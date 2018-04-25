В Латвии обжаловали арест лидера Штаба защиты русских школ

Защита обжаловала решение суда об аресте лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко. Об этом заявила адвокат Имма Янсоне.

Как передаёт портал Delfi, апелляционная жалоба будет рассмотрена 27 апреля в 10:00 в Рижском окружном суде.

По данным портала, на связанных с Гапоненко объектах в рамках уголовного процесса прошли обыски.

Ранее МИД России призвал Латвию освободить лидера Штаба защиты русских школ.

Гапоненко был арестован 21 апреля в Латвии.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.