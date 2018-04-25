В Латвии обжаловали арест лидера Штаба защиты русских школ
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Как передаёт портал Delfi, апелляционная жалоба будет рассмотрена 27 апреля в 10:00 в Рижском окружном суде.
По данным портала, на связанных с Гапоненко объектах в рамках уголовного процесса прошли обыски.
Ранее МИД России призвал Латвию освободить лидера Штаба защиты русских школ.
Гапоненко был арестован 21 апреля в Латвии.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.