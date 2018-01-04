Сандерс прокомментировала информацию о премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос журналистов по поводу анонсированной президентом США Дональдом Трампом премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года».

Об этом сообщает Fox News.

Как отметила Сандерс, она не намерена пока рассказывать подробности предстоящего мероприятия.

«Я, конечно, не хочу давать никаких спойлеров. Полагаю, есть немало людей, которые могли бы получить эти награды», — сказала она.

Ранее Трамп анонсировал в своём Twitter объявление наград «самым «бесчестным и коррумпированным СМИ года». По его словам, они «будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях».