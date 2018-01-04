Муж корреспондентки ВГТРК рассказал о депортации супруги из Латвии

Муж корреспондентки ВГТРК Ольги Курлаевой — журналист «ТВ Центр» Анатолий Курлаев — рассказал телеканалу «360» о депортации супруги из Латвии.

«Телефон у неё отобрали в полиции. Собственно говоря, у неё всё было точно так же, как и у меня. Пришла полиция с утра, сказала: «Проследуйте за нами». Мне кажется, даже полицейские, как мне Оля писала, были те же самые», — заявил Курлаев, которого ранее тоже депортировали из Латвии.

По его словам, супругу отвели в тот же полицейский участок, причину также не объяснили.

Как отметил Курлаев, у его жены не было никаких проблем с законом на территории Евросоюза.

Оба корреспондента надеются, что ограничения со стороны Латвии не будут расширены по всей Шенгенской зоне.

Супруги находились в Латвии с целью отдыха.

«Не по заданию редакции и без оборудования», — добавил Курлаев.

Ранее стало известно, что власти Латвии выдворили из страны Ольгу Курлаеву и её супруга — журналиста телеканала «ТВ-Центр» Анатолия Курлаева.

Выдворение российских журналистов прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.