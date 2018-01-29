«Очень опасные иллюзии»: чем грозит миру создание самой «пробивной» американской авиабомбы

США провели модернизацию своей самой мощной неядерной бомбы, предназначенной для уничтожения подземных укрытий. По многим параметрам она превосходит так называемую мать всех бомб — боеприпас, применённый американцами против афганских талибов в апреле 2017 года. Вашингтон планирует и далее модернизировать этот вид оружия, позволяющий уничтожать противника даже в подземных бункерах. RT выяснял, чем может обернуться для Пентагона стремление создать суперснаряд.

Пробивной характер

В США успешно завершились очередные работы по модернизации авиационной бомбы GBU-57, разработанной в 2007 году для уничтожения подземных укрытий Ирана и КНДР. Об этом сообщает издание Bloomberg. По словам представителя ВВС США капитана Эмили Грабовски, улучшенная авиабомба стала более «точной и эффективной против хорошо защищённых и глубоко расположенных целей».

Какие именно элементы боеприпаса подверглись изменению, не сообщается. Однако известно, что во время одной из предыдущих модернизаций — в 2013 году — была усовершенствована конструкция стабилизаторов и установлен второй взрыватель, чтобы увеличить глубину, на которую может проникать авиабомба.

Работы по повышению эффективности GBU-57 проходят уже в четвёртый раз. Принятая на вооружение ВВС США в 2011 году, бомба является совместным детищем корпораций Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Значительная часть информации о боеприпасе, в частности сведения о мощности в тротиловом эквиваленте, особенно после модернизации, не раскрываются. Вместе с тем известно, что боеприпас тяжелее, чем так называемая мать всех бомб — GBU-43 MOAB (13,5 т — вес GBU-57, 9,5 т — вес GBU-43 MOAB. — RT), которую американцы применили в апреле 2017 года для поражения подземных укрытий талибов в Афганистане. Однако по другим параметрам — длине и диаметру корпуса и весу взрывчатки (6,2 м, 0,8 м и 2400 кг против 9,17 м, 1,02 м и 8500 кг) — «мать всех бомб» его превосходит.

GBU-43/B

© US Air Force

Причина — разница в конструкции, обусловленной разным предназначением боеприпасов. GBU-43 — это снаряд фугасного типа, предназначенный, по информации ВВС США, для поражения слабоукреплённых целей, комплексов тоннелей, укрытий, расположенных в пещерах, расчистки минных полей, а также для того, чтобы произвести психологический эффект на противника.

Несмотря на большой вес взрывчатого вещества, такая бомба совсем не подходит для уничтожения хорошо укреплённых, защищённых несколькими слоями бетона подземных сооружений бункерного типа. С этой задачей и призвана справиться GBU-57.

Большая часть веса этой авиабомбы приходится на прочный корпус, что увеличивает её пробивную способность. Известно, что до модернизации на испытаниях в свободном падении она уходила на 61 метр в почву и пробивала до 19 метров железобетона.

Вероятность применения

Хотя GBU-57, в отличие от MOAB, никогда не применялась в боевых условиях, использовать в бою её проще. Так, если для того, чтобы доставить MOAB к точке сброса, нужно использовать тяжёлый и хорошо заметный для радаров военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules, то GBU-57 можно разместить на использующем технологии «стелс» стратегическом бомбардировщике B-2. Точность удара корректируется при помощи GPS.

«В 2017 году американцы применили «мать всех бомб» в Афганистане в провинции Нангархар. Никаких результатов они не добились, но продемонстрировали всем, что это оружие у них есть, и испытали его в боевых условиях, — отметил в интервью RT демонстративную составляющую строительства Соединёнными Штатами «супербомб» директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. – А теперь это послание уже для Северной Кореи, у которой примерно такая же ситуация, как была с Ираном в 2007 году, когда стоял вопрос о вторжении в эту страну и была разработана GBU-57».

Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (Нортроп Б-2 «Спирит»)

© U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Bennie J. Davis III

В январе 2018 года бомбардировщики B-2, которые должны нести эти авиабомбы, были размещены на тихоокеанской базе ВВС США на острове Гуам.

«Не имея надёжных данных разведки о состоянии ядерной программы КНДР и о том, что и где находится, американцы могут наткнуться на более сильный ответ, чем рассчитывали. Либо просто они могут загнать ситуацию в тупик и привести к ядерной катастрофе на Корейском полуострове», — пояснил Иван Коновалов.

По его словам, использовать GBU-57 возможно только при наличии стопроцентно выверенных разведывательных данных о подземных сооружениях противника. «Иначе эффект будет как от пальбы из пушки по воробьям», — утверждает он.

«Решает задачу боя не один какой-то вид боеприпасов, а комплекс. В каждом конкретном случае применяются соответствующие виды вооружения. Поэтому говорить, что одна бомба решает всё, — несерьёзно», — заявил в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин.

Хорошо забытое старое

Между тем GBU-57 и GBU-43 — не самые тяжёлые авиабомбы в американской истории. Таковой была 20-тонная бомба T-12 Cloudmaker, принятая на вооружение ВВС США в 1948 году. Она относилась к семейству сверхтяжёлых «сейсмических бомб», применявшихся союзниками в годы Второй мировой войны для уничтожения немецких бронированных целей — прежде всего железобетонных ангаров для подводных лодок.

Поскольку высокой точностью авиационных средств поражения в то время похвастаться не могли, то и задача попасть точно в цель перед ними не стояла. Боеприпасы сейсмического типа должны были вызывать в окрестностях цели «мини-землетрясение» после подрыва на большой глубине, чтобы обрушить сооружения противника.

С появлением и совершенствованием ядерного оружия, которое было мощнее и компактнее конвенциональных супермощных бомб, в годы холодной войны вооружённые силы США стали полагаться на использование ядерных бомб и баллистических ракет для уничтожения укреплённых бункеров противника.

Однако уже в 1990 году, накануне операции «Буря в пустыне», американцы столкнулись с очевидной проблемой: применять ядерное оружие против неядерного Ирака они не могли, а стоявшие на вооружении конвенциональные бомбы BLU-109, по данным разведки, не смогли бы уничтожить подземные сооружения противника.

В этих условиях в сверхкороткий срок (за четыре месяца) была разработана и применена в бою бомба GBU-28, по параметрам сопоставимая с боеприпасами времён Второй мировой. Однако теперь задачей снаряда было не обрушение перекрытий за счёт ударной волны, а точное попадание в цель и пробивание перекрытий за счёт прочного корпуса бомбы и высокой кинетической энергии полёта. Дальнейшее совершенствование такого оружия было продемонстрировано во время бомбардировок Югославии в 1999 году, когда на противобункерные бомбы стали устанавливать «умные» взрыватели, позволявшие подрывать снаряд на определённом этаже укрытия.

Быстрее, дороже, мощнее

Какая «умная» начинка стоит или может быть поставлена на GBU-57, не сообщается. Однако модернизация этой бомбы — не предел в стратегии США по созданию вооружений такого типа. В 2010 году генерал-лейтенант ВВС США Филип Бридлав заявил о необходимости разработки противобункерной авиабомбы нового поколения, которая была бы сопоставима по поражающим параметрам с G-57, но втрое меньше по размерам — чтобы её могли нести любые бомбардировщики, а не только B-2. В декабре 2010 года ВВС США анонсировали разработку такого оружия.

B-52 сбрасывает макет MOP

© Wikimedia Commons

В 2011 году американские СМИ сообщали, что для реализации поставленной задачи было решено пойти по пути увеличения начальной скорости боеприпаса. Рассматривалась возможность установки твердотопливного реактивного двигателя. Однако более высокая скорость требует и более прочного, но в то же время лёгкого корпуса, так как увеличивается опасность разрушения бомбы при столкновении с поверхностью. Работы по созданию новых материалов для подобных бомб с применением нанотехнологий ведутся в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

«Соединённые Штаты не устраивает разрядка напряжённости, им нужно поддерживать свой оборонно-промышленный комплекс, — прокомментировал совершенствование американцами новых видов вооружений Иван Коновалов. — Утверждение, что война кормит экономику, относится к Соединённым Штатам, как ни к кому другому».

Среди прочих проектов по борьбе с бункерами противника, которые рассматривало Минобороны США в 2000—2010-х годах, были и экзотические варианты: миниатюрные дроны, которые могли бы проникнуть через системы вентиляции, ракеты, продвигающиеся сквозь скалы и почву в газовом облаке вокруг себя, наподобие торпед, так называемый Deep Digger — боеприпас, состоящий из семи пушек большого калибра, «расчищающих» в грунте путь для бомбы, и даже подземный робот-бурильщик, который должен был десантироваться с парашютом и рыть подкоп к вражескому бункеру.

Среди менее фантастичных предложений — модернизация бомбы BLU-109. 22 июня 2017 года ВВС США объявили тендер на постройку тысячи бомб BLU-137, которые должны стать улучшенной версией BLU-109 — более точными и мощными, но с сохранением прежних размеров.

Опасность эскалации

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Помимо перечисленного, на вооружении США находится противобункерная ядерная бомба B-61-11. Её мощность чуть меньше, чем у бомбы, взорванной над Хиросимой, — до 10 килотонн. Также ведутся работы над ядерной бомбой B-61-12 управляемой мощности, которая должна, по мнению американцев, преодолеть основной недостаток ядерных бомб — слишком большую силу взрыва, ведущую к многочисленным потерям среди гражданских лиц. B-61-12 будет менее разрушительной, чем её предшественники, но гораздо сильнее и, главное, компактнее самых мощных конвенциональных бомб.

«Очень опасные иллюзии испытывают и американские генералы, и политический истеблишмент США, — отмечает Иван Коновалов. — Испытали демонстративно GBU-57, демонстративно перебросили на Гуам B-2, провели испытание 12-й модификации B-61, меняют ядерную доктрину (речь идёт об установке маломощных зарядов на стратегических ядерных подлодках. — RT). Очевидно, люди полагают, что есть возможность с помощью тактического маломощного ядерного оружия добиться решающих результатов на войне».

«Это создаст прецедент, который разрушит окончательно систему нераспространения ядерного оружия и позволит противнику применить своё ядерное оружие в полном объёме», — считает Виктор Литовкин.

«Что будет потом, американцы не просчитывают, а потом будет катастрофа», — отмечает Коновалов.

Бетонобойцы

Российские противобункерные авиабомбы официально называются «бетонобойными» и носят аббревиатуру БетАБ: БетАБ-500, БетАБ-500У и БетАБ-500ШП. Они способны пробивать до 3 м грунта или 1,5 м железобетонных конструкций. Также их используют для выведения из строя взлётно-посадочных полос на аэродромах противника. В настоящее время боеприпасы такого типа успешно применяются в Сирии для уничтожения подземных сооружений и укреплений террористов.

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«У нас есть авиабомбы, по мощности сравнимые с американскими, но просто об этом мы не говорим всему миру», — отмечает Иван Коновалов, напоминая о российской разработке «отца всех бомб» — авиационном вакуумном снаряде повышенной мощности (АВБПМ), энергия взрыва которого составляет 44 тонны в тротиловом эквиваленте.

По словам экспертов, Россия, в отличие от США, не ставит перед собой задач, которые бы повлекли разработку конвенциональных бомб, аналогичных GBU-57. Что касается защиты от сверхмощных бомб, то, считают специалисты, лучшее средство — это системы ПВО.

«Главное средство защиты — это система противовоздушной обороны, которая не позволяет самолёту или ракете проникнуть к охраняемому объекту, — отмечает Виктор Литовкин. — У России лучшие в мире системы ПВО, начиная от С-300 и С-400, малого, среднего и дальнего радиуса действия, аналогов которым нет ни в одной другой стране».