«Их принуждали считать себя украинцами»: как Закарпатье обрело и потеряло автономию

11 октября 1938 года власти Чехословакии фактически признали автономию Подкарпатской Руси. Однако на деле получить этот статус и тем более претендовать на независимость регион так и не смог: за считанные недели здесь сменилось три правительства, тяготевших к различным союзникам. В итоге в начале 1939-го Венгрия с одобрения нацистской Германии ввела на территорию Закарпатья войска. После того, как край был освобождён Красной армией, часть местного населения обратилась к руководству СССР с просьбой о создании отдельной советской республики, но Москва решила присоединить эти территории к УССР. Историки называют первую половину ХХ века «временем разочарования для Закарпатья», отмечая, что здесь до сих пор существует идеологическая почва для развития «автономистских настроений».

Славянские народы жили в Закарпатье издавна. По мнению ряда историков, именно в этом регионе могут быть локализованы известные по византийским документам области Белая Сербия и Белая Хорватия, откуда происходило заселение Балкан. Однако в IX веке местные жители оказались отрезаны от своих южнославянских сородичей пришедшими с востока племенами угров, и, с одной стороны, начали укреплять связи с Русью, а с другой — постепенно попадать в зависимость от Венгрии.

В XVII веке Закарпатье было полностью включено в империю Габсбургов. Когда в 1867 году на базе габсбурговской империи возникла двуединая Австро-Венгрия, Закарпатье формально отошло венгерской короне и вскоре превратилось в бедный аграрный регион, из которого шла массовая эмиграция в Северную Америку.

На пути к автономии

Местное славянское население на протяжении сотен лет идентифицировало себя преимущественно как «русинов» или «русских». В XIX столетии часть из них были ассимилированы словаками, но проходившая при поддержке властей Австро-Венгрии «украинизация» их изначально затронула не так сильно, как русинов Галичины.

«Так как Закарпатье относилось к Венгрии, тут не ощущалось такого сильного влияния Польши, как на Галичине, а украинская идея во многом была связана именно с польским влиянием», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

После развала в 1918 году Австро-Венгрии образовалось несколько новых независимых государств, и Закарпатье, частично занятое чехословацкими войсками, оказалось под властью Праги, что было подтверждено в 1920 году Сен-Жерменским договором.

«При включении в состав Чехословакии закарпатцам гарантировали автономию, но на практике её им так и не предоставили. И это негативно отразилось на отношении местных жителей к пражским властям», — подчеркнул Неменский.

Политическая ситуация в Закарпатье была непростой. В 1930-х годах на выборах партии, ориентированные на сохранение статус-кво в составе Чехословакии, набирали не более четверти голосов. Остальное население выступало либо за широкую автономию (в том числе в составе Венгрии), либо за присоединение к СССР. Местные коммунисты набирали на выборах от 25% до 40%.

Представительницы русинов

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Кроме того, на Закарпатье существовали трения между сторонниками русофильского и украинофильского движений. Первые относили себя к общерусскому культурному пространству, вторые — настаивали на том, что закарпатские славяне являются этнической группой украинцев. Причём украинофилы находились в меньшинстве.

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«На определённом этапе украинофилов поддерживало пражское правительство, которое таким образом пыталось насолить соседней Польше, имевшей проблемы с украинским движением на Галичине», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв.

В ходе Мюнхенского сговора 1938 года одним из требований Германии, Италии, Великобритании и Франции к Чехословакии стало урегулирование с Венгрией вопросов относительно будущего районов Словакии и Закарпатья с преобладающим мадьярским населением. Однако переговоры между Прагой и Будапештом закончились безрезультатно. 4 октября венгерские власти информировали Германию о том, что готовы силой аннексировать Закарпатье.

На фоне внешнеполитических трудностей Чехословакии резко активизировалась русинская организация — Центральная Русская Народная Рада. Ещё в мае 1938 года она потребовала предоставить Закарпатью давно уже обещанную автономию, а в сентябре направила делегацию на переговоры в Прагу. Причём борьба за статус автономии на время примирила русофильское крыло Рады с украинофильским.

«На фоне событий Мюнхенского сговора у пражского правительства не осталось другого выхода, кроме как даровать Закарпатью автономию. Это было попыткой удержать страну от полного развала», — отметил Трухачёв.

От Подкарпатской Руси к Карпатской Украине

8 октября 1938 года представители Центральной Русской Народной Рады заявили о создании Рады министров Подкарпатской Руси во главе с Андреем Бродием. Три дня спустя, 11 октября, официальная Прага утвердила полномочия и персональный состав автономного правительства. В состав органа были включены представители как русофильской, так и украинофильской партии.

Однако, как вскоре выяснилось, Бродий вёл тайные переговоры с Венгрией о переподчинении автономии Будапешту. 26 октября он был снят с должности и арестован военной полицией по обвинению в шпионаже. В дальнейшем ему удалось бежать из-под стражи в Венгрию. В 1945 году он был арестован за содействие хортистскому режиму и расстрелян.

Новым премьер-министром Подкарпатской Руси 26 октября стал пронацистский украинофил Августин Волошин. Он безуспешно пытался переименовать автономию в Карпатскую Украину и предоставил на её территории официальный статус украинскому языку.

Венский арбитраж, 1938 год

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При этом спустя всего несколько дней территория Подкарпатской Руси значительно сократилась. 2 ноября 1938 года Венский арбитраж постановил передать Венгрии часть Словакии и Закарпатья, включая крупнейшие города региона — Ужгород и Мукачево, а также все плодородные земли. Столицей Подкарпатской автономии теперь стал Хуст.

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Для защиты региона была создана парамилитарная организация «Карпатская Сечь» во главе с бывшим австро-венгерским и чехословацким военным Дмитрием Климпушем. Создавать «Сечь» помогали действовавшие из-за границы члены ОУН*. В то же самое время на территории Закарпатья развернули диверсионную деятельность спецподразделения Венгрии и Польши.

12 февраля 1939 года власти Подкарпатской Руси устроили безальтернативные выборы в Карпатоукраинский сейм, в которых участвовала всего одна политическая сила — Партия украинского единства, которая, естественно, и одержала победу. В ответ на объявление 14 марта независимости Словакии, подкарпатское автономное правительство провозгласило 15 марта о создании своего государства — Карпатской Украины. Волошина сейм избрал президентом, а новое правительство возглавил Юлиан Ревай.

Для той части населения, которая считала себя русинами или придерживалась левых взглядов, был создан концлагерь «Думен». Новоизбранный президент сразу обратился к Адольфу Гитлеру с просьбой о признании Карпатской Украины и фактическом установлении над ней своего протектората. Однако германское правительство посчитало, что хорошие отношения с Венгрией для него важнее, и предложение Волошина вежливо отклонило, призвав его договариваться с венграми.

Под властью Венгрии

Вторжение венгерских войск на оставшуюся часть Закарпатья началось 14 марта 1939 года. Волошин приказал выдать боевикам «Сечи» оружие чехословацких жандармов без соответствующей санкции местного армейского командования. В итоге у «сечевиков» произошла перестрелка с чехословацкими военными, прекратившаяся после мирных переговоров с их руководством. Венгерские части тем временем продолжали наступление. В конце концов, чехословацкие войска отступили в Румынию и Словакию, а «сечевики» попытались оказать сопротивление венграм и пришедшим им на помощь полякам. Однако оно было быстро подавлено. 17—18 марта Закарпатье оказалось полностью под властью Венгрии.

Бойцы «Карпатской Сечи»

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Волошин через Румынию бежал на подконтрольные гитлеровцам территории и занялся научно-преподавательской деятельностью в оккупированной Чехии. В 1945 году его арестовал Смерш за сотрудничество с нацистами. Умер в тюрьме от сердечного приступа. Его помощник Ревай также бежал в Германию, но в 1945 году скрылся от советских спецслужб и эмигрировал в США.

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Климпуш сдался венгерским властям, и в 1944 году его арестовал Смерш. От наказания он был освобождён по состоянию здоровья, но позже всё равно был заключён под стражу по обвинению в антисоветской деятельности. Наказание отбывал в Иркутской области. Его сын Орест сделал в СССР карьеру, возглавив Государственный автотранспортный научно-исследовательский институт, а в 1992-ом стал министром транспорта Украины. Внучка Климпуша, Иванна Климпуш-Цинцадзе, в настоящий момент является украинским вице-премьер-министром.

«В целом приход венгров в Закарпатье не был воспринят именно как оккупация. Слишком долго регион находился в составе Венгрии и империи Габсбургов. Хотя, конечно, у местного населения были не самые тёплые воспоминания о преследовании русинов в Австро-Венгрии и событиях Первой мировой войны. В целом, режим здесь был по отношению к славянам не таким жестоким, как, например, на оккупированных Гитлером территориях Советского Союза», — рассказал Неменский.

При этом для местных евреев события 1939 года закончились трагически. По данным израильских историков, до начала Второй мировой войны в Закарпатье проживали около 70 тыс. евреев. 80% из них были уничтожены нацистами.

«Власти Венгрии, как и других союзных Гитлеру государств, сначала противились выдаче фашистам еврейского населения, но потом сдались. Жившие в Закарпатье евреи были отправлены в гитлеровские лагеря смерти», — отметил Трухачёв.

«Тотальная украинизация»

В 1944 году Закарпатье было освобождено советскими войсками. На его территории провозгласили новое государство — Закарпатскую Украину. Местные жители обратились в Москву с просьбой о принятии их в состав СССР на правах отдельной республики, однако союзное руководство решило по-другому. В июле 1945 года Закарпатье было присоединено к УССР на правах одной из областей.

«После войны началась тотальная украинизация края. В наше время среди большей части закарпатских русинов в целом утвердилась украинская идентичность. Однако украинский национализм в силу исторических обстоятельств местному населению не свойственен. Для него характерны автономистские настроения», — подчеркнул Неменский.

По мнению заместителя директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, русинов Закарпатья фактически «принуждали считать себя украинцами».

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«Тем не менее, даже сейчас многие из них называют себя четвёртым восточнославянским народом, и данный тезис признаётся в ряде стран мира, где русины считаются отдельным национальным меньшинством. Русинские организации утверждают, что в Закарпатье численность их общины составляет около 700 тыс. человек. Понятно, что сейчас говорить о культурной обособленности от украинцев им опасно, но потенциал для этого есть», — утверждает эксперт.

События, произошедшие в Закарпатье в 1938—1939 годах, Олег Неменский называет «фактом исторической памяти».

«Они ничего не изменили в тех обстоятельствах. Первая половина ХХ века для закарпатцев вообще стала временем разочарования. Русины не получили независимости и не смогли полноценно воссоединиться с русским народом, вынужденно оказавшись в составе Украины. Однако сам факт существования Подкарпатской Руси создаёт идеологическую почву для развития автономистских настроений в регионе даже в наши дни», — подытожил эксперт.

*Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)