В Латвии задержали российского журналиста

Короткая ссылка
Журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев задержан в Риге без объяснения причин. Об этом он сообщил радио Baltkom.

«Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел», — рассказал журналист.

Он также уточнил, что до сих пор находится в полиции.

«Меня не отпустили. Я так понимаю, что меня будут депортировать», — заявил Курлаев.

В октябре сотрудницу МИА «Россия сегодня» Эллу Таранову депортировали из Латвии. Сообщалось, что она находится в чёрном списке латвийского МИД.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119