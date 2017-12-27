Чемезов рассказал о контракте по поставкам С-400 в Турцию
По его словам, российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, в настоящий момент осталось только утвердить финальные документы.
«Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», — отметил Чемезов в интервью газете «Коммерсантъ».
Кроме того, он уточнил, что первые поставки ожидаются в марте 2020 года.
12 сентября Анкара сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке С-400.
Координатор ИСИП РУДН Дмитрий Егорченков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» решение Турции купить системы ПВО большой и средней дальности С-400.