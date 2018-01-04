Захарова прокомментировала выдворение российских журналистов из Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook прокомментировала выдворение из Латвии журналистов «ТВ-Центр» и ВГТРК Анатолия и Ольги Курлаевых.

Захарова отметила, что обвинения латвийских властей абсурдны, а также призвала профильные международные и неправительственные организации, специализирующиеся на защите свободы слова, дать оценку действиям Риги.

«Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии. Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», — написала она.

Ранее сообщалось, что власти Латвии приняли решение выдворить из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и её супруга журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.

В беседе с телеканалом «360» он рассказал об обстоятельствах задержания.