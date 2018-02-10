Искусство убеждать: как создавалась российская дипломатия

10 февраля отмечается День дипломатического работника РФ. Первым профессиональным внешнеполитическим ведомством России стал Посольский приказ, учреждённый 469 лет назад. Однако отечественная дипломатическая служба зародилась гораздо раньше. Первое русское посольство появилось в 838 году в Константинополе. Роль и значение дипломатической службы увеличивались вместе с ростом влияния страны на мировой арене. О становлении российской дипломатии — в материале RT.

Исследователи продолжают спорить о том, какое событие стало точкой отсчёта истории отечественной дипломатии. Официально за основу учреждения Дня дипломатического работника взята дата образования Посольского приказа — 10 февраля 1549 года.

Однако дипломатия как инструмент внешней политики зародилась с появлением раннефеодального русского государства с центрами в Киеве и Великом Новгороде. Первым представительным органом интересов Руси стало посольство в Константинополе, которое было открыто в 838 году.

В 839 году русское посольство было учреждено во Франкском королевстве. Одним из первых международно-правовых актов Древней Руси стал договор «О мире и любви» с Византийской империей, согласно которому Константинополь обязывался платить Киеву дань.

В IX—XI веках восточнославянские племена постоянно воевали с соседями — Византией и кочевыми южными народами (хазарами, печенегами, половцами). Огромное значение для развития государственности (и как следствие — дипломатии) имело крещение Руси в 988 году. По легенде, князь Владимир сделал выбор в пользу христианства после беседы с иностранными послами.

«Великий князь Владимир выбирает веру» (неизвестный автор, 1822 год)

В XI веке Русь превратилась во влиятельного игрока на европейской арене. Расширению контактов с западным миром способствовала практика династических браков. В 1019 году киевский князь Ярослав Мудрый взял в жёны дочь короля Швеции Ингигерде.

Практически все дети киевского князя породнились с европейскими аристократическими домами. Дочь Ярослава Анна была отдана замуж за французского короля Генриха I, Елизавета — за норвежского короля Харальда Сурового, Анастасия — за короля Венгрии Андраша I.

Сыновья Ярослава по настоянию отца также нашли жён за границей. Изяслав женился на дочери польского короля Гертруде, Святослав — на австрийской принцессе Оде, Всеволод — на дочери византийского императора Константина IX.

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«К сожалению, о дипломатии Древней Руси и работе так называемых посольств мы знаем очень мало. С одной стороны, внешняя политика Руси была достаточно активной, с другой — нам ничего неизвестно о должностных лицах, в чьи основные обязанности входило взаимодействие с другими державами», — отметил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

По мнению эксперта, с началом феодальной раздробленности древнерусского государства (вторая половина XI века) потребность в дипломатии, скорее всего, исчезла. Также Винокуров посетовал на отсутствие данных о дипломатической деятельности Руси в период монголо-татарского ига (1238—1480).

«Фундаментальным условием для существования дипломатии является единое и независимое государство. У раздробленных и зависимых территорий нет общих задач, нет суверенной внешней политики, а значит, отсутствует потребность в интенсивных внешних контактах и отстаивании интересов вовне. Поэтому с крахом единой Руси могла исчезнуть и дипломатия», — пояснил Винокуров.

От Думы к Приказу

Потребность в дипломатическом искусстве, как полагает Винокуров, возникла в России с формированием централизованного русского государства в XV веке. Вопросами внешних сношений занимались непосредственно великий князь и члены Боярской думы.

Наиболее искусным дипломатом той эпохи историки называют Ивана III, который проводил результативную внешнюю политику. Именно при нём государственным гербом Руси стал византийский двуглавый орёл. Это определило цивилизационную преемственность русского государства как альтернативного центра силы на евразийском континенте.

Однако профессиональный подход в дипломатии возобладал только в период правления Ивана IV Грозного. 10 февраля 1549 года он учредил Посольский приказ — исполнительный орган, отвечавший за внешние сношения Москвы.

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Руководителем приказа был назначен думный дьяк Иван Михайлович Висковатый. Он считается первым профессиональным дипломатом. Висковатый вёл переговоры с Ливонским орденом (заключение мира), Данией (договор о военном союзе) и Швецией (соглашение о перемирии на 20 лет).

Персонал Посольского приказа составляли дьяки и подьячие (помощники, выполнявшие делопроизводственную работу). Структурно этот орган власти был разделён на три территориальных управления (повытья). Одно отделение отвечало за сношения с Европой, а два других — с восточными странами.

«Дьяки принимали привезённые послами грамоты, вели предварительные переговоры, присутствовали на приёмах иностранных дипломатов, проверяли проекты ответных грамот, составляли наказы послам, направляемым для встречи иностранных послов. Они же возглавляли посольства», — пишет в статье «Немного о российской дипломатической службе» бывший посол РФ в Югославии Валерий Егошкин.

Постоянные диппредставительства России за рубежом начинают появляться с 30-х годов XVII века. Толчком к этому послужила 30-летняя война в Европе (1618—1648) и Вестфальский мирный договор (1648), заложивший основу первой в истории системы международных отношений.

Учреждение Коллегии

Подлинный прорыв дипломатия России совершила в период царствования Петра I. Эпоха его правления связана с внедрением западных новшеств в общественно-политическое устройство. Военные победы и экономические успехи способствовали тому, что Россия вошла в круг ведущих европейских держав.

В декабре 1718 года Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел (КИД). 24 февраля 1720 года был утверждён регламент нового органа. В основу КИД был заложен опыт системы госуправления шведского королевства. Систему приказов Пётр I считал слишком неповоротливой.

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КИД состоял из Присутствия (руководящий орган) и Канцелярии (исполнительный институт). Коллегию возглавлял президент, которому присуждался титул канцлера. При этом президент КИД не имел права принимать решений без одобрения членов Присутствия, асессоров (заседателей) и действительных тайных советников.

В подчинении КИД находились посольства и другие диппредставительства России за рубежом. Коллегия выполняла широкий спектр функций: обеспечение конфиденциальности переписки императора, подготовка сообщений (грамоты, рескрипты, резолюции, декларации) для дипмиссий и иностранных государств, выдача заграничных паспортов и решение вопросов пребывания иностранных подданных. Помимо внешних сношений КИД осуществлял управление кочевыми и вновь присоединёнными народами.

Канцелярия подразделялась на два департамента. Первый занимался непосредственно внешними сношениями, второй — финансовыми вопросами и хозяйственным обеспечением деятельности дипучреждений, а также взаимодействовал с народами России, включая уральских казаков и Малороссию (часть современной Украины).

«Появление коллегии иностранных дел было вызвано насущной необходимостью. Россия к концу петровской эпохи превратилась в могучую империю, полноценного участника европейской политики. Конечно, такое развитие событий требовало появления современного дипломатического института, где трудятся исключительно специалисты», — сказал Винокуров.

«Профессионализации» дипломатической службы способствовало принятие Петром I «Табели о рангах» (4 февраля 1722 года). Учредив 14 военных и гражданских чинов, самодержец создал карьерную лестницу для дипломатических работников. Каждый чиновник КИД был обязан начинать службу с низшего чина.

«Вклад Петра I в развитие дипломатической службы был, без сомнения, огромным. С одной стороны, он порой слишком рьяно копировал западные институты, с другой — только при нём в России возникла школа профессиональных дипломатов. Россия на поприще дипломатии отставала от Европы лет на 30. Пётр этот гигантский разрыв значительно сократил», — пояснил Винокуров.

Расцвет российской дипломатии XVIII века приходится на период правления Екатерины II, которая усилила влияние России в мире. На европейском театре дипломаты вели активные переговоры по заключению различных коалиционных соглашений. На южном — налаживали систему управления присоединёнными территориями.

Вручение письма императрице Екатерине II (Иван Миодушевский, 1861 год)

Одним из самых значительных достижений политики Екатерины II стало ослабление Османской империи — главного геополитического соперника Петербурга. Как полагают эксперты МИД РФ, крупным успехом российской дипломатии был Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774) с Турцией, положивший начало присоединению Крыма.

Появление министерства

Важнейшей вехой в истории российской дипломатии является создание Министерства иностранных дел, ставшего прообразом современного дипломатического ведомства.

Манифест об учреждении МИД был подписан императором Александром I 20 сентября 1802 года. Однако процесс формирования нового исполнительного органа растянулся на 30 лет — КИД была упразднена только в 1832 году.

МИД обладал более разветвлённой, чем Коллегия, структурой. В составе министерства появилось несколько новых департаментов и десятки подразделений. В центральный аппарат входили Канцелярия, Департамент внутренних сношений, Азиатский департамент и Департамент личного состава и хозяйственных дел, Архивная служба, Комиссия по изданию государственных грамот и договоров.

В 1839 году штат центрального аппарата МИД насчитывал 535 человек. Однако в 1868 году министр иностранных дел Российской империи Александр Горчаков провёл реформу, сократив персонал в Петербурге до 134 чиновников. Впоследствии численность штата министерства вновь начала расти.

Портрет светлейшего князя главы МИД Российской империи Александра Михайловича Горчакова (Николай Богацкий, 1873 год)

Дипмиссии России за рубежом были разделены на посольства (крупные европейские государства), резидентуры (представительства в небольших странах и зависимых от Петербурга землях), генеральные консульства, консульства, вице-консульства и консульские агентства.

В XIX веке шёл бурный рост количества дипмиссий России. В 1758 году в структуре МИД было всего лишь 11 постоянных загранучреждений, а в 1868-м их число увеличилось до 102. В 1897 году за рубежом насчитывалось 147 российских дипмиссий, в 1903-м — 173, а в 1913-м — свыше 200.

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МИД Российской империи старался соответствовать новейшим веяниям. Например, в период реформы ведомства, которая началась в середине 1900-х годов, был учреждён Отдел печати — аналог современного Департамента информации и печати (пресс-служба). Отдел занимался мониторингом зарубежной прессы и предоставлял «общественному мнению объяснения относительно деятельности министерства».

После революции большевики на основе МИД создали Народный комиссариат по иностранным делам СССР (НКИД). Новый орган возглавил профессиональный дипломат Георгий Чичерин, внёсший в 1920-е годы огромный вклад в международное признание молодой социалистической республики.

В 1946 году НКИД был преобразован в Министерство иностранных дел СССР. В 1953 году советские дипломаты перебрались из доходного дома Первого Российского страхового общества на Большой Лубянке в сталинскую высотку на Смоленской-Сенной площади.

Вид с Бородинского моста на Смоленскую площадь и здание Министерства иностранных дел РФ, 1995 г

РИА Новости

© Рунов

Основу дипломатических кадров МИД всегда составляли яркие представители интеллектуальной и творческой элиты. В частности, на дипломатической службе состояли классики русской литературы: Александр Сергеевич Грибоедов (глава посольства в Тегеране), Константин Николаевич Батюшков (сотрудник дипмиссии в Италии), Фёдор Иванович Тютчев (внештатный атташе в Мюнхене), Алексей Константинович Толстой (сотрудник русской миссии при германском сейме).