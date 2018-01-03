Трамп планирует присудить премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года»

Американский президент Дональд Трамп анонсировал в своём Twitter объявление наград «самым «бесчестным и коррумпированным» СМИ года.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

«Я объявлю награды самым бесчестным и коррумпированным СМИ года в понедельник в 5:00 (01:00 мск во вторник. — RT). Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи фейковых СМИ в различных категориях. Не пропустите!» —написал глава государства.

Ранее Трамп предложил провести среди СМИ конкурс на самую «бесчестную, продажную и искажающую информацию» при освещении политической деятельности главы государства сеть, а также высказался за вручение победителю «приза за лживые новости».

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ в распространении фейковых новостей.

В начале декабря он уличил журналиста издания The Washington Post Дэйва Вейгела в том, что он опубликовал в Twitter фото пустого зала, в котором должен был выступать американский лидер, за несколько часов до мероприятия.