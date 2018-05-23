«Болевая точка нацистских пособников»: как ликвидация Евгения Коновальца повлияла на украинский национализм

80 лет назад сотрудники НКВД ликвидировали главу ОУН* Евгения Коновальца. Радикал, стоявший у истоков украинской идеологии национализма, активно работал на Третий рейх и гордился знакомством с Адольфом Гитлером. Операция по устранению Коновальца, которую провёл Павел Судоплатов, — легендарная страница истории советской разведки. Главным её результатом стал раскол среди украинских националистов, значительно ослабивший их. Как майские события в голландском Роттердаме изменили планы украинских радикалов — в материале RT.

Около полудня 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме возле гостиницы «Атлант» на улице Коолсингел раздался взрыв. На глазах у ошеломлённых прохожих идущего по улице мужчину буквально разорвало на части. На место происшествия оперативно прибыла полиция. Спустя несколько часов выяснилось, что чудом уцелевший паспорт погибшего — поддельный. Лишь через день правоохранители установили, что убит был лидер ОУН (Организации украинских националистов) Евгений Коновалец.

Из австрийских прапорщиков в петлюровские атаманы

Будущий лидер украинских националистов Евгений Коновалец родился в 1891 году в селе Зашков под Львовом (на тот момент — территория Австро-Венгрии) в русинско-польской семье. В конце XIX — начале ХХ века официальная Вена весьма активно пропагандировала идею украинства, и это сильно повлияло на юного Евгения. Окончив гимназию, Коновалец поступил на юридический факультет Львовского университета.

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Будучи студентом, он начал принимать активное участие в деятельности украинских националистических организаций. В 1912—1913 годах Коновалец стал секретарём львовского национально-культурного Всеукраинского общества «Просвещение» имени Тараса Шевченко и членом правления Украинского студенческого союза.

В августе 1914-го, получив звание прапорщика, Коновалец добровольцем отправился на войну с Россией в рядах австрийской армии. Год спустя в ходе кровопролитных боёв за гору Маковка он попал в плен и вплоть до 1917-го находился в поволжских лагерях.

Однако на фоне революционных беспорядков Коновальцу удалось бежать и добраться до Киева, где руководство украинской Центральной Рады доверило ему формирование «куреня» (батальона) «Сечевых стрельцов» из числа бывших солдат австро-венгерской армии.

Евгений Коновалец, деятель украинского националистического движения 1920 — 1938 годов

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В Киеве в это время были сильны пробольшевистские настроения. В январе 1918 года началось масштабное восстание рабочих на киевском заводе «Арсенал». Однако находящиеся под контролем Центральной рады УНР (Украинской народной республики) войска жёстоко подавили его, по разным оценкам погибли от 500 до 1 тыс. жителей города. Активное участие в этой расправе приняли и «Сечевые стрельцы». Однако когда к Киеву подошли части Красной гвардии, Коновалец, вместе с остальными сторонниками Центральной Рады, покинул его. Вскоре курень «Сечевых стрельцов» был преобразован в полк, а Коновалец получил звание полковника.

После немецкой оккупации Украины и свержения властей УНР гетманом Павлом Скоропадским, Евгений Коновалец присягнул новому правительству, но уже спустя несколько месяцев предал и его, поддержав так называемую Директорию УНР. Став под знамёна Симона Петлюры, бывший австрийский прапорщик был объявлен атаманом, а его «Сечевые стрельцы» — корпусом. В конце 1919 года, в ходе войны между Польшей, Советской Россией и сторонниками УНР он сдался в плен польским войскам и вскоре перебрался жить в Чехословакию, где начал изыскивать возможность захватить власть на Украине.

Несостоявшиеся друзья

Находясь в эмиграции, Евгений Коновалец стал одним из самых видных деятелей украинского национального движения. В 1920 году он создал «Украинскую военную организацию», а в 1929-ом — «Организацию украинских националистов».

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По данным историков, Коновалец впервые контактировал с германской разведкой в 1923 году, однако полномасштабное взаимодействие началось позже — после прихода к власти в Германии нацистов.

«Активное сотрудничество Коновальца и ОУН с германскими спецслужбами началось в 1933 году. Оно развивалось сразу в нескольких плоскостях. В первую очередь — в идеологической. Нужно понимать, что ОУН была фашистской организацией с идеологией вождизма, воинствующего национализма, ненавистью к евреям и представителям некоторых других национальностей. Поэтому нацистам с ними было работать комфортно. Кроме того, существовала сугубо прагматическая плоскость. ОУН была направлена против Польши и СССР, и поэтому ей было по пути с гитлеровцами. Коновалец получал от германских спецслужб финансирование, шёл обмен разведданными, велась совместная политико-пропагандистская работа», — рассказал в беседе с RT директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Вильгельм Франц Канарис, начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии

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В исторической литературе можно найти многочисленные упоминания о личном знакомстве и хороших отношениях Коновальца с Адольфом Гитлером. Однако, по словам Александра Дюкова, главный оуновец в этом смысле мог несколько приукрашивать действительность, чтобы повысить собственную значимость.

«Какое-то количество раз Коновальца к Гитлеру подводили. И главе ОУН было выгодно описывать это знакомство в нужных красках, превознося себя в глазах собственного окружения. Но основную часть времени с Коновальцем работала гитлеровская разведка. Вообще в глазах нацистских деятелей образованный офицер австро-венгерской армии Коновалец выглядел выгоднее, например, фанатичного агронома Бандеры. В целом же вопрос личного общения Коновальца с Гитлером пока изучен слабо», — подчеркнул эксперт.

Как бы там ни было, в переписке с пронемецки настроенным предстоятелем Украинской грекокатолической церкви Андреем Шептицким Коновалец не скрывал своей радости по поводу сотрудничества с гитлеровцами:

«Счастливое начало 1933 года создало условия, при которых наша освободительная акция набирает всё большие обороты и силы. Время проверило нашу дружбу и сотрудничество с немцами, а проверив, показало, что, несмотря на многократные соблазны примириться с поляками, мы выбрали единственно правильную ориентацию».

Гибель «вождя»

Активное сотрудничество украинских националистов с нацистами не было секретом для советской разведки, и вызывало в Москве сильное беспокойство.

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С целью разработки оуновского руководства в Европу был направлен молодой и перспективный сотрудник НКВД Павел Судоплатов. Он родился в 1907 году в Мелитополе. По документам был украинцем. В 12 лет стал воспитанником полка Красной армии и ещё подростком участвовал в боях Гражданской войны. В 1921 году Павел уже служил сотрудником Особого отдела стрелковой дивизии, а затем был переведён в губернский отдел ГПУ. Получив заочное образование на рабфаке, Судоплатов в 1932-ом перевёлся служить в Москву, в центральный аппарат НКВД, где специализировался на работе по украинским националистам.

В середине 1930-х он под именем Павлуся Валюха, родственника видного деятеля ОУН Николая Лебедя, вышел на контакт с руководством украинских националистов и изъявил желание развивать структуры ОУН на советской территории.

«В руководстве ОУН были высококлассные шпионы и террористы, хорошо знакомые с правилами конспирации. То, что Судоплатов смог войти к ним в доверие и обыграть их, свидетельствует о его высочайшем профессионализме», — рассказал в интервью RT писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди.

Чтобы вырасти в глазах своих визави, Судоплатов как-то в присутствии Коновальца набрал в носовой платок земли на могиле Петлюры и пообещал вырастить на этой земле дерево на Украине. И это возымело эффект. Сотруднику НКВД начали доверять оуновские тайны, о которых сразу становилось известно в Москве. Однако в 1938 году возможности Судоплатова решили использовать по-другому.

Иосиф Сталин принял решение о ликвидации Коновальца. Причём исходил он даже не из того, что лидер ОУН и так был заочно приговорён к смертной казни за массовое убийство на «Арсенале» в Киеве, а из необходимости обезглавить украинский фашизм и посеять раздор в рядах ОУН.

Павел Судоплатов, советский разведчик, сотрудник НКВД, генерал-лейтенант МВД СССР.

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Советский вождь лично принял наркома внутренних дел Николая Ежова и Павла Судоплатова. В ходе встречи разведчик рассказал Сталину, что Коновалец любит шоколадные конфеты, и глава СССР дал указание подумать над тем, как этот факт можно использовать при ликвидации главного оуновца.

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Перебрав множество вариантов, сотрудники НКВД остановились на следующем: было решено замаскировать под коробку конфет взрывное устройство. Его механизм приводился в действие, когда коробку переворачивали из вертикального в горизонтальное положение.

Украинским «коллегам» свой выезд в Европу Судоплатов объяснил тем, что он якобы устроился радистом на советское судно. В дорогу он получил универсальный европейский железнодорожный билет, поддельный чехословацкий паспорт и три тысячи долларов США. Из Норвегии разведчик позвонил Коновальцу и назначил ему встречу в Роттердаме.

23 мая 1938 года в 11:50 Судоплатов зашёл в ресторан гостиницы «Атланта», положил на стол перед Коновальцем «подарок» и договорился встретиться с ним вечером. Выйдя из отеля, советский разведчик купил себе для маскировки новый плащ и шляпу и поспешно направился на железнодорожный вокзал.

Спустя полчаса сработала бомба. Поставленную Сталиным задачу Судоплатов выполнил.

В Роттердаме глава ОУН находился под фамилией Новак, и местная полиция сразу не смогла установить его личность. Имя погибшего при взрыве стало известно только после того, как был задержан личный помощник Коновальца — Ярослав Барановский.

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Молодой советский радист, которого все считали «настоящим» оуновцем, сразу же был объявлен в розыск, но Судоплатов тем временем успел добраться через Брюссель в Париж. Из французской столицы он через местную резидентуру сообщил об успешном завершении операции в Москву и по подложным польским документам выехал в Испанию.

Вскоре после гибели Коновальца в ОУН произошёл раскол. Находящаяся в эмиграции националистическая элита из числа деятелей УНР обвинила в убийстве главы организации действующих на территории Польши и СССР молодых радикалов, ориентированных на Степана Бандеру и Романа Шухевича. Те в свою очередь отказались признавать новым главой ОУН родственника Коновальца — Андрея Мельника. В результате Организация украинских националистов раскололась на две фракции — ОУН (м) и ОУН (б).

«Ни одной ошибки»

«Вспоминая страшные преступления, совершённые бандеровцами в годы Второй мировой войны, историки часто задаются вопросом: была бы ОУН столь же радикальна, если бы Коновалец остался в живых? Думаю, нет. Человеконенавистническая фашистская идеология ОУН была разработана ещё при Коновальце. Именно при нём планировалось массовое уничтожение поляков, вылившееся в Волынскую резню. При нём продвигалась в ОУН идеология воинствующего антисемитизма. Он начал сотрудничать с нацистами. Более того, если бы Коновалец дожил до Второй мировой войны, то, благодаря его авторитету на территории Украины могли бы создать не рейхскомиссариат, а марионеточное государство, подобное тем, которые Гитлер провозглашал в Европе», — предположил Дюков.

По мнению Александра Колпакиди, операция по ликвидации Коновальца была прямым воздействием «на виртуозно выбранную болевую точку ОУН».

Фигура Коновальца уравновешивала и скрепляла ОУН, считает эксперт. Как итог, те силы, которые мельниковцы и бандеровцы могли бы бросить на помощь нацистам, они тратили на борьбу друг с другом.

«Исполнение самой операции было безупречным. Не было ни одной ошибки или прокола. На Западе ходили легенды, что в составе НКВД якобы существует целое подразделение ликвидаторов. Однако системно этим никто не занимался. Правда, опыт, приобретённый в ходе ликвидации Коновальца, подчинённые Судоплатова в годы Великой Отечественной войны использовали для казней высокопоставленных нацистов на оккупированных территориях. Но об этом мы знаем очень мало. Гриф секретности с многих документов о деятельности судоплатовских партизан до сих пор не снят», — рассказал Колпакиди.

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Сам Судоплатов руководил диверсионной деятельностью против гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, а после победы дослужился до звания генерал-лейтенанта и должности заместителя начальника управления контрразведки МВД СССР. В 1953 году по обвинению в содействии Лаврентию Берии он был арестован и приговорён к 15 годам лишения свободы. Вышел на свободу советский разведчик только в 1968-ом. Около 20 лет он боролся за то, чтобы восстановить своё честное имя, однако окончательно реабилитировали Судоплатова лишь в 1992 году.

Кстати, о том, как был ликвидирован Коновалец, широкой общественности стало известно именно со слов Судоплатова.

Что касается Коновальца, то сегодня именем человека, хваставшегося знакомством с Гитлером, работавшего на Абвер и руководившего разработкой концепции массового убийства поляков и евреев, названы улицы и школы на Украине. В стране ему установлено более десяти памятников и мемориальных досок. 20 мая 2016 года в честь Коновальца переименовали бульвар в Полтаве, носивший до этого имя освободителя Украины от нацизма, командующего 1-ым украинским фронтом маршала Ивана Конева.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).