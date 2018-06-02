«Прикрытие оккупационного режима»: как в 1918 году Германия признала независимость Украинской державы

2 июня 1918 года Берлин официально признал независимость Украинской державы во главе со своим ставленником — гетманом Павлом Скоропадским. Государство, служившее аграрным придатком Германии и Австро-Венгрии, просуществовало всего семь месяцев — до тех пор, пока немецкие войска не покинули его территорию. Во время Великой Отечественной войны Третий рейх подпитывал сепаратистские и националистические настроения на Украине, однако о независимости речи не шло. О «державных» амбициях постреволюционной Украины — в материале RT.

Первые попытки

По утверждению ряда историков, Запад проявлял интерес к юго-западным княжествам Руси «с незапамятных времён».

«Ещё в XI веке польский король Болеслав Храбрый сажал на киевский престол своего зятя Святополка Окаянного», — напомнил в беседе с RT кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв.

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По словам эксперта, в XIII столетии папа римский Иннокентий IV попытался подчинить Русь Западу, короновав галицко-волынского князя Даниила. Правда, из-за его ссоры с новым главой католической церкви — Александром IV — союз юго-западной Руси с Ватиканом оказался недолговечным.

С XIV по XVII век земли будущей Украины находились в составе сначала Литвы, а затем Польши. И поэтому на какое-то время интерес центральных европейских держав к ним ослаб. Ситуация вновь поменялась после возвращения большей части юго-западной Руси в состав единого Российского государства.

«Для Германии и Австро-Венгрии стал актуален натиск на восток. Украина была близка к Европе территориально, обладая при этом плодородными и достаточно малонаселёнными по европейским меркам землями», — отметил Трухачёв.

В свою очередь в Российской империи в первой половине XIX века вырос интерес к этнографическим особенностям жителей Поднепровья и их культурным связям с обитателями Карпат. Санкт-Петербург изначально смотрел на это благосклонно, рассчитывая таким образом нейтрализовать антироссийскую пропаганду, которую вели среди униатов недовольные присоединением к России поляки.

Однако в итоге «украинская идея» развернулась против России. В ходе Польского восстания 1863—1864 годов повстанцы, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри империи, пытались пропагандировать среди жителей будущей Украины идею, что они якобы являются отдельным народом, который должен бороться за независимость. В широких народных массах подобные призывы отклика не нашли, зато обрели популярность среди интеллигенции. А также вызвали интерес у австро-венгерских властей.

«В среде радикальной интеллигенции в России были популярны социалистические идеи, а на окраинах они смыкались с националистическими. Конечно, основная масса населения Юго-Западного края или Малороссии не мыслила о том, чтобы создать самодостаточное государство, да и вообще не считала себя каким-то отдельным народом. Даже оппозиционеры из среды интеллигенции помышляли только о политической автономии. Но именно в этих кругах сформировалось представление об «украинцах» как о самостоятельной нации», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Фёдор Гайда.

Однако, как подчеркнул историк, саму нацию ещё только предстояло создать: поначалу в «украинцы» записывались, как в политическую партию. В то время понятия «украинец» и «украинофил» нередко отождествлялись.

Историк Михаил Грушевский

В Австро-Венгрии (в Галиции и Закарпатье) проживали русины (или «руськие»), которым также активно объясняли их принадлежность к «украинцам». В начале ХХ века связи малороссийских и галицких украинофилов значительно укрепились. Один из идеологов «украинства», историк Михаил Грушевский перебрался из Киева во Львов и продолжил там писать свой идеологический труд «История Украины-Руси», в котором обосновывал разницу исторических судеб этих территорий и России.

«Я создал Украину»

«Серьёзного внимания «украинцы» добились только с началом Первой мировой войны. Германия и Австро-Венгрия попытались превратить украинство в инструмент расчленения своего противника — России. В Галиции было физически уничтожено пророссийское движение. Для украинских националистов был сформирован Легион сечевых стрельцов, хотя его боевые заслуги и оказались весьма скромны: в 1916 и 1917 годах он был дважды разгромлен на фронте российскими войсками», — рассказал Гайда.

Звезда украинства взошла лишь после Февральской революции в России, подчеркнул историк.

«В Киеве возникла Центральная рада во главе с Грушевским. Временное правительство согласилось на создание украинских воинских частей. Рада предполагала опираться на эти вооружённые силы. А те, кто записывался в их состав, рассчитывали на скорейший выход из войны: ведь с немцами воевала Россия, а не Украина», — продолжил Гайда.

После Октябрьской революции в Петрограде украинская Центральная рада отказалась признавать власть большевиков и Совнарком. В Киеве был принят универсал о создании Украинской Народной Республики (УНР) в составе федеративной России.

После того как большевики начали переговоры о мире с Германией и Австро-Венгрией, Центральная рада, которая изначально ориентировалась на Антанту, скорректировала свои внешнеполитические приоритеты и решилась на сепаратный диалог с Берлином и Веной.

Киевские самопровозглашённые власти заинтересовали германских и австро-венгерских военных. Позже, в 1919 году, начальник штаба Восточного фронта немецкий генерал Макс Гофман в интервью газете Daily Mail заявит:

«В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа. Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России».

Однако немцы некоторое время думали над тем, как им выстраивать отношения с Центральной радой. Они прекрасно знали о большевистских восстаниях в Киеве и провозглашении в Харькове советской республики, и легитимность киевской Рады выглядела сомнительной. Поэтому переговоры с Киевом Германия вела, но не спешила придавать им официальный статус.

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В январе немцы загнали на переговорах в Брест-Литовске Льва Троцкого в дипломатическую ловушку. У него поинтересовались, являются ли представители Центральной рады частью делегации Советской России, а когда тот ответил отрицательно — начали с ней полноценные сепаратные переговоры. В конце января подконтрольные Центральной раде части устроили массовую расправу над просоветски настроенными киевлянами, поднявшими восстание на заводе «Арсенал». Из-за этих событий Красная гвардия двинулась на Киев и взяла его.

Провозгласившая к этому моменту независимость УНР Центральная рада оказалась виртуальной политической организацией, под контролем которой не оказалось практически никаких территорий. Она удержалась у власти лишь потому, что в Германии и Австро-Венгрии начался глубокий продовольственный кризис. Берлину и Вене был необходим украинский хлеб. Поэтому 9 февраля 1918 года немецкая и австро-венгерская делегации заключили сепаратный мир с Центральной радой и пообещали выбить из Украины большевиков в обмен на миллион тонн зерна, 400 млн яиц, 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, а также сало, сахар, пеньку и марганцевую руду.

Украинская держава

Германия выполнила взятые на себя обязательства. В феврале—апреле 1918 года германские войска вытеснили большевиков не только с Украины, но и с территории Одесской и Донецко-Криворожской республик, а также из Крыма, войдя на территорию РСФСР. Однако при этом немцы не получили от Центральной рады обещанных объёмов продовольствия и столкнулись с откровенным бандитизмом со стороны «властей» УНР. Так, германским войскам пришлось арестовать двух украинских «министров», которые похитили работавшего с немцами банкира и требовали с него выкуп.

Германцы решили сделать ставку на амбициозного царского генерала и представителя одной из самых состоятельных семей Украины — Павла Скоропадского, который из карьерных соображений поддержал в 1917 году Центральную раду, но потом у него возникли серьёзные разногласия с её руководством.

Немецкие войска на Украине в 1918 г.

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29 апреля 1918 года так называемый Всеукраинский съезд хлеборобов при поддержке германской военной администрации провозгласил Скоропадского гетманом Украины. Сторонники нового правительства в считаные часы заняли все органы власти. Центральная рада была официально распущена. Вместо УНР Скоропадский провозгласил Украинскую державу.

Бывший царский генерал не доверял сторонникам Центральной рады, поэтому призвал на помощь бывших сослуживцев. В Киеве собрались десятки тысяч белых офицеров, получивших должности в новом «государстве» и его армии.

2 июня 1918 года после некоторых колебаний Берлин официально признал Скоропадского главой «независимой» Украины. Вскоре к этому решению присоединились Австро-Венгрия и ещё около трёх десятков государств, поддерживавших связи с Германией. В Киеве открылось десять посольств.

Гетман Скоропадский с представителями германской армии

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Чтобы выполнять данные немцам обещания, Скоропадский отменил на подконтрольных Киеву территориях все социалистические преобразования, введённые Центральной радой и большевиками. Он вернул 12-часовой рабочий день, запретил митинги и стачки, ввёл продналог и начал принудительно изымать у крестьян хлеб для нужд германской армии.

Несмотря на то что под давлением оккупантов на значительной части Украины был восстановлен относительный порядок и стали открываться административные и образовательные учреждения, среди голодающего народа Скоропадский не был популярен.

В ноябре 1918 года немцы, признавшие поражение в Первой мировой войне, стали покидать территорию Украины. Оставшийся без поддержки Скоропадский бежал из Киева, переодевшись в немецкую форму. Перед тем как скрыться, он снова провозгласил Украину частью федеративной России.

«Держава Скоропадского, которая была простым прикрытием оккупационного режима, просуществовала семь месяцев — ровно столько, сколько на Украине стояли германские войска», — подчеркнул Гайда.

В нацистском строю

«Германия в дальнейшем не отказалась от идеи включить Украину в свою сферу влияния», — отметил в беседе с RT Трухачёв.

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Пока большевики создавали УССР, объединив территорию исторических Малороссии и Новороссии, германские спецслужбы оказывали поддержку бежавшим на Запад сторонникам Центральной рады, которых планировали использовать против Советской России и Польши.

В конце 1920-х бывший австро-венгерский офицер и деятель УНР Евгений Коновалец создал Организацию украинских националистов*, являвшуюся, по мнению историков, классической партией фашистского типа. Когда к власти в Германии пришли нацисты, ОУН начала активно сотрудничать со спецслужбами Третьего рейха.

Ликвидация советской разведкой Коновальца смешала карты гитлеровцам. ОУН раскололась на две враждующие фракции — одну их них возглавил родственник Коновальца Андрей Мельник, другую — радикал Степан Бандера.

Некоторые историки допускают, что если бы Коновалец, пользовавшийся расположением нацистов, выжил, то уже в 1941 году на территории Украины Гитлер вполне мог бы создать марионеточное государство наподобие тех, что возникали с его подачи на Балканах. Однако Бандере и Мельнику в Третьем рейхе не доверяли, поэтому в период гитлеровской оккупации Украины её территория не была автономной даже номинально — националисты, пришедшие к власти в ряде сёл и городов, лишь исполняли волю Берлина.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).