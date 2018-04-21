В Латвии защитник русских школ объявил голодовку после задержания

В Латвии член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко, задержанный по подозрению в деятельности против государства, объявил голодовку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на общественного деятеля Владимира Линдермана.

«В настоящий момент Александр Гапоненко находится в изоляторе временного содержания в Чиекуркалнсе (район в Риге)», — сказал Линдерман.

Он добавил, что «завтра состоится суд, который решит вопрос о мере пресечения» для Гапоненко.

По его словам, активиста подозревают по ч.1 ст.80 уголовного закона Латвии (деятельность против независимости страны и против её государственного строя).

«Александр сообщил, что объявляет голодовку против произвола латвийских властей», — отметил Лидерман.

В 2015 году Гапоненко был задержан по обвинению в разжигании межнациональной розни. В МИД России назвали предъявленное активисту обвинение абсурдным.