Трамп планирует присудить премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года»

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Американский президент Дональд Трамп анонсировал в своём Twitter объявление наград «самым «бесчестным и коррумпированным» СМИ года.

«Я объявлю награды самым бесчестным и коррумпированным СМИ года в понедельник в 5:00 (01:00 мск во вторник. — RT). Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях. Не пропустите!» —написал глава государства.

Ранее Трамп предложил провести среди СМИ конкурс на самую «бесчестную, продажную и искажающую информацию» при освещении политической деятельности главы государства сеть, а также высказался за вручение победителю «приза за лживые новости».

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ в распространении фейковых новостей.

В начале декабря он уличил журналиста издания The Washington Post Дэйва Вейгела в том, что он опубликовал в Twitter фото пустого зала, в котором должен был выступать американский лидер, за несколько часов до мероприятия.

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