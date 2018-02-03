Государственный преступник или жертва интриг: почему Пётр I осудил сына на смерть

3 февраля 1718 года Пётр I лишил своего сына Алексея прав на престол. Вскоре наследника посадили в Петропавловскую крепость и стали пытать, требуя сознаться в сговоре с врагами государства. Среди учёных эта история до сих пор вызывает споры: желал ли молодой царевич Алексей с иностранной помощью захватить власть или стал жертвой интриговавшей против него придворной оппозиции. О противоречивой личности наследника российского престола и тайне его смерти — в материале RT.

Нелюбимая жена и недостойный сын

Царевич Алексей родился в феврале 1690 года от первого брака Петра I с Евдокией Лопухиной. О детстве юного наследника известно мало. Первые годы жизни его в основном воспитывала бабушка Наталья Кирилловна. В восемь лет царевич лишился матери — Пётр решил отправить нелюбимую жену в монастырь. В это же время отец начал посвящать сына в государственные дела, а спустя ещё пару лет — брать в военные походы. Однако ни на том, ни на другом поприще наследник успехов не делал.

«Когда в разгар Северной войны король Швеции Карл XII двигался с войсками на Москву, чтобы захватить её и продиктовать условия мира, Алексей, в отличие от Петра, приказавшего укреплять Кремль, попросил одного из своих приближённых подыскать хорошее место, где он мог бы скрыться. То есть Алексей думал не о России, а о себе. Пётр I во время Полтавской битвы сражался вместе со своими воинами. А царевич Алексей никакой доблести не проявлял, был вовсе недостойным звания мужчины», — отметил в беседе с RT доктор исторических наук, специалист по истории России периода правления Петра Великого Павел Кротов.

К деятельности своего отца Алексей относился без всякого энтузиазма. Как и его мать, царевич любил «старину» и ненавидел любые реформаторские преобразования.

Портреты царевича Алексея Петровича и Шарлотты Кристины Брауншвейг-Вольфенбюттельской

© Wikimedia Commons

В 1709 году Пётр отправил наследника на обучение в Дрезден. Там, при дворе короля Августа, Алексей встретил свою будущую супругу — принцессу Шарлотту, которую позднее в России станут называть Натальей Петровной. Спустя два года по распоряжению Петра I состоялась их свадьба.

К этому времени женой самого Петра стала Марта Скавронская — бывшая служанка, пленённая при взятии шведской крепости и известная как Екатерина I. Новая императрица родила Петру двух дочерей, Анну и Елизавету, а затем ещё одного претендента на престол — Петра Петровича.

После рождения наследника от второго брака положение Алексея ослабело. К этому моменту от немецкой принцессы у него было двое детей: Наталья и Пётр (будущий император Пётр II, последний представитель Романовых по прямой мужской линии).

«У либеральных писателей (например, у Даниила Гранина) есть своя версия: он считает, что против Алексея интриговала супруга Петра — Екатерина. Если бы на престоле оказался Алексей, то всё её потомство было бы под угрозой. Объективно, Екатерине было важно устранить Алексея», — отметил Павел Кротов.

Вскоре после рождения сына супруга Алексея умерла. После похорон Натальи Петровны в октябре 1715 года царевич получил письмо от отца, раздражённого безволием и неспособностью наследника к государственным делам: «…Я с горестью размышлял и, видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрёл сей последний тестамент тебе написать и ещё мало подождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни себе, что я сие только в устрастку пишу: воистину исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный».

В ответном письме Алексей отрёкся от наследства и заявил, что никогда не будет претендовать на престол. Но Петра такой ответ не устроил. Император предложил ему либо стать менее своенравным и вести себя достойно будущей короны, либо уйти в монастырь. Алексей решил постричься в монахи. Но и с таким ответом отец не мог смириться. Тогда царевич ударился в бега.

В ноябре 1716 года под выдуманным именем польского шляхтича он прибыл в Вену, во владения императора Карла VI, приходившегося Алексею свояком.

«Сохранилось документальное свидетельство, что, когда царевич Алексей убежал на Запад, в Австрию, потом в Италию, он вступил в переговоры с врагом России — королём Швеции Карлом XII, чтобы тот, вероятно, помог ему получить российскую корону. Это уже недостойно звания не только правителя, но и человека», — подчеркнул Павел Кротов.

Трагический конец блудного сына

Узнав о бегстве сына, Пётр I отправил на его поиски своих сподвижников — Петра Толстого и Александра Румянцева, дав им такую инструкцию: «Ехать им в Вену и на приватной аудиенции объявить цесарю, что мы подлинно через капитана Румянцева известились, что сын наш Алексей принят под протекцию цесарскую и отослан тайно в тирольский замок Эренберг, и отослан из того замка наскоро, за крепким караулом, в город Неаполь, где содержится за караулом же в крепости, чему капитан Румянцев самовидец».

© Поль Деларош, портрет Петра I (1838)

Судя по этой инструкции, Пётр призывал блудного сына вернуться в Россию, обещая ему всяческую поддержку и отсутствие отеческого гнева за непослушание. Если же царевич заявит Толстому и Румянцеву, что не намерен возвращаться на родину, то им предписывалось объявить Алексею о родительском и церковном проклятии.

После долгих уговоров царевич осенью 1717 года вернулся в Россию.

Император сдержал своё обещание и решил помиловать сына, но только при определённых условиях. Царевич должен был отказаться от наследования короны и выдать помощников, организовавших ему побег. Алексей принял все условия отца и 3 февраля 1718 года отрёкся от прав на престол.

Тогда же началась череда расследований и допросов всех приближённых ко двору. Сподвижники Петра требовали рассказать подробности предполагаемого заговора против императора.

В июне 1718 года царевича посадили в Петропавловскую крепость и начали пытать, требуя сознаться в сговоре с иностранными врагами. Под угрозами Алексей признался, что вёл переговоры с Карлом VI и надеялся, что австрийская интервенция поможет ему захватить власть в стране. И хотя все показания Алексей написал в сослагательном наклонении, без малейшего намёка на реальные предпринятые им действия, для суда их оказалось достаточно. Ему был вынесен смертный приговор, который, однако, так и не был приведён в исполнение, — Алексей внезапно скончался.

Его смерть до сих пор окутана тайной. Согласно официальной версии, Алексей очень тяжело принял весть о приговоре, из-за чего впал в беспамятство и умер. Также различные источники свидетельствуют, что царевич мог скончаться от пыток, был отравлен или же задушен подушкой. О том, что же произошло на самом деле, историки спорят до сих пор.

Алексея похоронили в Петропавловском соборе. Поскольку смерть царевича совпала с празднованием годовщины победы в Полтавской битве, император решил не объявлять траур.

© Кадр из фильма «Царевич Алексей» (1996)

«Пётр устранил его как человека, который разрушил бы все достижения государственной реформы. Пётр действовал как императоры Древнего Рима, которые казнили своих сыновей за государственные преступления. Пётр действовал не как человек, а как государственный деятель, для которого главное — не личное, а интересы страны, которым недостойный сын, фактически государственный преступник, угрожал. Кроме того, Алексей собирался вести размеренную жизнь обычного человека, а во главе России должен был стоять «локомотив», который продолжил бы дело Петра», — пояснил Павел Кротов.

Трагической оказалась и судьба детей Алексея. Дочь Наталья скончалась в 1728-м. Сын Пётр, взойдя на престол в 1727-м, после смерти Екатерины I, умер спустя три года.

Таким образом, в 1730 году мужской род Романовых по прямой линии прервался.