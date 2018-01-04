Во Франции заявили, что борьба с фейковыми новостями не направлена против оппозиции

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Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что предложенный ранее президентом страны Эммануэлем Макроном проект закона по борьбе с фейковыми новостями не направлен против оппозиции. Об этом сообщает RMC.

«Вопрос не в том, чтобы положить конец свободе прессы, свободе слова, чтобы заставить замолчать оппозицию и критиков... Из 30 самых цитируемых электронных публикаций газеты Liberation более 20 оказывались ложными», — заявил Гриво.

Между тем лидер Национального фронта Марин Ле Пен в своём Twitter выразила обеспокоенность в связи с возможностью принятия предложенного президентом проекта закона.

«Является ли Франция по-прежнему демократическим государством, заставляя замолчать своих граждан? Очень тревожно!» — написала политик.

Ле Пен также задалась вопросом о том, на кого будут возложены полномочия определять, является информация ложной или нет. 

Ранее Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети. 

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