В Латвии тысячи человек приняли участие в шествии против перевода русских школ на латышский язык

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Несколько тысяч человек приняли участие в шествии на главной улице Риги Бривибас, в котором совместили майскую демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. Об этом сообщает РИА Новости.
В Латвии тысячи человек приняли участие в шествии против перевода русских школ на латышский язык
  • © Sputnik / Sergey Melkonov

По словам организаторов акции, в мероприятии участвовали от 7 до 10 тыс. человек.

В шествии также приняли участие депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

Люди несли плакаты с такими лозунгами, как «Русские школы = мир в Латвии», «Латвия — моя страна, русский — мой язык».

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.

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