«Оправдание роста военных расходов»: в России назвали «страшилкой» новую ядерную доктрину США

США нашли «страшилку» в лице России для оправдания наращивания ядерного потенциала и роста расходов военно-промышленного комплекса. Так прокомментировал публикацию новой ядерной доктрины страны посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Обзор ядерного потенциала США был опубликован в пятницу, 2 февраля. Доктрина определяет основные принципы функционирования ядерных сил государства, приоритеты их развития и применения. Документ, как отмечают эксперты, знаменует усиление ядерной составляющей в военных планах Вашингтона. Чем грозит миру новый подход Белого дома к оружию массового поражения, разбирался RT.

Для оправдания роста своих военных расходов и наращивания ядерного потенциала США нашли «страшилку» в лице России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикацию новой ядерной доктрины США.

«Для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли «страшилку» в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят», — сказал он RT.

По словам посла, изложенная в новой доктрине позиция не настраивает на практическую работу между Вашингтоном и Москвой.

«Такая антироссийская логика, которую я вижу в этом документе, она настораживает меня, она огорчает меня как человека, который работает над российско-американскими отношениями, над улучшением российско-американских отношений. Я твёрдо убежден, что нам нужны контакты, нам нужны встречи, встречи профессионалов, на которых будет ясно, чего и кто хотел бы добиться в этом мире», — добавил Антонов.

Он отметил, что в документе делается вывод о том, что американские дипломаты благодаря своей доктрине могут говорить со своими международными коллегами с позиции силы.

«С позиции российского дипломата скажу, что с нами вряд ли надо говорить с позиции силы, вряд ли надо с нами говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», — считает дипломат.

Антонов также ответил на обвинения Москвы со стороны Вашингтона в невыполнении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мы ведём разговор на эту тему с США. Я вам откровенно скажу как профессионал: главное — вести этот разговор именно профессионалов. Я против того, чтобы обсуждать все эти проблемы через средства массовой информации. И с той, и с другой стороны есть прекрасные специалисты, которые, я твердо убежден, могут сесть вместе и найти и урегулировать эти проблемы», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, проблемная ситуация вокруг ДРСМД возникла не из-за России, «атаку» начала именно Америка. «Я хотел бы чётко и однозначно заявить: что касается российских обязательств по всем международным договорам, мы чётко и ответственно относимся к нашим обязательствам и чётко их выполняем», — отметил посол.

Новая доктрина

В пятницу, 2 января, Пентагон опубликовал обновление «Обзора ядерного потенциала» (Nuclear Posture Review) - документа, определяющего основные принципы ядерной политики Соединённых Штатов, который иногда называют ядерной доктриной страны. Предыдущая версия документа была принята в 2010 году администрацией Барака Обамы.

Новая ядерная доктрина по многим параметрам отличается от предыдущей как по структуре, так и по основным идеям. В документе подчеркивается, что США прежде не сталкивались с такими ядерными угрозами, как сейчас.

В доктрине 2018 года Россия и Китай, а также Северная Корея и Иран находятся в списке «угроз» для США, в то время как в документе 2010 года основной упор делался на взаимозависимость и сотрудничество с Москвой и Пекином, хотя отмечалось наличие политических разногласий с обеими странами.

«Соединённые Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнёров», - заявил замминистра обороны США Патрик Шэнахан во время брифинга, посвящённого публикации новой ядерной доктрины. При этом он подчеркнул, что к «чрезвычайным обстоятельствам» относится и неядерная атака в отношении США и их союзников.

Получили признание

«Текст доктрины снимает всякую ответственность с руководства Штатов за любые действия, ведь в этом документе даны слишком большие возможности для вольной интерпретации событий на международной арене и ситуации во внутренних делах суверенных стран», - заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, в доктрине американцы «нигде не представили чётких пояснений, собственных критериев «угрозы» или «чрезвычайных обстоятельств». «Правда, не думаю, что политическое руководство этой ныне разобщённой страны настолько неразумно, чтобы от громких заявлений переходить к действию», - сказал Бондарев.

«В обновлении стратегии национальной безопасности, оборонной стратегии США и обзора ядерного потенциала есть субъективные и объективные причины», — заявил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

Субъективной причиной эксперт считает стремление Трампа во всём идти наперекор позиции предшествующей администрации Барака Обамы.

«Объективная причина — то, что США не хотят мириться с тем, что распавшийся двуполярный мир превращается в плюралистический, многополюсный. Они не хотят сходить с накатанной дороги мирового доминирования», — отмечает эксперт.

Поэтому, по его словам, США стремятся нарастить свою ядерную мощь и усилить давление на Россию и КНР.

«С 2010 года мы наблюдаем возвращение конкуренции великих держав, — отмечается в новом «Обзоре ядерного потенциала», — Россия и Китай в значительной степени показали, что стремятся к пересмотру возникшего после холодной войны мирового порядка и его норм поведения».

По словам Кошкина, Китай и Россия угрожают не безопасности, а доминированию США.

«США поэтому обозначают Россию и Китай как изгоев, на которых США и их союзники должны кричать «ату-ату». Это суть этой стратегии и в целом политики США», — отмечает эксперт.

© Кадр: видео YouTube

Новая американская ядерная доктрина заявляет об угрозе, исходящей от России и якобы нарушении нашей страной многочисленных международных соглашений. В документе также содержатся обвинения России в стремлении нанести первой ядерный удар по США и странам НАТО. Подчёркивается, что российская модернизация стратегических ядерных сил, а также конвенциональных вооружений представляет опасность для США, поэтому «Россия должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное, неприемлемо».

Одновременно с этим Пентагон заявляет, что «Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять, по мере необходимости, возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему миру. Мы намерены обновить такие самолеты двойного назначения с ядерными возможностями за счет F-35».

Среди регионов размещения такой авиации указывается Европа.

«Тот факт, что американцы в своей ядерной стратегии признают наличие достойных соперников, хотя и называют их недостойными державными ревизионистами, говорит само за себя, — отметил в интервью RT руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. — Единственной ядерной державой, способной уничтожить североамериканский континент, является Россия. Фактически это и признаётся в новой ядерной стратегии США».

Вместе с тем, в документе подчеркивается, что «США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств».

Согласно данным, опубликованным Госдепартаментом США 12 января, на 1 сентября 2017 года Пентагон располагал 660 оперативно развернутыми стратегическими носителями ядерных вооружений и 1393 боеголовками на них. Кроме того, по оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, США разместили около 180 тактических ядерных боезарядов в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции.

В тоже время, по словам Патрика Шэнахана, «никакие из рекомендаций (изложенных в документе. - RT) не требуют создания новых ядерных боеголовок и расширения ядерного арсенала», и США не намерены выходить из договора СНВ-3 и готовы продлить его до 2026 года.

Уменьшение мощности

Для противодействия России предлагается развивать ядерное оружие уменьшенной мощности. Якобы Москва может использовать его против союзников США в Европе. И чтобы иметь возможность ответить, не прибегая к использованию стратегических ядерных сил, Вашингтон должен увеличить свои арсеналы подобного оружия.

Одним из возможных вариантов решения этого вопроса называется размещения боеголовок пониженной мощности на ракетах Trident II. Якобы существующий ядерный арсенал США слишком разрушителен, чтобы его применять.

«Это очень опасная затея, поскольку она снижает ядерный порог и предусматривает возможность начала ядерной войны на самом низком уровне, — отмечает Винокуров. — Увеличивается вероятность применения ядерного оружия, возможность обмена ударами уже стратегическими ядерными силами».

Другой вариант — программа создания авиабомбы B-61-12 с регулируемой мощностью взрыва, о которой также идёт речь в документе. Наконец, в отличие от документа 2010 года, согласно которому США планировали отказаться от находящихся на вооружении ВМС крылатых ракет с ядерными боеголовками Tomahawk TLAM-N, в новом обзоре ядерного потенциала предлагается вернуть их на подлодки и корабли. Сила взрыва устанавливаемых на них боеголовок варьируется от 5 до 150 кт.

Запуск крылатой ракеты "Томагавк"

globallookpress.com

© Christopher Senenko/U.S .Navy

«Возвращение TLAM-N — это крайне провокационный акт. Немного времени требуется на то, чтобы заново установить это оружие на корабли и субмарины», — отмечает в статье для Фонда стратегических перспектив оборонный эксперт Алекс Горка.

Он подчёркивает, что никто не сможет проверить, установлены на конкретном корабле ядерные «Томагавки» или нет. Поэтому вполне вероятно появление американских судов с этими крылатыми ракетами в ядерном оснащении вблизи границ России, например, в Чёрном или Балтийском морях.

«Идея возвращения ракет TLAM-N подрывает весь режим контроля над вооружениями», — утверждает эксперт.

Ядерный ответ

Ещё одна важная черта нового обзора ядерного потенциала США — декларация, что США могут применить ядерное оружие в ответ на «значимую неядерную стратегическую атаку», в том числе, если она коснётся инфраструктуры, населения или командных пунктов США или их союзников.

«Это значительный сдвиг по сравнению с предшествующей позицией США, что ядерное оружие, в сущности, крайняя мера», — отмечает издание Defense News.

«Обзор ядерного потенциала США» Трампа призывает, скорее, к усилению, чем уменьшению роли ядерного оружия в стратегии США», — отмечает автор журнала The Nation Майкл Клэр.

Также по теме «Соперничество великих держав»: чем продиктована новая оборонная стратегия Пентагона Министерство обороны США опубликовало новую версию «Национальной оборонной стратегии». Ключевой документ определяет цели и задачи...

Винокуров подчёркивает, что и в действующей российской военной доктрине предусмотрен вариант нанесения ядерного удара в ответ на нападение с использованием конвенциональных вооружений.

«Американцы фактически повторяют положение нашей доктрины», — отмечает эксперт.

«В последнее время мы видели публичные заявления российских властей с угрозами применения ядерного оружия, ядерную доктрину, которую продвигает российское правительство. Кроме того, мы видели учения, в которых были задействованы некоторые из этих возможностей. Так что комбинация этих заявлений, учений и изменений в имеющихся возможностях, доктринальных изменений вызывают обеспокоенность США и наших союзников», - заявил во время брифинга для журналистов, посвященного публикации новой ядерной доктрины страны, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

Отличие же американского документа от российского в том, что США постулируют вероятность использования ядерного оружия, в том числе в ответ на кибератаки.

В интервью Defense News представитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Реиф отметил, что используемый в документе язык позволяет достаточно широко трактовать ситуации, при которых США теперь смогут применить ядерное оружие.

«Например, вмешательство России в выборы в 2016 году является такой атакой?», — задаётся он вопросом.

Вместе с тем, «в Вашингтоне не хотели бы рассматривать Россию и Китай соперниками и хотели бы иметь стабильные отношения с обеими странами», — подчеркивается в документе.

Императив модернизации

Согласно новому обзору ядерного потенциала США, Вашингтон планирует модернизировать все элементы ядерной триады. Отмечается, что основные носители и боеголовки уже устарели. Предполагается заменить 14 существующих подлодок класса Ohio 12 новыми подлодками класса Columbia, стоящие уже 40 лет на вооружении межконтинентальные ракеты наземного базирования Minuteman III — новыми ракетами, разрабатываемыми по программе Ground Based Strategic Deterrent, и принять на вооружение в середине 2020-х годов новый стратегический бомбардировщик B-21Raider.

Баллистическая ракета шахтного базирования Minuteman III

© U.S. Air Force

К 2030-м годам на бомбардировщиках будет размещена новая крылатая ракета высокой дальности с ядерной боеголовкой — LRSO (Long Range Stand-Off). Всего, по данным Пентагона, на модернизацию ядерных сил США планируется потратить $1,2 трл. в ближайшие 30 лет.

«ВПК Соединённых Штатов имеет мощнейшее лобби, готовое генерировать любые документы, чтобы их бонусы не снижались а возрастали», — заявил Кошкин.

С другой стороны, в стремлении усилить свои ядерные силы США не одиноки, считает эксперт.

«На сегодняшний день мы все пытаемся вскочить в идущий поезд новых технических изменений, и если не заниматься модернизацией вооружений, в том числе и ядерной компоненты, то просто можно отстать», — отмечает Кошкин.

Эксперт подчёркивает, что новая ядерная доктрина США заставит и другие ядерные державы форсировать модернизацию своих стратегических вооружений и может подстегнуть новую гонку вооружений.

Вместе с тем в конце брифинга заместитель министра обороны США Джон Руд попытался смягчить обще-наступательный тон документа, заявив, что новая американская ядерная доктрина не предусматривает автоматического ответа в случае, если Россия решит совершить ядерную или неядерную атаку против США или их союзников по НАТО.

«Несомненно, я бы в высшей степени предостерег любую страну от рассмотрения подобных атак против США или наших союзников, но наша политика не предусматривает автоматический ответ. Всегда рассматриваются условия атаки и её влияние на США или союзников», — отметил заместитель министра обороны США.