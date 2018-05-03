Сейм Латвии принял поправки о запрете детям участвовать в российских военных лагерях

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Сейм Латвии принял поправки к закону, согласно которым запрещается вовлекать детей в военные лагеря в России.
Сейм Латвии принял поправки о запрете детям участвовать в российских военных лагерях

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что изменения внесены в закон о защите прав детей. При этом отмечается, что в военных лагерях, организуемых странами НАТО, дети из Латвии участвовать могут.

Законопроект был поддержан большинством депутатов сейма.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.

1 мая несколько тысяч человек приняли участие в шествии на главной улице, в котором совместили майскую демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения.

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