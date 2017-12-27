Чемезов рассказал о контракте по поставкам С-400 в Турцию

Короткая ссылка
Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд. Об этом заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, в настоящий момент осталось только утвердить финальные документы. 

«Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», — отметил Чемезов в интервью газете «Коммерсантъ».

Кроме того, он уточнил, что первые поставки ожидаются в марте 2020 года.

12 сентября Анкара сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке С-400.

Координатор ИСИП РУДН Дмитрий Егорченков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» решение Турции купить системы ПВО большой и средней дальности С-400. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119