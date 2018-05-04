«Никакой логики»: зачем в Латвии принимают новые законы, ограничивающие русскоязычное население

Сейм Латвии рассмотрел очередные законы, которые затрагивают жизнь русскоязычных граждан страны. Парламент принял поправки к законопроекту, запрещающему привлекать детей к участию в российских военных лагерях. Кроме того, депутаты поддержали документ, согласно которому число российских телеканалов в основных пакетах не будет превышать 10%. Ранее президент Латвии подписал закон о переводе обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык. Почему латвийские политики не стремятся учитывать мнение русской общины — в материале RT.

В Латвии приняты поправки к закону, которые запрещают привлекать детей к участию в российских военных лагерях. Помимо этого, сейм поддержал в первом чтении законопроект по сокращению вещания российского телевидения.

Согласно документу, в основных пакетах услуг 90% контента должно быть на языках стран Евросоюза. Этот шаг, как заявила председатель комиссии по национальной безопасности Инесса Либиня-Эгнере, должен стать превентивной мерой для Кремля, который якобы наращивает свою пропагандистскую деятельность.

«Длительная неспособность ответственных за отрасль Министерства культуры и Национального совета электронных СМИ предложить решение проблемы привела к тому, что сейчас нужно уже тушить пожар и срочно разрабатывать решения по ограничению растущего влияния пропаганды Кремля», — цитирует её слова Delfi.

Ранее председатель телекоммуникационной компании Lattelecom Гатим Кокинс заявлял, что по собственной инициативе не станет отключать своим клиентам доступ к российским телеканалам.

«Большая часть наших клиентов, примерно три четверти, высказались очень негативно по поводу вероятности того, что в их основном пакете может не быть российских каналов», — говорил он.

По словам Кокинса, на этот шаг он пойдёт только в том случае, если будет принят соответствующий закон.

«В Прибалтике довольно давно своеобразно воспринимают такие понятия, как свобода слова и свобода обмена информацией. Для них есть плохая информация и хорошая. Информация, приходящая с востока, из Российской Федерации, окрашена в отрицательные цвета, чёрные. Информация, приходящая из стран Евросоюза, одета в белые одежды», — прокомментировал новый законопроект политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Рижская телебашня

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© Victor Lisitsyn

По его мнению, в запрете на участие детей в российских военных лагерях просматривается линия конфронтации, которую углубляет правительство Латвии.

«Здесь нет никакой логики, кроме политического желания продемонстрировать Европейскому союзу и другим странам свою лояльность и своё отрицательное отношение к России. Позиционируют себя неким авангардом борьбы с российской «империей зла», где Латвия является форпостом европейских ценностей», — заявил политолог в разговоре с RT.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что антироссийские законы в Риге принимают не самостоятельно, а по указанию западных партнёров.

«Запад инициирует эти действия в Латвии, чтобы продемонстрировать их России. В том, что латвийское руководство и латвийская политическая элита делают, нет особой самостоятельности», — уверен политолог.

Брутер считает, что такой курс Риги в отношении Москвы не прекратится. В беседе с RT он отметил, что пророссийские политики в любом случае не смогут выиграть предстоящие выборы в сейм и в парламенте Латвии не станут обращать внимание на протесты русскоговорящих граждан.

«Россию будут выдавливать из всех стран бывшего Советского Союза, из всех стран периметра, всеми возможными и невозможными способами. Принятие откровенно дискриминационных законов является одним из элементов этого выдавливания», — утверждает Брутер.

«Если не нравится, можете возвращаться на родину»

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Согласно ему, среднее образование можно будет получить только на государственном языке.

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Предполагается, что дошкольное обучение останется билингвальным, а с первого по шестой класс будут доступны три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80% предметов станут преподавать на латышском языке. С десятого по двенадцатый класс обучать будут только на латышском.

Вейонис утверждает, что обучение в средней школе на латышском языке «обеспечит одинаковые возможности для всей молодёжи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии», а также «создаст более сплочённое и сильное государство».

В посольстве России в Риге напомнили, что подобные шаги игнорируют «не только интересы значительной части населения Латвии, но и международное законодательство по защите прав нацменьшинств».

В ответ на запрет Госдума приняла заявление с призывом рассмотреть введение специальных экономических мер в отношении Латвии. По словам депутатов, речь может идти как о персональных санкциях, так и о бойкоте в отношении отдельных товаров и запрете транзита российских грузов через порты Латвии.

Тем временем жители страны продолжают активно протестовать против перевода русских школ на латышский язык. 1 мая в шествии в Риге приняли участие несколько тысяч человек. Однако в Министерстве юстиции Латвии на демонстрации ответили предложением уехать в Россию.

«Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и всё хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину», — написал парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекc в своём Twitter, снабдив публикацию иллюстрацией «Родина-мать зовёт».

Ja kādam šeit, Latvijā, nepatīk un visu gribas krieviski, tad droši var doties atpakaļ uz Tēvzemi!#1maijs#ŽdanokasGājienspic.twitter.com/jyLu0Fm43r — Jānis Iesalnieks🇱🇻 (@JanisIesalnieks) May 1, 2018

21 апреля в Латвии арестовали активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Как сообщил РИА Новости его знакомый Владимир Линдерман, Гапоненко задержали «по подозрению в деятельности, направленной против независимости страны».

В связи с арестом активиста депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что намерен направить обращения международным правозащитным организациям о признании Гапоненко политическим заключённым.

«Увы, у нас в Латвии теперь есть свой собственный политический заключённый. Обвинение против Гапоненко засекречено, то есть мы до сих пор не знаем, за что его на два месяца до суда посадили в тюрьму», — цитирует Митрофанова ТАСС.