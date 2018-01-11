США перебросили бомбардировщики B-2 на остров Гуам
Военно-воздушные силы США разместили три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, на военной авиабазе на острове Гуам. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанских ВВС.
«Около 200 рядовых и три B-2 Spirit размещены на базе Андерсен для поддержки бомбардировщиков тихоокеанского командования и миссии сдерживания», — говорится в сообщении военных в Twitter.
Approximately 200 #Airmen and three #B2 Spirits deployed to @AndersenAFBGuam to support @PacificCommand's Bomber Assurance and Deterrence mission. pic.twitter.com/Qufnu7gXh7— PACAF (@PACAF) 11 января 2018 г.
В декабре США перебросили в Южную Корею шесть истребителей F-22 Raptor для участия в совместных военных учениях.
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