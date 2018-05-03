Парламент Латвии поддержал в первом чтении проект о сокращении вещания российского ТВ

Парламент Латвии поддержал в первом чтении поправки к закону, которые предполагают, что в основных пакетах услуг телевидения 90% контента должно быть на языках Евросоюза.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Длительная неспособность ответственных за отрасль Министерства культуры и Национального совета электронных СМИ предложить решение проблемы привела к тому, что сейчас нужно уже тушить пожар и срочно разрабатывать решения по ограничению растущего влияния пропаганды Кремля», — заявила председатель комиссии по национальной безопасности Инесса Либиня-Эгнере, передаёт Delfi.

Ранее сейм Латвии принял поправки к закону, которыми запрещается вовлекать детей в российские военные лагеря.

В декабре 2017 года в Латвии призвали закрепить за вещающими в стране телеканалами России статус иноагентов.