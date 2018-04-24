Россия призвала Латвию освободить лидера Штаба защиты русских школ

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Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника, активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Об этом говорится в комментарии директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олега Мальгинова.
Россия призвала Латвию освободить лидера Штаба защиты русских школ
  • globallookpress.com
  • © Victor Lisitsyn

«Подобные действия латвийских властей нарушают базовые принципы ЕС, положения универсальных и европейских международно-правовых документов по правам человека и правам национальных меньшинств, демонстрируют глубокую пропасть между заявлениями о верности демократическим ценностям и методами реальной политики», — приводит его слова «Газета.Ru».

Мальгинов назвал арест правозащитника показательной акцией по устрашению всех русскоязычных жителей Латвии, в том числе тех, кто мирно выступает в защиту русскоязычного образования в стране.

«Требуем немедленного освобождения А. Гапоненко, а также будем внимательно отслеживать, как просвещённая общественность Европы отреагирует на незаконное задержание», — заключил дипломат.

21 апреля в Латвии арестовали местного правозащитника, активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.

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