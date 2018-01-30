«Его не воспринимали всерьёз»: как Гитлер пришёл к власти в 1933 году

85 лет назад рейхсканцлером Германии был назначен лидер нацистской партии Адольф Гитлер. Это событие стало поворотным моментом в истории. 43-летний политик, которого не поддерживала даже половина населения, смог в кратчайшие сроки установить диктатуру, похоронив развитую парламентскую систему. Созданный фюрером Третий рейх унёс жизни десятков миллионов людей. Споры о том, можно ли было предотвратить приход Гитлера к власти, не прекращаются по сей день. RT разбирался, какие факторы сыграли ведущую роль в его восхождении.

30 января 1933 года на фоне острейшего экономического и политического кризиса в Германии рейхсканцлером стал лидер национал-социалистов Адольф Гитлер. Такое решение принял президент страны Пауль фон Гинденбург. 43-летний политик получил право на формирование нового правительства, которое он пообещал сделать коалиционным.

Гитлер выражал наиболее радикальные идеи в Веймарской республике (так называлось германское государство в 1919—1933 годах). Он считал, что олицетворяет волю народа, хотя до прихода к власти его партию поддерживала примерно треть избирателей. Рейхсканцлер был ярым противником демократии, парламентаризма и коммунизма.

Гинденбургу пообещали «сдерживать» нового главу правительства, но тот показал себя бескомпромиссным политическим игроком уже в первые недели после прихода к власти. В стране с глубокими демократическими традициями Гитлер установил диктаторский режим, устранив всех политических конкурентов.

Закрепившись в Германии, с 1936 года фюрер начал экспансию и на международной арене. После аннексии прилегающих к Германии территорий в сентябре 1939 года он развязал Вторую мировую войну, которая, по разным оценкам, унесла жизни от 50 до 80 млн человек.

«Подарок» Гитлеру

Политическая карьера ефрейтора Адольфа Гитлера началась в 1919 году, когда он вступил в Немецкую рабочую партию (предшественница гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии — НСДАП). Молодому политику потребовалось лишь два года, чтобы стать авторитарным лидером организации.

В ноябре 1923 года Гитлер стал вдохновителем знаменитого «пивного путча» — попытки свержения «предателей в Берлине». В 1924 году политика осудили на пять лет за государственную измену, но из баварской тюрьмы Ландсберг он вышел через девять месяцев.

После «пивного путча» нацистская партия находилась в непростой ситуации. На выборах в декабре 1924 года за НСДАП проголосовали лишь 3% избирателей, спустя четыре года — 2,3%. Во второй половине 1920-х годов в Веймарской республике был экономический подъём, и немцы предпочитали голосовать за умеренные силы.

Руководство НСДАП в конце 1920-х годов

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«Настоящим подарком для Гитлера стал экономический кризис 1929—1933 годов. Промышленное производство Германии рухнуло на 40%. Это была настоящая катастрофа. Именно в этот период наблюдается взрывной рост популярности НСДАП», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов.

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Гитлер стремился завоевать симпатии всех слоёв общества, но упор был сделан на сельских жителей, так как их было большинство. В выступлениях перед крестьянами фюрер высмеивал городские верхи и буржуазию.

В городах НСДАП пыталась создать ячейку практически на каждом крупном заводе. Одновременно Гитлер вёл переговоры в промышленных кругах, пользуясь стремлением крупного капитала обрести стабильность и новые рынки. В середине 1920-х годов его поддержали такие магнаты, как Густав Крупп, Роберт Бош, Фриц Тиссен, Альфред Гугенберг.

Кроме того, Гитлеру симпатизировала часть военной верхушки Германии. В среде высшего офицерства господствовали реваншистские настроения. Тем не менее до 1933 года значительная доля офицеров и ветеранов были преданы герою Первой мировой войны президенту Гинденбургу.

Популист и демагог

В основу пропаганды Гитлера легла идея об угнетённости немецкого народа из-за условий Версальского мирного договора. Подписанный в 1919 году документ лишил Германию «исконных земель». Страна потеряла богатые углём и сталью Эльзас и Лотарингию, а также ряд территорий на востоке. Кроме того, державы-победительницы наложили на Берлин огромную контрибуцию и ограничили возможности для наращивания военной мощи.

Гитлер убеждал немцев в бессмысленности демократического устройства Веймарской республики. Он постоянно напоминал обществу об унижении после Первой мировой войны, требовал отменить парламентскую систему и капиталистическое устройство. Также фюрер подчёркивал уникальность немецкой нации и говорил о необходимости «объединения» Германии, имея в виду возврат утраченных по Версальскому договору территорий и колоний.

«Гитлер выступал с банальными идеями, не пытаясь объяснить, какие конкретно меры он готов принять, чтобы сделать жизнь немцев лучше. Он путался в собственных обещаниях, даже не замечая этого. Гитлер был демагогом и популистом, а его лозунги были полны неприкрытого экстремизма», — пояснил Софронов.

По словам политолога, лидер нацистов научился играть на чувствах социальной несправедливости и превосходства немцев над другими народами. Простым людям столь упрощённый подход лидера НСДАП действительности льстил и был более понятен, чем пропаганда левых сил.

К 1932 году численность НСДАП выросла с 75 тыс. до 1,5 млн человек, а в феврале 1933 года количество обладателей партийных билетов достигло 12 млн. На досрочных парламентских выборах 1930 года НСДАП завоевала 18,3% голосов, на выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года — 33,1%.

Полицейский рейд в Берлине, 1932 год

© Bundesarchiv

В 1932 году Гитлер решил принять участие в президентской кампании. Таким образом фюрер бросил вызов Гинденбургу — самому авторитетному политику Веймарской республики. Глава государства победил только во втором туре, набрав 53% голосов. Гитлеру отдали предпочтение 36,8% избирателей.

К 1933 году Гитлер обладал огромным влиянием на социально-политическую жизнь Германии. Однако результаты парламентского и президентского голосований свидетельствовали о том, что лидер НСДАП всё же оставался второй фигурой в государстве: на его стороне не было подавляющего большинства избирателей.

«Формально Гитлер был никем»

Опрошенные RT эксперты полагают, что вплоть до 1933 года власти Веймарской республики могли относительно безболезненно устранить конкуренцию со стороны Гитлера. Однако роковую роль сыграло отсутствие консолидации в демократическом стане Германии и недооценка опасности, которую представлял лидер национал-социалистов.

Экономический кризис 1929—1933 годов погрузил Веймарскую республику в политический хаос. Кто ни оказывался у власти, не мог обуздать безработицу и нищету и был вынужден уходить в отставку.

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Ситуацию в стране усугублял и раскол левых сил. Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) и Коммунистическая партия (КПГ) находились в жёсткой конфронтации. Координируя свои действия с Москвой, лидер коммунистов Эрнст Тельман отказывался от какого-либо сотрудничества с социал-демократами, которых презрительно называл «социал-фашистами».

При этом КПГ порой вела себя парадоксально: в определённых ситуациях она шла на сделку с НСДАП, считая, что приход Гитлера к власти должен «ускорить пролетарскую революцию». Так, в ноябре 1932 года НСДАП и КПГ организовали совместную забастовку рабочих транспорта. Тогда Йозеф Геббельс выступал на одной трибуне с представителями коммунистов.

«Коммунисты поддерживали и некоторые парламентские акции национал-социалистов, ориентируясь на предписания Москвы и Коминтерна. Однако я бы не стала преувеличивать вклад КПГ в восхождение НСДАП. Несравнимо большую роль сыграли совсем другие факторы», — констатировала в беседе с RT доктор политических наук РГГУ Наталья Ростиславлева, директор Российско-германского учебно-научного центра.

Константин Софронов напомнил, что до февраля 1932 года Гитлер — уроженец Австро-Венгрии — был в принципе лишён возможности голосовать и быть избранным. В апреле 1925 года фюрер отказался от австрийского паспорта и на протяжении почти семи лет безуспешно пытался получить немецкое гражданство.

25 февраля 1932 года министр внутренних дел Брауншвейга Дитрих Клагас (член НСДАП) назначил Гитлера на должность атташе этой земли при представительстве в Берлине. Поскольку лидер НСДАП занял должность на госслужбе, государство было обязано выдать ему паспорт гражданина Германии.

«С формальной точки зрения Гитлер, учитывая его судимость и отсутствие гражданства, был никем. У властей Веймарской республики было множество инструментов для обуздания лидера НСДАП. Достаточно сказать, что он требовал уничтожения основ конституционного строя. В конце концов, Гитлера можно было просто устранить физически», — отметил Софронов.

Однако, как рассуждает эксперт, к триумфу Гитлера привела чудовищная недооценка его возможностей со стороны всех политических сил. По мнению Софронова, в Германии сложилась ситуация, когда на дерзость и нахальство НСДАП до января 1933 года власти отвечали половинчатыми мерами.

«Богемский ефрейтор»

Продвигаться на пост рейхсканцлера Гитлер начал с середины 1932 года через кулуарные переговоры с приближёнными к Гинденбургу госдеятелями, в частности через Франца фон Папена, бывшего главой правительства с 1 июня по 17 ноября 1932 года.

9 января 1933 года фон Папен уговорил 86-летнего главу государства принять условия Гитлера, хотя ранее Гинденбург категорически отказывался сотрудничать с «богемским ефрейтором». Считается, что фельдмаршал согласился на кандидатуру фюрера в обмен на обещание фон Папена «сдерживать» его агрессивный пыл. Для этого фон Папен должен был занять пост вице-канцлера в будущем коалиционном правительстве под руководством Гитлера.

Рейхсканцлер Адольф Гитлер и рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург, 21 марта 1933 года

© Bundesarchiv

Перед своим назначением лидер НСДАП провёл успешные переговоры с действующим рейхсканцлером Куртом фон Шлейхером, который являлся связующим звеном между политической и военной элитами.

Также фюрер заключил сделку с капиталистами, которых он, выступая перед народом, обещал уничтожить. Проводником интересов Гитлера в финансово-промышленных кругах был медиамагнат Альфред Гугенберг, председатель Немецкой национальной народной партии. Лидер НСДАП пообещал выделить ему два министерских портфеля.

27 января 1932 года в Дюссельдорфе Гитлер выступил перед 300 представителями крупного немецкого бизнеса. Объявленный Гитлером экономический курс в общих чертах устраивал бизнес-верхушку Веймарской республики.

«Естественно, при общении с капиталистами риторика фюрера была совершенно иная, чем при общении с рабочими. Ни о каком бесклассовом обществе и национализации предприятий речь не шла. Гитлер заверил бизнес, что сохранит капиталистический строй и обеспечит магнатов большими госзаказами вкупе с бесправной рабсилой в лице политзаключённых», — подчеркнула Ростиславлева.

По словам Софронов, тогдашние олигархи поддержали Гитлера, так как он был «противником коммунизма и ярым антисемитом».

«Промышленники рассчитывали прибрать к рукам активы, находившиеся в собственности евреев. При этом отношение к Гитлеру было достаточно высокомерным. Он воспринимался как выскочка и инструмент, благодаря которому Германия может обрести долгожданную стабильность», — отметил собеседник RT.

«Пощады не будет»

Получив пост рейхсканцлера, Гитлер сдержал обещание сформировать коалиционное правительство. Фон Папен стал вице-канцлером, Гугенбергу были отданы портфели министра экономики и министра сельского хозяйства.

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Члены НСДАП получили только два министерских поста — Вильгельм Фрик был назначен главой МВД, а Герман Геринг стал министром без портфеля. В кабинет министров вошли преимущественно представители консервативных сил. Гитлер настоял, чтобы кандидатуры евреев и коммунистов с самого начала были исключены.

30 января 1933 года Гитлер поклялся трудиться ради «возрождения немецкой нации». В этот же день он провозгласил курс на «расовое очищение» общества, который предполагал дискриминацию всех «неарийских» народов, в первую очередь — евреев и цыган.

Уже 1 февраля рейхсканцлер добился от Гинденбурга разрешения объявить очередные досрочные выборы в парламент. На тот момент у НСДАП не было подавляющего большинства в рейхстаге: симпатии к СДПГ и КПГ были по-прежнему очень велики. Чтобы дискредитировать левые силы, штурмовые отряды (боевое крыло НСДАП — СА) организовали поджог здания рейхстага, свалив вину на голландского коммуниста Маринуса ван дер Люббе.

Пожарная бригада в сожжённом Рейхстаге, 1933 год

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Гитлер заявил, что не допустит «коммунистического восстания» и начал массовые репрессии против левых сил. В марте 1933 года были арестованы несколько тысяч коммунистов и глава КПГ Эрнст Тельман, который в августе 1944 года был расстрелян в Бухенвальде.

«Пощады не будет: кто встанет у нас на пути, будет уничтожен. Немецкий народ не поймёт мягкости. Каждый коммунистический функционер будет расстрелян там, где его застигнут. Коммунистических депутатов следует повесить этой же ночью. Следует арестовывать всех, кто хоть как-то связан с коммунистами. Теперь и социал-демократам с Рейхсбаннером (подконтрольная СДПГ фракция. — RT) больше не будет никакой пощады», — заявил Гитлер.

5 марта 1933 года НСДАП получила 43,9% голосов, что на 10% больше, чем на предыдущих выборах. В коалиции с консерваторами у нацистов было более 50% мандатов.

В августе 1933 года Гитлер установил однопартийную систему. 28 февраля была запрещена деятельность КПГ, 22 июня — СДПГ, а в июне-июле все правые партии самораспустились. Строительство нацистского государства в Германии было завершено со смертью Гинденбурга (2 августа 1934 года) — cвоим указом Гитлер объединил пост президента с главой правительства.

«Гитлер в кратчайшие сроки установил выгодный ему режим и вернул страну на мировую арену. Помог ему в этом, прежде всего, окончившийся экономический кризис. Поэтому на бесчинства штурмовиков и на насилие в политике фюрера многие закрыли глаза. Конечно, были и несогласные, но момент выступить единым фронтом уже ушёл», — рассказала в беседе с RT Ростиславлева.

По её мнению, к триумфу Гитлера привело переплетение множества факторов, создавших по-настоящему уникальный в мировой истории прецедент. Немаловажную роль сыграли нейтральная позиция США, противоречия европейских держав и СССР. Великобритания, Франция и Соединённые Штаты были готовы идти на уступки фюреру, считая, что он является «меньшим злом», чем Сталин, и одновременно — форпостом на пути «красной чумы».