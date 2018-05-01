В Латвии тысячи человек приняли участие в шествии против перевода русских школ на латышский язык

Несколько тысяч человек приняли участие в шествии на главной улице Риги Бривибас, в котором совместили майскую демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам организаторов акции, в мероприятии участвовали от 7 до 10 тыс. человек.

В шествии также приняли участие депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

Люди несли плакаты с такими лозунгами, как «Русские школы = мир в Латвии», «Латвия — моя страна, русский — мой язык».

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.