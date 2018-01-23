«Непревзойдённые характеристики»: Шойгу рассказал о новых контрактах на поставку С-400

Москва ведёт переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 с рядом государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки во Вьетнам заявил, что очевидным подтверждением уникальности систем С-400 стало подписание контракта на их поставку с являющейся членом НАТО Турцией. Министр также подчеркнул, что без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения не обходятся ни одни встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира. О чём ещё говорил глава Минобороны в рамках турне по Юго-Восточной Азии — в материале RT.

Российская сторона ведёт переговоры о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» с рядом государств Ближневосточного и Азиатского регионов. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря об экспортном потенциале этих систем в рамках турне по Юго-Восточной Азии.

«Заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии... Сейчас ведётся соответствующая переговорная работа», — рассказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что своего рода подтверждением непревзойдённости боевых параметров российских ЗРК стало недавнее подписание соглашения на поставку С-400 с являющейся членом НАТО Турцией.

«Сегодня два комплекса С-400 развёрнуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надёжную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойдёнными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключённый контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Также по теме «Проблем нет»: Эрдоган рассказал о перспективах совместного производства российских комплексов С-400 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии каких-либо проблем с поставкой российских зенитно-ракетных систем С-400....

При этом в российской делегации, сопровождающей главу Минобороны в рабочей поездке, подчеркнули, что Турция — это уже вторая страна Североатлантического альянса, на вооружение которой встанут российские зенитно-ракетные системы дальнего действия. Так, до недавнего времени единственной страной НАТО, успешно развивавшей военно-техническое сотрудничество с Россией, была Греция, передаёт Интерфакс. Среди прочего на вооружении греческих вооружённых сил стоят ЗРК С-300 ПМУ1.

Напомним, в конце декабря 2017 года Москва и Анкара подписали кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов оценил сумму контракта на поставку Турции четырёх дивизионов С-400 в $2,5 млрд. По его словам, первые поставки зенитных ракетных систем ожидаются в марте 2020 года.

В свою очередь, Анкара сообщила, что контроль за поставкой ЗРК будет осуществлять Генштаб Турции, а обслуживать системы — турецкий персонал.

Обмен опытом

В ходе рабочей поездки в Юго-Восточную Азию глава российского оборонного ведомства отметил, что Москва готова поделиться с партнёрами опытом применения вооружений, полученным в ходе борьбы с террористами в Сирии.

«Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Сил специальных операций, и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идёт не только о таких комплексах, как «Панцирь-С1», которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны также подчеркнул, что без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира.

ЗРК С-400 во время заступления на боевое дежурство на авиабазе Хмеймим в Сирии. Справа — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

РИА Новости

В ходе переговоров с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем глава Минобороны РФ подчеркнул, что Ханой является давним партнёром Москвы, и российские специалисты готовы провести консультации со своими вьетнамскими коллегами.

«Вьетнам — наш давний испытанный партнёр, с которым нас связывают доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Готовы принять ваших экспертов для консультаций с нашими специалистами и поделиться опытом испытаний техники в реальных боевых условиях», — заявил Шойгу.

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Он уточнил, что Россия рассматривает Вьетнам в качестве стратегического союзника, «давнего и надёжного друга» и одного из важнейших партнёров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Настроены на практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договорённостей по дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной сфере», — отметил глава Минобороны.

Он напомнил, что в 2017 году лидеры России Владимир Путин и Вьетнама Чан Дай Куанг встречались дважды, а в ноябре 2017 года заместители министров обороны двух стран подписали ряд документов о военном взаимодействии, в том числе меморандум о сотрудничестве в области миротворческой деятельности на основе Устава ООН.

Стратегическое сотрудничество

Во время беседы с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом глава Минобороны рассказал о подготовке плана сотрудничества двух стран в военной сфере на ближайшие три года и о проведении совместных учений.

«Сотрудничество между нашими странами носит стратегический, дружественный характер», — подчеркнул Шойгу.

«Мы подготовили план на ближайшие три года, с 2018-го по 2020-й, план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений», — отметил министр.

Позднее, на переговорах с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, глава оборонного ведомства сообщил, что российская сторона рассчитывает на подписание этого плана «в ближайшее время».

© Пресс-служба Минобороны РФ

В понедельник, 22 января, издание Times of India со ссылкой на источник в Минобороны Индии сообщило, что Москва и Дели вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку пяти дивизионов С-400. Сумма сделки оценивается в $5,5 млрд. Ожидается, что соглашение будет подписано с апреля 2018 года по апрель 2019-го.

«Комплексы, включающие пусковые установки, систему управления, радары и другие машины... должны быть доставлены в течение 4,5 лет», — сказал собеседник газеты.