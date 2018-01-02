В Латвии задержали российского журналиста
Журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев задержан в Риге без объяснения причин. Об этом он сообщил радио Baltkom.
«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел», — рассказал журналист.
Он также уточнил, что до сих пор находится в полиции.
«Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать», — заявил Курлаев.
В октябре сотрудницу МИА «Россия сегодня» Эллу Таранову депортировали из Латвии. Сообщалось, что она находится в чёрном списке латвийского МИД.
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