Глава СПЧ прокомментировал задержание в Латвии защитника русских школ

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал задержание в Латвии местного правозащитника, активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко.

«Я знаком с Александром Гапоненко, мы встречались в Совете и обсуждали будущее русских школ в Латвии, которым там грозит полное исчезновение, и он нам об этом рассказывал», — приводит слова Федотова ТАСС.

Он отметил, что если арест Гапоненко связан с защитой русских школ, то это не укладывается в стандарты Совета и любой цивилизованной страны.

Федотов добавил, что СПЧ выступает против преследования правозащитников в любой стране.

Также он отметил, что из-за ситуации с русскими школами в Латвии Совет планирует обратиться в ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что задержанный в Латвии по подозрению в деятельности против государства правозащитник Гапоненко объявил голодовку.