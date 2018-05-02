Малый народ и многовековая история: почему в Киеве отрицают этническую самобытность русинов

170 лет назад была образована первая политическая организация галицких русинов — Головна руска рада. Сегодня среди учёных и политиков нет единого мнения, кем следует считать русинов — отдельным народом или субэтнической группой украинцев. Однако специалисты подчёркивают, что игнорировать тысячи людей, имеющих свой язык и самоидентификацию, как это сейчас делают в Киеве, нельзя. Особенно при том, что изучение их истории и культуры может пролить свет на особенности всего восточнославянского этногенеза.

Сегодня учёные затрудняются сказать, сколько в мире людей, считающих себя русинами. Если формально суммировать результаты переписей населения, проведённых в последние десятилетия на территории Украины, Словакии, Сербии, Хорватии, Польши, Венгрии и Румынии, то речь идёт примерно о 55 тыс. человек.

Однако активисты некоторых русинских организаций настаивают, что на самом деле к русинам себя причисляют от 1,5 до 5 млн людей, живущих в Восточной Европе и имеющих двойную национальную самоидентификацию.

Впрочем, главный вопрос, стоящий сегодня перед учёными и политиками, сводится даже не к численности русинов, а к тому, кем их следует считать в принципе. Если на территории бывшей Югославии, в Польше, Чехии, Словакии и даже в комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации русинов признают национальным меньшинством, то в Киеве их называют этнографической группой украинцев, а за попытки доказать обратное возбуждают уголовные дела.

В тени веков

Судя по текстам летописей, самоназвание «русин» активно использовалось на Руси ещё в Средние века для обозначения любого представителя восточнославянского населения или древнерусской народности. В частности, его можно легко найти даже на страницах «Повести временных лет». На территориях, которые занимает современная Россия, оно широко использовалось вплоть до XVII—XVIII веков, но было постепенно вытеснено словами «русский» и «россиянин». Зато в юго-западных землях бывшего Древнерусского государства термин «русин» не только остался, но и приобрёл в XVI столетии форму множественного числа — «русины». Использовался он как синоним слова «русские» применительно ко всему восточнославянскому населению Речи Посполитой и в широком смысле на подконтрольных Австро-Венгрии землях сохранялся вплоть до ХХ века.

Картина Яна Матейко «Люблинская уния»

В польском языке вместо «русин» зачастую использовалось слово «рутен». В XIX столетии, после раздела Речи Посполитой, австро-венгерская администрация, опасаясь актуализации общерусской самоидентификации населения Галичины, Буковины и Закарпатья, пыталась популяризовать слово «рутен» как единственно верное самоназвание жителей Западной Украины, но оно не прижилось.

На волне революции

Русинский национальный вопрос в Австрии резко стал актуален в ходе революции 1848 года. На фоне национальных и социально-политических волнений в Венгрии и Италии русины 2 мая 1848 года создали во Львове свою политическую организацию — Головну руску раду. Несмотря на то что обычно официальная Вена негативно реагировала на любые русинские проявления, в этот раз им мешать не стали. У русинов были плохие отношения с венграми, что превратило их в ситуативных союзников австрийской монархии.

Униат Григорий Яхимович

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Председателем Рады был избран униат Григорий Яхимович. Примерно в 50 городах Галиции по инициативе Головной рады возникли рады окружные. С 15 мая Головная рада начала выпуск собственной газеты — «Зоря галицкая». В своих статьях и прокламациях представители Рады писали, что считают великороссов своими единокровными соплеменниками, но при этом называли австрийцев братьями и обещали им верность в борьбе с общими врагами — венгерскими революционерами.

При таинственных обстоятельствах у русинского движения появился жёлто-голубой флаг, ставший со временем символом украинства. 25 июня неизвестные вывесили сине-золотистую хоругвь на львовской ратуше. По городу поползли слухи, что это новое русинское знамя. По словам историков, тогда острожное руководство Рады запаниковало, опасаясь гнева официальной Вены, однако австрийская администрация отреагировала на произошедшее спокойно и даже благожелательно. Поэтому, по мнению учёных, есть основания считать, что к появлению нового флага мог приложить руку австрийский губернатор Галиции Франц Стадион фон Вартгаузен. Было объявлено, что сине-голубые цвета восходят к символике Галицко-волынского княжества, хотя на самом деле они были взяты с герба бывшего наместником польского короля в Галиции Владислава Опольчика.

Головна руска рада

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Головна руска рада просуществовала в общей сложности около трёх лет. Она выступала за слияние всех восточнославянских земель в рамках Австрийской империи в одну территориально-административную единицу и за введение образования на русинском языке. Кроме того, она участвовала в формировании отрядов добровольцев для борьбы с революционерами и организовала в 1848 году Собор русских учёных, на котором обсуждались перспективы ведения просветительской работы в Галиции.

Учитывая «общерусские» нотки, звучавшие в заявлениях русинских активистов, Головна руска рада наткнулась на противодействие со стороны польских национальных организаций, которые были на хорошем счету у австрийского руководства. Поэтому официальная Вена, хоть и гарантировала русинам некоторые национально-культурные свободы, стала воспринимать в штыки их политическую активность, и из-за этого в 1851 году деятельность Рады сошла на нет.

Украинский вопрос

Ещё в первой половине XIX века в Российской империи возникло движение, направленное на изучение этнографических особенностей населения Малороссии, Галиции и Буковины, а также поиска между ними культурного и языкового сходства. Российские власти изначально реагировали на подобные изыскания благожелательно: они создавали идеологическую базу для воссоединения всех территорий бывшего Древнерусского государства под властью Москвы. Кроме того, таким образом официальный Санкт-Петербург пытался нивелировать попытки польских националистов проводить антироссийскую агитацию среди униатского восточнославянского населения.

Русины. Рисунок 1863 года

Однако поляки сумели перехватить у российских властей инициативу и начали пропагандировать «единство» населения Поднепровья и Галиции, только не в рамках русского народа, а в составе отдельного национального проекта — южнорусов или украинцев. Более того, жителей Малороссии польские агитаторы стали подбивать к антироссийскому восстанию.

Планы по развязыванию братоубийственной войны на Поднепровье были выявлены, в частности, в польских документах времен восстания 1863—1864 годов.

Спровоцировать бунт в Малороссии поляки не смогли, но озвученная ими идея понравилась австрийским властям, развернувшим «украинскую» агитацию среди русинов.

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Жителей Галиции начали убеждать, что они являются соплеменниками обитателей Поднепровья, но никак не русских в целом. Однако австрийская агитация натолкнулась на сопротивление со стороны части местной интеллигенции, считавшей «украинофильство» исторической фальсификацией.

«Во второй половине XIX века на Галицкой Руси начинает развиваться движение москвофилов, или русофилов, направленное на укрепление культурно-духовных связей с Россией», — рассказал в интервью RT ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья, политолог Эдуард Попов.

Австрийские власти, в свою очередь, пытались оказывать на русофилов давление, устанавливать за ними полицейский надзор. Параллельно официальная Вена поддерживала украинофилов, доказывающих инаковость украинцев и русских.

Если вплоть до начала ХХ века австрийские власти больше применяли агитацию, чем давление, то с переходом в 1914 году к открытым боевым действиям против России ситуация изменилась.

«После начала Первой мировой войны в Австро-Венгрии против русинов были развернуты масштабные репрессии», — отметил Эдуард Попов.

Попасть в австрийские концлагеря либо подвергнуться казни русин мог лишь за подозрение в симпатиях к России.

Всего за время войны австро-венгерские власти при содействии коллаборационистов, считавших себя украинцами, уничтожили, по разным оценкам, от 140 до 300 тыс. русинов.

Сотни тысяч людей прошли через аресты и содержание в концлагерях. Поэтому российскую императорскую армию в Галиции встречали с радостью, а когда она отступала, вместе с ней отошли на территорию Российской империи около 200 тыс. карпатских русинов.

В ХХ веке этноним «украинец» в Галиции окончательно вытеснил термин «русин», но он сохранился в Закарпатье и в Буковине.

Русины Закарпатья

В наши дни русинами считают себя преимущественно жители земель, оказавшихся по итогам Первой мировой войны за пределами СССР и Польши. Речь идёт в первую очередь о Закарпатье и прилегающих к нему территориях, ставших в 1918 году частью Чехословакии и Румынии. Местная интеллигенция склонна возводить родословную русинов напрямую к древним русичам, а то и вовсе к славянским племенам белых или чёрных хорватов.

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В отличие от остальных «русинских» территорий, Закарпатье находилось под властью русских князей совсем недолго, и откуда на его территории взялось славянское русскоязычное население со стопроцентной уверенностью сказать нельзя. Это могут быть как потомки племён, живших на этих территориях еще в I тыс. н. э., так и правнуки переселенцев XIII—XIV веков.

«Сегодня существует мнение, что русины наравне с русскими, украинцами и белорусами являются отдельным восточнославянским народом», — рассказал RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

С точки зрения сторонников этой теории, закарпатские русины связаны с другими «историческими» русинами только названием и представляют собой самостоятельный этнокультурный феномен, пояснил эксперт.

Согласно другим версиям, современные русины всегда являлись частью той восточнославянской общности, на базе которой образовались украинцы, но благодаря стечению политических обстоятельств им удалось сохранить старый этноним. «На Украине сегодня их чаще всего характеризуют как часть украинского народа», — отметил Кошкин.

Сейчас, по словам эксперта, серьёзное опасение внушает тот факт, что киевские власти пытаются перевести научную дискуссию об этнической принадлежности закарпатских русинов в политическую плоскость.

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© Rusnaci v Prahe

«С началом войны в Донбассе киевский националистический режим склонен в чём угодно видеть проявления сепаратизма, русинские активисты теперь подвергаются репрессиям со стороны украинских спецслужб просто за желание их народа получить официальный статус национального меньшинства. Такая политика в отношении русинского народа недопустима», — резюмировал Андрей Кошкин.