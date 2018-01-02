Российский журналист рассказал об обстоятельствах задержания в Латвии

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Журналист телеканала «ТВ-Центр» Анатолий Курлаев рассказал об обстоятельствах задержания в Латвии.

«В торговом центре сотрудники полиции забрали у меня паспорт и сказали, что всё объяснят в участке. Затем меня отвезли в миграционную службу, где мне было предложено, что за их счёт они отвезут меня на границу, там из автобуса выбросят, а дальше делай что хочешь. За свой счёт я купил билет на самолёт — сейчас меня под конвоем везут депортировать», — заявил телеканалу «360» Курлаев.

Отмечается, что в миграционной службе журналиста сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, после чего повезли в аэропорт.

Ранее сообщалось, что журналист телеканала «ТВ-Центр» Анатолий Курлаев задержан в Риге без объяснения причин. 

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