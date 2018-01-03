Макрон сообщил о разработке закона по борьбе с фейковыми новостями

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети. Об этом сообщает Europa 1.

Как отмечается, законопроект направлен на борьбу с распространением ложных сведений в период избирательных кампаний.

Ранее сообщалось, что в ЕС создадут экспертную группу по борьбе с фейковыми новостями.

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