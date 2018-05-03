Сейм Латвии принял поправки о запрете детям участвовать в российских военных лагерях
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что изменения внесены в закон о защите прав детей. При этом отмечается, что в военных лагерях, организуемых странами НАТО, дети из Латвии участвовать могут.
Законопроект был поддержан большинством депутатов сейма.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.
1 мая несколько тысяч человек приняли участие в шествии на главной улице, в котором совместили майскую демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения.