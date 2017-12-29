Ярлык иноагента, отказ в аккредитации и запрет на рекламу в соцсети: как в США и Европе боролись с телеканалом RT

С самого начала 2017 года Вашингтон уделял пристальное внимание работе российских журналистов за рубежом. Президентская гонка в США, итогами которой остались недовольны многие американцы, обострила внутриполитическую борьбу в стране. В поражении своего кандидата Хиллари Клинтон демократы обвинили RT. По их мнению, телеканал поддерживал республиканца Дональда Трампа. О «вмешательстве Москвы в выборы» позже заговорили и в конгрессе. Никаких доказательств незаконных действий телекомпании так и не нашли, однако это не помешало Соединённым Штатам под угрозой прекращения вещания вынудить RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Затем сотрудников американской редакции лишили аккредитации на Капитолийском холме, а Facebook и Twitter отказались рекламировать канал на своих ресурсах. История давления Запада на российское СМИ — в материале RT.

Январь. Первые сигналы

Первые обвинения Вашингтона в адрес RT появились в начале января 2017 года — после публикации доклада разведсообщества США по выявлению «российского следа» в итогах американских выборов. Почти половина 25-страничного отчёта посвящена тому, как телеканал якобы распространял среди рядовых американцев «кремлёвскую пропаганду».

В докладе отмечается, что телеканал RT с самого начала отдавал предпочтение Дональду Трампу — фавориту «Путина и российского правительства». Из отчёта следует, что RT уделял особое внимание «просочившейся в сеть электронной переписке» оппонента Трампа — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Российские журналисты, как утверждают авторы документа, обвиняли её «в коррупции, слабом физическом и психическом здоровье и связях с исламским экстремизмом».

Кроме того, телеканалу вменяется в вину критика «американской экономической системы и американской валютной политики, а также обсуждение объёма национального долга страны».

Вскоре после появления доклада в адрес RT было направлено уведомление от американского аналитического сервера Dataminr об отказе от сотрудничества. При этом представители компании не смогли ясно объяснить, чем мотивирован разрыв контракта. В Dataminr лишь сообщили, что пересмотрели «принципы работы с государственными СМИ».

Тогда же RT получил письмо и от YouTube. Видеохостинг запросил у руководства телеканала официальное письменное подтверждение, что никто из его сотрудников не числится в санкционных списках. Правда, позднее представители компании пояснили, что это было сделано в соответствии с принципами их внутренней политики.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян тогда выразила надежду, что все эти случаи — просто совпадения, а не подготовка почвы к отключению телекомпании от популярных платформ.

Февраль. Дискредитировать и лишить лицензии

В феврале американские законодатели приступили к обсуждению возможных мер противодействия «пропагандистским каналам» России. Эта тема поднималась на одном из заседаний конгресса в комитете по международным делам. По мнению его членов, Москва тратит астрономические суммы на деятельность телеканала, чтобы «дискредитировать США внутри страны и за рубежом». Такое мнение, в частности, высказала бывший советник по национальной безопасности Джулианна Смит.

Тогда за обличительными словами конкретных действий не последовало. Однако уже в конце марта в сенате задумались о практических шагах и предложили включить RT в список иностранных агентов. Автор инициативы — демократ Джин Шахин. Она разработала законопроект под названием «Закон о модернизации регистрации иностранных агентов (FARA) и принуждении к ней», который предусматривает расширение полномочий Минюста для запроса у юридических лиц сведений об их зарубежных связях и о каналах финансирования.

Комментируя радикальную инициативу Шахин, Маргарита Симоньян в шутку предположила, что в дальнейшем власти США просто станут расстреливать журналистов RT.

На эти слова, впрочем, американские конгрессмены никак не отреагировали. Более того, на Капитолийском холме возникла новая идея — отозвать лицензию у неугодного российского СМИ. Её высказал на заседании комитета сената по разведке профессор Королевского колледжа Лондона Томас Рид.

Примечательно, что ранее схожее предложение было заявлено в докладе специалистов американского исследовательского центра RAND, в котором рассматривались пути «защиты американских интересов».

«Предварительные исследования показывают, что, возможно, было бы лучше сфокусироваться на дискредитации таких ресурсов, как Russia Today, и на выявлении дезинформации, вместо того чтобы пытаться бороться с каждой историей по отдельности, исходя из принципа «око за око», — говорилось в документе.

Апрель. «Секретная» фотография

В апреле Джин Шахин объявила, что нашла «неоспоримые доказательства» влияния российских властей на редакционную политику RT. Это была фотография, полученная, по её словам, из материалов рассекреченного доклада американской разведки. На ней изображены президент России Владимир Путин и Маргарита Симоньян. На этом основании Шахин сделала вывод, что телеканал курируется непосредственно из Кремля.

Позже, однако, выяснилось, что снимок вовсе не секретный — он был сделан в 2015 году на праздничном мероприятии в честь десятилетия RT и давно находится в общем доступе.

Июнь. От слов к законопроектам

Спустя полгода после начала кампании против RT в Вашингтоне, видимо, устали искать вескую аргументацию виновности телеканала и решили действовать. Так, в начале июня конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэттью Гаец представили законопроект, направленный против RT. Как заявил Чичиллине, документ позволит закрыть для телеканала все лазейки в законодательстве о регистрации иностранных агентов.

«Этот закон послужит гарантией того, что режим Владимира Путина не сможет распространять фейковые новости с такой лёгкостью, как он это делает сегодня», — отметил сенатор.

Заседание в сенате

Reuters

Сентябрь. Статус иноагента

Процесс шёл без промедлений, и уже в сентябре Минюст США потребовал от обслуживающей RT America компании зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В России этот шаг американского ведомства назвали наступлением на свободу слова и угрозой для сотрудников телеканала. В частности, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Применение к RT FARA (Акта о регистрации иностранных агентов. — RT) грозит юридическими последствиями, а также сопряжено с рисками для безопасности сотрудников. Обязательство раскрывать внутренние данные телеканала, в том числе, подчёркиваю, штатное расписание и личные данные сотрудников, в атмосфере охоты на ведьм, которая установилась в США, может представлять реальную угрозу», — отметила она.

Вдобавок к требованию Минюста конгресс США одобрил в законопроекте оборонного бюджета на 2018 год поправку, которая разрешает американским операторам разрывать контракты на трансляции телепрограмм, если они созданы на деньги российского правительства, и не нести за одностороннее расторжение договора никакой ответственности.

Маргарита Симоньян тогда отметила, что Вашингтон, перепробовав различные методы борьбы с российскими СМИ, решил прибегнуть к «диктаторскому» способу и просто запретить то, с чем не может справиться.

Словно в подтверждение её слов, как будто по чьей-то указке, к антироссийской кампании подключился Facebook. В руководстве компании заявили, что будут сотрудничать с правительством США в рамках расследования «российского вмешательства в американские выборы». В частности, основатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что передаст конгрессу данные о политической рекламе, которую якобы закупали «российские боты». При этом он отметил, что доказательств причастности к этому Москвы нет.

Октябрь. Демарш Twitter

Подобным исследованием занялись и в Twitter. Сервис микроблогинга опубликовал доклад под названием «Российское вмешательство в американские выборы 2016 года, боты и дезинформация». В нём среди прочего раскрывалась конфиденциальная информация о рекламных кампаниях RT. Новость об этом американские СМИ представили как доказательство того, что канал пытался воздействовать на пользователей Twitter, размещая рекламу на этой платформе.

Между тем кое о чём тогда умолчали. Руководство Twitter ранее само обратилось к RT с предложением предоставить эксклюзивный пакет по продвижению телеканала во время американских выборов. Более того, для этого RT показали презентацию с подробным описанием преимуществ сервиса. Телекомпания тем не менее отказалась от предложения. Не прошло и нескольких месяцев, как соцсеть внезапно запретила рекламу для всех аккаунтов RT.

Помимо этого представитель Twitter составил компанию коллеге из Facebook, приняв участие в слушаниях конгресса по «российской дезинформации». Туда же был приглашён и спикер от Google, на чьей платформе YouTube RT занимает лидирующую позицию в мире по просмотрам среди всех СМИ. Видимо, чтобы не отставать от коллег, Google предпринял собственные шаги для предварительного «наказания» телеканала, исключив его из подборки премиальных видео.

Ноябрь. Ультиматум Минюста

Несмотря на все нападки, телеканал RT America продолжал вещать в США без каких-либо ограничений. Ситуация изменилась 9 ноября, когда американское Министерство юстиции потребовало от компании T&R Productions LLC, которая обслуживает RT America, в течение трёх дней зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае Минюст угрожал заморозить счета и активы канала.

В связи с этим руководство RT было вынуждено пойти на поводу у министерства. В Вашингтоне тогда обещали, что новый статус никак не отразится на деятельности RT. Но, как выяснилось позднее, это были лишь слова. Так, 30 ноября стало известно, что Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила телеканал аккредитации. Причиной было названо именно включение RT в список иноагентов FARA.

«Мне кажется, пройдёт время, и им будет очень стыдно, им просто будет самим очень стыдно за свою оголтелость, истерику и прилюдное, публичное, на весь мир предательство своих собственных ценностей, в которые они, как выясняется, никогда и не верили», — прокомментировала тогда действия Вашингтона Симоньян.

Позднее в реестр иноагентов внесли и компанию RTTV America, которая ранее сотрудничала с американским филиалом RT. Несмотря на то что с 2014 года она более не предоставляла новостной контент каналу, её всё равно вынудили зарегистрироваться.

Декабрь. Лондон на подхвате и гнев Парижа

За американской кампанией против RT внимательно следили в Великобритании, где также вещает телекомпания, — в Лондоне открыта редакция канала RT UK. В частности, недовольство RT неоднократно высказывал глава британского МИД Борис Джонсон. Он назвал позором участие в эфирах телеканала своих оппонентов из Лейбористской партии, забыв, однако, упомянуть, что гостями RT UK неоднократно становились однопартийцы и даже отец политика.

Между тем по примеру Вашингтона комитет по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий Великобритании в конце декабря провёл специальное заседание, посвящённое фейковым новостям и «российскому вмешательству». На встрече немало времени уделили и российскому вещателю.

Вот только парламентариев и их гостей-экспертов подвело знание фактов не только о телеканале, но и о его руководстве. Так, одна из приглашённых специалистов во время своего выступления неверно произнесла фамилию главного редактора RT: Семёнова вместо Симоньян.

«Как говорила Маргарита Семёнова: «Мы лишь хотим предложить альтернативную точку зрения». И эта точка зрения — слабейшее место Европы. На мой взгляд, они пользуются любой возможностью подорвать единство ЕС», — сказала эксперт.

Немногим ранее председатель комитета Дамиан Коллинз выразил недовольство скудными сведениями, которые предоставил Twitter о «попытках» России повлиять на результаты референдума о брексите. В частности, представители соцсети смогли найти только шесть рекламных объявлений RT, опубликованных в этот период. При этом телеканал потратил на них немногим более $1 тыс. (£750).

Вишенкой на этом торте многомесячного противодействия работе российских журналистов на Западе стал «праведный гнев» критиков RT после открытия офиса телеканала во Франции. RT France начал своё вещание 18 декабря из «телекоммуникационной долины» в пригороде французской столицы Булонь-Бийанкуре.

Однако буквально через два дня после запуска группа общественных деятелей Франции обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам страны (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у вещателя.

«RT обвиняется высокопоставленными чиновниками из Соединённых Штатов и Европы в том, что он сеет раздор и ослабляет демократические государства», — таковы были их аргументы.

«Французская интеллигенция» решила забыть про свободу, равенство и братство и попросила закрыть RT France, чтобы не смущал умы французов и не мешал им верить в свободу, равенство и братство», — заявила в ответ на это Маргарита Симоньян.

В российском МИД высказали предположение, что общий тон французской медиаобщественности задал в августе президент страны Эммануэль Макрон. Тогда он продемонстрировал своё отношение к телеканалу прямо во время совместной пресс-конференции с российским главой Владимиром Путиным. Глава Пятой республики назвал RT «органом лживой пропаганды» и этим объяснил отказ аккредитации его сотрудников в своём предвыборном штабе.

В настоящее время RT продолжает вещание во Франции без каких-либо ограничений. Однако российские законодатели уже пообещали в случае необходимости ввести зеркальные меры в отношении французских СМИ, работающих в России.