрасно образованный юноша. Еще до вступления на престол он успел лично составить первую в истории географическую карту России. Однако, будучи легальным царём, он, тем не менее, не пользовался поддержкой народа», — подчеркнул Волобуев.

Фёдор должен был жениться на дочери карталинского царя Георгия X Елене и присоединить Картли к России, но не успел.

Часть российских дворян выступила против Годунова-младшего и объявила царём Лжедмитрия. 11 июня в Москве поднялся бунт. Фёдор был низложен и арестован вместе с семьёй. 20 июня последний представитель династии Годуновых погиб вместе с матерью от рук подосланных убийц. Сестра Фёдора Ксения осталась в живых. По некоторым данным, она стала наложницей Лжедмитрия, а затем вплоть до 1622 года жила в монастыре.

Россия тем временем начала погружаться в Смуту, затянувшуюся на восемь лет и нанёсшую стране колоссальный урон.

© Эрнест Лисснер. «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году»

«Начало Смуты не зависело от личности Годуновых. Пресечение династий в ту эпоху автоматически означало начало Гражданской войны. Похожие события имели место в Англии, Франции и других государствах. Кто бы ни пришел к власти после Рюриковичей, ситуация, скорее всего, была бы похожей. Напротив, Годуновы были грамотными правителями, проводившими нужные реформы. Удержись они при власти подольше — и петровские реформы были бы не нужны. А так обстоятельства оказались сильнее людей», — считает Волобуев.

Некоторые историки полагают, что если бы Борис Годунов прожил ещё несколько лет, ему, возможно, удалось бы упрочить положение новой династии и преодолеть кризисные явления.

«Но Годунов скоропостижно скончался, и это усугубило и без того острую ситуацию. Кризис стал разрастаться, приобрёл характер общенационального. Анализ ситуации, сложившейся в России в конце XVI—начале XVII века, позволяет говорить об узости и ограниченности того политического пространства, в котором оказался Годунов и трагизме его положения, предопределявшем будущность династии и всего дела жизни», — резюмировал Андреев.