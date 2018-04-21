В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ

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Суд в Латвии арестовал местного правозащитника, активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Об этом сообщил его друг, общественный деятель Владимир Линдерман.
В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ
  • РИА Новости

«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», — цитирует Линдермана РИА Новости.

Гапоненко подозревают в нарушении ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии («Деятельность против независимости страны и её государственного строя»).

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов прокомментировал задержание в Латвии защитника русских школ.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.

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