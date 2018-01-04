«При молчаливой поддержке Брюсселя»: МИД России ответил на выдворение российских журналистов из Латвии

Латвийские власти зачищают информационное пространство от неугодных СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В четверг стало известно, что корреспондентку ВГТРК Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии по обвинениям в угрозе национальной безопасности. За несколько дней до этого аналогичной процедуре подвергся её муж, журналист «ТВ Центр», который находился в Латвии в частной поездке. О реакции на действия Риги — в материале RT.

Власти Латвии, высылая из страны российских журналистов, нарушают международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ. Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии», — написала Захарова в Facebook.

Ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что латвийскими властями была выдворена корреспондентка ВГТРК Ольга Курлаева по обвинениям в угрозе национальной безопасности. Кроме того, её супруг Анатолий Курлаев, журналист «ТВ Центр» сообщил о своём задержании в Риге латвийскими правоохранителями. Ему предъявили документы, в которых значится, что с апреля 2015 года он числится в Латвии персоной нон грата. В самом телеканале выразили недоумение выдворением журналиста, так как в Риге он находился в частной поездке.

По словам самой Курлаевой, всего за несколько дней до выдворения сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что к ней претензий не имеют, и разрешили остаться в стране.

«Сегодняшним днём вышло постановление. Местные погранслужбы очень удивлены, потому что сами пытаются его прочитать и понять, как это произошло. Будет выдворение, причины пока неизвестны. Сказали, что такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила журналистка в эфире канала «Россия 24».

Задержание Ольги Курлаевой

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Глава МВД Латвии Рихард Козловскис 3 января отметил, что решение о включении Анатолия Курлаева в чёрный список ведомства может быть пересмотрено через три года.

«Нет пожизненного, есть запрет на неопределённое время. Это значит, что через три года его пересмотрят на основании заключения того учреждения, по решению которого министр внутренних дел включил персону в список. В любом случае будет запрошена новая оценка, не изменилась ли ситуация. Так что это не на всю жизнь. Конкретно за что и почему — такую информацию мы не разглашаем», — приводит слова Козловскиса агентство РИА Новости.

По словам знакомого задержанной Алексея Стетюха, сейчас Курлаева помещена в центр нелегальных мигрантов в Муцениеки.

«Сейчас мы с представителем посольства России направляемся туда. Курлаевой дали право на один телефонный звонок. Она позвонила в редакцию телеканала. Почему её держат в Муцениеки, тоже неизвестно», — цитирует Стетюха РИА Новости.

«Немыслимо для демократического общества»

Российское внешнеполитическое ведомство будет добиваться реакции профильных международных институтов, которые должны осудить действия латвийских властей, заявила Захарова.

«Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества», — подчеркнула представитель МИД.

Официальный представитель МИД при этом отметила, что подобные тенденции присутствуют и в странах Западной Европы, указав на инициативы французского президента Эммануэля Макрона.

«А что же «старая Европа»? Например, Париж, колыбель гуманитарных прав и свобод? Пока латвийские младоевропейцы варварски практикуются на физическом противостоянии с журналистами, официальный Париж намерен усилить контроль за социальными сетями. С такой инициативой выступил президент Макрон, кстати, также лично препятствующий работе российских журналистов во Франции», — заключила она.

Накануне французский лидер анонсировал законопроект по борьбе с фейковыми новостями в сети. Предполагается, что документ позволить пресечь распространение ложных сведений в период избирательных кампаний. Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво утверждает, что закон не будет направлен на борьбу с оппозицией.

«Вопрос не в том, чтобы положить конец свободе прессы, свободе слова, чтобы заставить замолчать оппозицию и критиков», — цитирует Гриво RMC.

В конце декабря группа общественных деятелей обратилась к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Тогда Захарова отметила, что французские журналисты и общественники ссылаются на президента своей страны, от которого и исходит главная критика российского телеканала.

«Очевидно, откуда идёт сигнал. Сигнал идёт непосредственно от государства в лице президента Франции. Это очевидно. Все объяснения, которые даются по этому поводу, в том числе по дипломатическим каналам, сводятся к одному — к цитате заявления господина Макрона уже в статусе президента Франции, которое он сделал в отношении телеканала Russia Today и Sputnik», — заявила Захарова.

Тогда официальный представитель МИД России также отмечала, что призывы лишить RT лицензии на вещание во Франции являются грубым нарушением свободы слова, за которую так ратуют на Западе.

«Второй момент — письма общественности с требованием закрыть СМИ, не дать ему работать. Как по команде подготовлено было это письмо. На чём оно основано? По стилю и духу оно строится на той же самой цитате заявления президента Франции», — заключила официальный представитель МИД.